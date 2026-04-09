3ヶ月間の激戦…ロナウドの最後の舞いが、メッシとアル・ヒラルの王座を脅かす

今後数か月は、クリスティアーノ・ロナウドにとって単なる通過点ではなく、栄光と闘いの長い物語のフィナーレになるかもしれない。シーズンが佳境に入る中、このポルトガル人スターは自身のレガシーを左右する分岐点に立っている。

彼を待つのは、シーズン終盤を超えた“最後の試練”だ。この3か月が最後の栄光となるか、それとも不屈のキャリアに幕を開ける序章となるか。

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41歳になってもピッチではなお圧倒的な存在感を放ち、20年以上にわたるキャリアで培った情熱と競争力を維持している。 今シーズンも目覚ましい活躍で試合の行方を左右し、アル・ナセルとポルトガル代表を勝利に導いている。