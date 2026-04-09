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3ヶ月間の激戦…ロナウドの最後の舞いが、メッシとアル・ヒラルの王座を脅かす

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ポルトガル人スターは、堂々と退団するのか？

今後数か月は、クリスティアーノ・ロナウドにとって単なる通過点ではなく、栄光と闘いの長い物語のフィナーレになるかもしれない。シーズンが佳境に入る中、このポルトガル人スターは自身のレガシーを左右する分岐点に立っている。

彼を待つのは、シーズン終盤を超えた“最後の試練”だ。この3か月が最後の栄光となるか、それとも不屈のキャリアに幕を開ける序章となるか。

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41歳になってもピッチではなお圧倒的な存在感を放ち、20年以上にわたるキャリアで培った情熱と競争力を維持している。 今シーズンも目覚ましい活躍で試合の行方を左右し、アル・ナセルとポルトガル代表を勝利に導いている。

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    決定的な3ヶ月

    ロナウドはアル・ナセルで最も重要な時期を迎えている。今後3か月が今シーズンのチームを左右する。彼はロシェン・リーグ加入後、待望のタイトル獲得へチームを導く絶好の機会だと認識している。

    宿敵アル・ヒラルとの激しい競争の中、リーグ制覇を明確な目標に据えている。

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    優勝争いが佳境に入り、彼は「1試合でも躓けば形勢が逆転する」と痛感している。

    その野心は国内にとどまらず、AFCチャンピオンズリーグ2制覇も狙う。

    自身のトロフィーケースに新たな大陸タイトルを加えるため、あらゆる大会で決定的な違いを生み、チームを栄光へ導くと確信している。

    さらに彼は2026年W杯でポルトガル代表を率いる準備も進めている。

    サッカー史に残る得点王は、次回の大会が国際キャリアにおける最大の夢を実現する最後のチャンスになると認識している。そのため、今後数か月はアル・ナスルでの戦いだけでなく、母国の代表チームと共に栄光の最終章を刻むための道のりにおいても、決定的な時期となる。

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  • Al-Hilal v Al-Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    三日月結

    ロナウドがアル・ナセルに加入して以来、圧倒的な個人能力やチームメイトのスター選手にもかかわらず、国内や大陸のタイトル獲得に失敗し続けている。

    最大の要因はアル・ヒラルの台頭だ。同クラブはサウジアラビアでロナウドにとって最も越えがたい壁となっている。

    アル・ヒラルはポルトガル人スターの野望を阻む大きな壁となった。ロナウドはリーグ戦でアル・ヒラルと9試合対戦したが、1勝2分6敗と苦戦している。

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    この数字は、ヒラルの堅守と経験値の高さが、ナスのタイトル獲得を阻んでいることを示している。

    さらにヒラルは、国王杯決勝1回、スーパーカップ2回、ロシェンリーグ1回の計4つのタイトルでナセルを破り、ロナウドのタイトル獲得を阻んだ。

    これらの敗北は、個人として高いパフォーマンスを示してきたロナウドにとって、ヒラルが大きな壁であることを痛感させる結果となった。

    さらに個人レベルでも苦い記憶が残る。サポーターからの非難や、シャバブにレンタル移籍中のアリ・アル・ブライヒとの衝突などだ。2023-2024シーズン・スーパーカップ準決勝では、その衝突が退場につながり、アル・ナスルは1-2で敗れた。-2で敗れた試合で退場処分を受けたことまで。

    これらの経験から、今回のアル・ヒラル戦はロナウドにとって単なる一試合ではなく、精神力とコンプレックスを打ち破る力が試される場となっている。

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    玉座を打ち砕き、大門から去る。

    苦戦や敗北が続いても、今シーズンはクリスティアーノにとって、不振の連鎖を断ち、待ち望んだ夢―アル・ヒラルを倒してサウジ・ロシェン・リーグのタイトルを獲得する―を叶える絶好の機会だ。

    アル・ナスルとアル・ヒラルの激闘でリーグは佳境だ。5月7日の第32節「リヤド・ダービー」で対戦し、残り2節で優勝が決まる可能性がある。

    その前にアル・ナスルは第28節から第31節まで、アル・アクドゥード、アル・イタファク、アル・アハリ、アル・カディシアと対戦する。

    これらの試合は、プレッシャーの中でもチームが安定を保ち、ロナウドが経験と決定力で見る者を魅了し、チームメイトを導いて頂点への道を開くことができるかどうかを問う試金石となる。

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    この4試合で全勝すれば、2位アル・ヒラルとの差はダービー前に5ポイントに縮まる。過去の名勝負に負けず劣らず、熱狂的な一戦になるだろう。

    逆にアル・ナスルがリヤド・ダービーで勝利すると、残り2節で勝ち点8差となり、アル・ナスルの優勝が確定する。

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    その場合、ロナウドはヒラルへの屈辱を乗り越えタイトルを獲得し、アル・ナスルを去るだろう。サウジアラビアでの苦難の一章を締めくくるドラマとなり、彼は逆境を力に変えたことを証明する。

  • FBL-FIFA-AWARDSAFP

    最後のダンスとメッシの方程式

    クリスティアーノがアル・ナセルを率いてロシェン・リーグとAFCチャンピオンズリーグで優勝すれば、2026年ワールドカップ制覇という最後の夢へ道が開ける。

    この達成は、前回大会で優勝しキャリアに最高峰を加えた宿敵リオネル・メッシ（アルゼンチン）に並ぶ機会となる。

    今後3か月、彼を取り巻く重圧と高揚は計り知れない。 サウジリーグとAFCチャンピオンズリーグ制覇は、個人とチームの栄冠にとどまらず、歴史への第一歩となる。それは「ドン」が長年のキャリアを経てなお、競争力とリーダーシップを保っている証左となるだろう。

    メッシが先にW杯を制したとの声もあるが、ロナウドの野心は止まらない。彼は今こそ最大の舞台で力を示し、史上最高の選手と呼ばれるモチベーションと情熱をまだ失っていないことを証明しようとしている。

    このシナリオが実現すれば、W杯制覇はロナウドのキャリアを飾る最高の幕切れとなる。 サッカー界からの引退を表明すると見られる。長年の栄光の歴史と、サッカー史に消えることのない遺産を未来に伝え、「野心には限界がなく、偉大なタイトルは旅の最終章でも手に入れられる」と示すだろう。