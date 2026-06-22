「ワールドカップ後に現役を引退するかもしれない。人生は短い。コーランを暗記し、将来はモスクのイマームになりたい」と、FCバイエルン・ミュンヘンでプレーした28歳の元プロ選手が語った。
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28歳、FCバイエルン・ミュンヘンの元スターがW杯後に引退を示唆
オランダ出身で2028年までマンチェスター・ユナイテッドと契約するこの選手は、強い宗教心を持つ。プロとしてイスラム教への献身を貫くディフェンダーだ。
ラマダン中も、彼は夜明けから日没まで飲食を絶つ教義を欠かさず守った。
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マズラウィはバイエルンで居心地が悪かった
マズラウイのキャリアは近年、変化が続いている。2022年夏、育成クラブのアヤックスから移籍金なしでバイエルンへ加入。ミュンヘンで過ごした2シーズンは波乱含みで、公式戦55試合に出場し2023年にはリーグ優勝を経験した。
しかし度重なる軽傷とピッチ外での政治的発言がチーム内に緊張をもたらし、彼は心から幸せになることはなかった。2024年夏、マンチェスター・ユナイテッドが約1500万ユーロの移籍金を支払い、移籍が実現した。
本人はドイツ生活を惜しむことなくこう語った。「バイエルンで2シーズン過ごし、いくつかの理由で次のステップへ進む必要があった。居心地は悪くなかったが、別の場所ならもっと快適だと感じた。なぜこのクラブへ移籍するかは説明不要だ」
モロッコはワールドカップで既に勝ち進んでいる。
マズラウィは将来を決めるより先に、ワールドカップの試合に集中している。モロッコは初戦でブラジルと1-1で引き分け、第2戦ではスコットランドに1-0で勝利し、勝ち点3を得た。
25日にはグループ最終戦でダークホースのハイチと対戦する。ハイチは2連敗で既に敗退が決まっているが、モロッコは試合前からベスト16進出を決めている。