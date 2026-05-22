ranによると、アレクサンダー・ニュベルは来シーズン、バイエルンに残らず、シュトゥットガルトにも戻らない。代わりに、3つの未公開の強豪クラブが、この29歳GKの獲得を争うという。
翻訳者：
3つの強豪クラブが関心を示している。FCバイエルンにとって、これは金銭面だけでなく極めて重要な移籍となる見込みだ。
VfBへの完全移籍は最終的に頓挫した。理由はニュベルが減俸を拒否したためだ。 現在の年俸1100万ユーロのうち700万ユーロはFCBが負担しているが、完全移籍には至らない。一方、VfBはSCパーダーボルンにレンタル中のデニス・ザイメンを来季の正GKとする方針だ。
現在20歳のU-21ドイツ代表は、東ヴェストファーレンで好調を維持し、木曜日にVfLヴォルフスブルクと行った昇格プレーオフ第1戦でも実力を示した。チームメイトのラウリン・クルダは「デニスがチームに与える支えは卓越している。こんな選手は初めてだ」と絶賛した。
ただ、本人はまだVfBから正式な連絡を受けておらず、「最終決定はニュベルの去就やクラブの判断次第」と語った。
- Getty Images Sport
バイエルンはヌーベルを戦力として見込んでいない。「アレックスは我々の計画を知っている」
スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、2030年まで契約が残るアレクサンダー・ヌベルについて、マヌエル・ノイアーの契約延長を受け「バイエルンで将来はない」と示唆した。 フロイントは土曜のケルン戦後、「アレックスの代理人と話し、本人も理解している」と説明。さらに「来季もノイアー、ウルビッグ、ウルライヒの3人でいく」と明言した。
ただし、ニュベルの去就決定は晩夏まで持ち越される見込みで、DFBポカール決勝後に移籍先との交渉が始まる予定だ。 バイエルンはプレミアリーグクラブが獲得に名乗りを上げることを期待。実現すれば、2020年にシャルケから移籍金ゼロで加入したヌーベルを放出し、多額の移籍金を得られる。
ニュベルの退団は、移籍金獲得と高額年俸の削減という財政面でもバイエルンにとって重要だ。浮いた資金はアンソニー・ゴードンなどの補強に充てられる見込みで、ニュベル自身がニューカッスルとの交渉カードになる可能性もある。
最近増えている噂では、マグパイズ（ニューカッスル）が来季GK陣を刷新する可能性もある。スカイスポーツによると、ニューカッスルはRCランスに所属するロビン・リッサーに興味を示しており、移籍金は3000～4000万ユーロと報じられている。
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンもバート・フェルブルッヘンの去就次第で補強が必要になる。フライブルクのノア・アトゥボルーも両クラブとリンクされている。
アレクサンダー・ニュベル：成績データと統計
クラブ 試合 失点 無失点試合 VfBシュトゥットガルト 128 177 38 ASモナコ 97 126 24 FCシャルケ04 53 76 14 FCバイエルン 4 4 1