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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

翻訳者：

28歳、FCバイエルン・ミュンヘンの元スターがW杯後に引退を示唆

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モロッコ
マンチェスター・ユナイテッド
ヌサイル・マズラウィ

ワールドカップ真っ最中、モロッコ代表のヌサイール・マズラウィが話題だ。サイドバックの彼は、プロサッカー界からの即時引退を示唆している。

「ワールドカップ後に現役を引退するかもしれない。人生は短い。コーランを暗記し、将来はモスクのイマームになりたい」と、FCバイエルン・ミュンヘンでプレーした28歳の元プロ選手が語った。

  • オランダ出身で2028年までマンチェスター・ユナイテッドと契約するこの選手は、強い宗教心を持つ。プロとしてイスラム教への献身を貫くディフェンダーだ。 

    ラマダン中も、彼は夜明けから日没まで飲食を絶つ教義を欠かさず守った。

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  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    マズラウィはバイエルンで居心地が悪かった

    マズラウイのキャリアは近年、変化が続いている。2022年夏、育成クラブのアヤックスから移籍金なしでバイエルンへ加入。ミュンヘンで過ごした2シーズンは波乱含みで、公式戦55試合に出場し2023年にはリーグ優勝を経験した。

    しかし度重なる軽傷とピッチ外での政治的発言がチーム内に緊張をもたらし、彼は心から幸せになることはなかった。2024年夏、マンチェスター・ユナイテッドが約1500万ユーロの移籍金を支払い、移籍が実現した。 

    本人はドイツ生活を惜しむことなくこう語った。「バイエルンで2シーズン過ごし、いくつかの理由で次のステップへ進む必要があった。居心地は悪くなかったが、別の場所ならもっと快適だと感じた。なぜこのクラブへ移籍するかは説明不要だ」

  • モロッコはワールドカップで既に勝ち進んでいる。

    マズラウィは将来を決めるより先に、ワールドカップの試合に集中している。モロッコは初戦でブラジルと1-1で引き分け、第2戦ではスコットランドに1-0で勝利し、勝ち点3を得た。

    25日にはグループ最終戦でダークホースのハイチと対戦する。ハイチは2連敗で既に敗退が決まっているが、モロッコは試合前からベスト16進出を決めている。

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