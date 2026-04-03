3つの選択肢、どれも一長一短……サウジアラビア代表のレナール監督の後任として最もふさわしいのは誰か？

こうした欠点を補うために浮上した第2の解決策は、今シーズン、サウジアラビア・ロシェン・リーグのクラブを率いている外国人監督を招聘することだ。

このカテゴリーで最も有力な候補と目されているのは、アル・ナスルの監督を務めるポルトガル人のジョルジェ・ジェズス氏であり、これに続いて、それぞれアル・ヒラル、アル・アハリ、アル・カディシアの監督を務めるイタリア人のシモーネ・インザーギ氏、ドイツ人のマティアス・ヤイスレ氏、北アイルランド人のブレンダン・ロジャース氏が挙げられる。

この解決策の利点は、これらの監督たちがすでにサウジアラビア人選手の性質を理解しており、今シーズンあるいは過去のシーズンにおけるロシェン・リーグでの経験を通じて、個人的・技術的な両面から選手たちを具体的に把握している点にある。

しかし、この利点には他の欠点も伴う。最も顕著なのは、各クラブでの激しい戦いが続く中、これらの監督がサウジアラビア代表の計画を立て始めるのは、今シーズン終了後になるという点だ。

ジェズス、インザーギ、ヤイスレの3人は、各チーム残り8試合となったサウジ・プロリーグの優勝争いに加わっているほか、AFCチャンピオンズリーグとAFCカップ、そしてアル・ヒラルが決勝を控える「ハーミーン・アル＝シャリーフ杯」にも参戦している。

インザーギはシーズン終了までの2ヶ月間でアル・ヒラルと共に13試合を戦うことになるのに対し、ヤイスレはアル・アハリで12試合、ジェズスはアル・ナスルで11試合を戦う。一方、ロジャースはアル・カディシアで8試合以上を戦うことはなく、つまり代表チームについて考える時間はないということになる。

さらに、新監督はライバルチームのサポーターから、自チームの選手を優遇し、本来選出されるべき他の選手を差し置いて最終メンバーに選んでいると非難されることになるだろう。

こうした非難は、代表チームの指揮を執るどの監督にとってもありふれたものであり、レナール自身も同様の批判にさらされているが、特定のクラブチームの監督がこのポストに招かれた場合、その批判はさらに激しくなるだろう。これはワールドカップを前に、望ましくない分裂を招くことになる。