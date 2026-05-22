3つの強豪クラブが関心を示している。FCバイエルンにとって、これは金銭面だけでなく極めて重要な移籍となる見込みだ。

スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、2030年まで契約が残るアレクサンダー・ヌベルについて、マヌエル・ノイアーの契約延長を受け「バイエルンで将来はない」と示唆した。 フロイントは土曜のケルン戦後、「アレックスの代理人と話し、本人も理解している」と説明。さらに「来季もノイアー、ウルビッグ、ウルライヒの3人でいく」と明言した。

ただし、ニュベルの去就決定は晩夏まで持ち越される見込みで、DFBポカール決勝後に移籍先との交渉が始まる予定だ。 バイエルンはプレミアリーグクラブが獲得に名乗りを上げることを期待。実現すれば、2020年にシャルケから移籍金ゼロで加入したヌーベルを放出し、多額の移籍金を得られる。

ニュベルの退団は、移籍金獲得と高額年俸の削減という財政面でもバイエルンにとって重要だ。浮いた資金はアンソニー・ゴードンなどの補強に充てられる見込みで、ニュベル自身がニューカッスルとの交渉カードになる可能性もある。

最近増えている噂では、マグパイズ（ニューカッスル）が来季GK陣を刷新する可能性もある。スカイスポーツによると、ニューカッスルはRCランスに所属するロビン・リッサーに興味を示しており、移籍金は3000～4000万ユーロと報じられている。

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンもバート・フェルブルッヘンの去就次第で補強が必要になる。フライブルクのノア・アトゥボルーも両クラブとリンクされている。