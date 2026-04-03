3つの選択肢、どれも一長一短……サウジアラビア代表のレナール監督の後任として最もふさわしいのは誰か？

2026年にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップを控え、エジプト代表およびセルビア代表との親善試合で2連敗を喫した直後、サウジアラビア代表の監督を務めるフランス人のエルヴェ・レナール氏が、ここ数時間、ファンの最大の関心事となっている。
サウジアラビア代表は先週金曜日、ジェッダのアル・インマ・スタジアムでエジプト代表に0-4で完敗し、先週火曜日にはベオグラードでセルビア代表に1-2で再び敗れた。
2026年にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップを控え、エジプト代表およびセルビア代表との親善試合で2連敗を喫した直後、サウジアラビア代表の監督を務めるフランス人のエルヴェ・レナール氏が、ここ数時間、ファンの最大の関心事となっている。
サウジアラビア代表は先週金曜日、ジェッダのアル・インマ・スタジアムでエジプト代表に0-4で完敗し、先週火曜日にはベオグラードでセルビア代表に1-2で再び敗れた。
この2試合が終わって以来、レナール監督の解任は、サウジアラビアのサッカー界において、ファン、メディア関係者、そして元「グリーン」のスター選手たちを問わず、最優先の要求となっている。
こうした要求はここ数時間でさらに強まっており、特にフランスの新聞『レキップ』が、レナール監督がサウジアラビア代表の指揮を離れ、2026年ワールドカップでガーナ代表を率いたい意向であることを報じてからは、その声は高まっている。
一部では、こうした報道を受けてもフランス人監督が留任することはサウジアラビアサッカーへの侮辱であり、代表チームが好成績を収め、ワールドカップのグループステージを突破する可能性を狭めるものだと見なされている。
レナール監督の後任として、サウジアラビア代表をワールドカップで率いる候補として次々と名前が挙がり始めたが、提示された選択肢の中からどれが最適なのか、ファンたちは困惑している。
当初、ワールドカップに向けたサウジアラビア代表の指揮を執るため、ロシェン・リーグ以外の外国人監督の招聘が話題となり、中でもモロッコ代表の元監督であるワリード・アル・ラクラーキ氏の名前が最も注目を集めていた。
この人選の最大の狙いは、アル・ラクラーキのような監督が持つワールドカップでの経験にある。彼は2022年カタールW杯でモロッコ代表を準決勝進出に導き、アラブおよびアフリカの代表チームとして初めてこの偉業を達成した人物だからだ。
しかし、この利点にはいくつかの欠点も伴う。最も顕著なのは、新監督であるアル・ラクラーキが、サウジアラビア代表の選手たちやその文化、気質を熟知していないという点であり、これがチームとの融合を困難にするだろう。
これは、サウジアラビア代表の前監督であるイタリア人のロベルト・マンチーニが直面した最大の問題でもあった。複数の選手が彼の接し方に不満を漏らしており、それが彼の指揮下での「グリーン」の不振な結果に反映されていた。
この問題は、時間の制約を考えるとさらに深刻だ。新監督がサウジアラビア代表選手たちと顔を合わせるのは、来年6月に開幕する2026年ワールドカップ本大会のわずか2週間前が最長となるからだ。
この短い期間で、新任の外国人監督が選手一人ひとりを深く理解し、彼らの性格に慣れ、ましてや自身の戦術思想を浸透させることは困難であり、その結果、彼の任務は失敗に終わるリスクがさらに高まることになる。
こうした欠点を補うために浮上した第2の解決策は、今シーズン、サウジアラビア・ロシェン・リーグのクラブを率いている外国人監督を招聘することだ。
このカテゴリーで最も有力な候補と目されているのは、アル・ナスルの監督を務めるポルトガル人のジョルジェ・ジェズス氏であり、これに続いて、それぞれアル・ヒラル、アル・アハリ、アル・カディシアの監督を務めるイタリア人のシモーネ・インザーギ氏、ドイツ人のマティアス・ヤイスレ氏、北アイルランド人のブレンダン・ロジャース氏が挙げられる。
この解決策の利点は、これらの監督たちがすでにサウジアラビア人選手の性質を理解しており、今シーズンあるいは過去のシーズンにおけるロシェン・リーグでの経験を通じて、個人的・技術的な両面から選手たちを具体的に把握している点にある。
しかし、この利点には他の欠点も伴う。最も顕著なのは、各クラブでの激しい戦いが続く中、これらの監督がサウジアラビア代表の計画を立て始めるのは、今シーズン終了後になるという点だ。
ジェズス、インザーギ、ヤイスレの3人は、各チーム残り8試合となったサウジ・プロリーグの優勝争いに加わっているほか、AFCチャンピオンズリーグとAFCカップ、そしてアル・ヒラルが決勝を控える「ハーミーン・アル＝シャリーフ杯」にも参戦している。
インザーギはシーズン終了までの2ヶ月間でアル・ヒラルと共に13試合を戦うことになるのに対し、ヤイスレはアル・アハリで12試合、ジェズスはアル・ナスルで11試合を戦う。一方、ロジャースはアル・カディシアで8試合以上を戦うことはなく、つまり代表チームについて考える時間はないということになる。
さらに、新監督はライバルチームのサポーターから、自チームの選手を優遇し、本来選出されるべき他の選手を差し置いて最終メンバーに選んでいると非難されることになるだろう。
こうした非難は、代表チームの指揮を執るどの監督にとってもありふれたものであり、レナール自身も同様の批判にさらされているが、特定のクラブチームの監督がこのポストに招かれた場合、その批判はさらに激しくなるだろう。これはワールドカップを前に、望ましくない分裂を招くことになる。
こうした欠点をすべて回避するためには、2026年ワールドカップ本大会でサウジアラビア代表を率いるために、自国の監督を起用するという第3の案が最善の解決策であるように思われる。
この点において、アル・イッティファドの監督であるサアド・アル・シャハリが最有力候補と見なされている。また、同チームや過去数年間のサウジアラビア代表のユースチームを指揮した経験を持つハリード・アル・アトウィの名前も浮上している。
国内出身の監督には多くの利点があり、中でもサウジアラビア人選手たちの性格や文化に対する理解が挙げられる。これにより、ワールドカップ開幕までの短い期間におけるチームとの馴染み込みの時間を短縮できるだろう。
また、国内の監督であれば、サウジアラビア代表選手たちを鼓舞し、士気を高めることも容易であり、ワールドカップ直前の短期間では完全に伝達しきれないかもしれない戦術面での課題を、ある程度補うことができるだろう。
候補として挙がっているサアド・アル・シャハリとハリド・アル・アトウィの2名については、トップクラブに所属していないという利点があり、これにより、特定のチームを優遇しているという批判を軽減できるだろう。
技術的な面においても、両監督は特にサウジアラビア代表のユースカテゴリーにおいて際立った実績を持っており、代表チーム、とりわけサウジアラビア国内での代表チーム運営について、完全な知見を有していることを意味する。
サアド・アル・シャハリには、アル・アトワイにはない強みがある。それは、元イングランド代表監督のスティーブン・ジェラードの下で混乱と迷走が続いていたアル・イッタファドを、2025年初頭に指揮を執って以来、劇的な変革をもたらした点にある。
しかし、もしシャハリの続投が決まるのであれば、今シーズンの残り期間はアル・イッタファクの指揮を離れ、サウジアラビア代表に専念し、各チームの試合を観戦してワールドカップに向けた戦略を練り始めるのが最善だろう。
もしアル・シャハリが今シーズン中のアル・イッタファドでの指揮続行を固執するのであれば、代替案としてハリード・アル・アトウィ監督を起用し、できるだけ早くサウジアラビア代表に完全に専念できるようにするのが最善だろう。