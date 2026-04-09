3ヶ月間の激戦…ロナウドの最後の舞いが、メッシとアル・ヒラルの王座を脅かす

ロナウドがアル・ナセルに加入して以来、圧倒的な個人能力やチームメイトのスター選手にもかかわらず、国内や大陸のタイトル獲得に失敗し続けている。
最大の要因はアル・ヒラルの台頭だ。同クラブはサウジアラビアでロナウドにとって最も越えがたい壁となっている。
アル・ヒラルはポルトガル人スターの野望を阻む大きな壁となった。ロナウドはリーグ戦でアル・ヒラルと9試合対戦したが、1勝2分6敗と苦戦している。
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この数字は、ヒラルの堅守と経験値の高さが、ナスのタイトル獲得を阻んでいることを示している。
さらにヒラルは、国王杯決勝1回、スーパーカップ2回、ロシェンリーグ1回の計4つのタイトルでナセルを破り、ロナウドのタイトル獲得を阻んだ。
これらの敗北は、個人として高いパフォーマンスを示してきたロナウドにとって、ヒラルが大きな壁であることを痛感させる結果となった。
さらに個人レベルでも苦い記憶が残る。サポーターからの非難や、シャバブにレンタル移籍中のアリ・アル・ブライヒとの衝突などだ。2023-2024シーズン・スーパーカップ準決勝では、その衝突が退場につながり、アル・ナスルは1-2で敗れた。-2で敗れた試合で退場処分を受けたことまで。
これらの経験から、今回のアル・ヒラル戦はロナウドにとって単なる一試合ではなく、精神力とコンプレックスを打ち破る力が試される場となっている。