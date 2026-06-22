マズラウイのキャリアは近年、変化が続いている。2022年夏、育成クラブのアヤックスから移籍金なしでバイエルンへ加入。ミュンヘンで過ごした2シーズンは波乱含みで、公式戦55試合に出場し2023年にはリーグ優勝を経験した。

しかし度重なる軽傷とピッチ外での政治的発言がチーム内に緊張をもたらし、彼は心から幸せになることはなかった。2024年夏、マンチェスター・ユナイテッドが約1500万ユーロの移籍金を支払い、移籍が実現した。

本人はドイツ生活を惜しむことなくこう語った。「バイエルンで2シーズン過ごし、いくつかの理由で次のステップへ進む必要があった。居心地は悪くなかったが、別の場所ならもっと快適だと感じた。なぜこのクラブへ移籍するかは説明不要だ」