フォルトゥナ・デュッセルドルフが3部へ降格すれば、多くの主力選手が移籍できるため、戦力低下は避けられない。
ビルト紙によると、レンタル選手を含むプロ契約者のうち3部で有効な契約は7名のみで、残る28名は降格すると移籍金なしで退団できる。
フォルトゥナ・デュッセルドルフが3部へ降格すれば、多くの主力選手が移籍できるため、戦力低下は避けられない。
ビルト紙によると、レンタル選手を含むプロ契約者のうち3部で有効な契約は7名のみで、残る28名は降格すると移籍金なしで退団できる。
そのうち17人はフォルトゥナとの契約が残っている。しかし、他の選手は夏に契約満了となるか、負傷中のフロラン・ムスリヤ（SCフライブルクから）やソティリス・アレクサンドロプロス（ベンフィカ・リスボンから）のようにレンタル期間が終了する。
2026年以降も残留し、新スポーツディレクター、スヴェン・ミスリントアットが獲得したのではなく、クラウス・アロフスとクリスチャン・ウェーバー体制下で契約延長した選手で降格時に残るのは2人だけだ。副キャプテンのティム・オーバードルフと、シーズン中にレギュラーに定着したシマ・スソである。
冬に獲得した田中聡、キリアン・ザウク、ジョルディ・パウリーナには、降格しても残留するよう求めたミスリンタット。一方、アロフスとウェーバーは夏に多数補強しながら、最悪の事態に備えなかった。
セドリック・イッテン（移籍金150万ユーロ）、アヌアル・エル・アズージ（同150万ユーロ）、クリスチャン・ラスムッセン（同100万ユーロ）は、高い移籍金が負担になる恐れがある。 現時点で13得点を挙げたイッテンだけが移籍金を正当化している。アヤックスから加入したラスムッセンは決定力不足で怪我が多く、プレーも気まぐれだった。エル・アズージも出場は少ないながら、戦術的な規律や効果的なプレーに欠けると批判された。
総じて、アロフスとウェーバー体制下のフォルトゥナの夏補強は失敗だった。 さらに、加入が確定していた新戦力のクリストファー・レンツ、ユリアン・ヘットヴェル、ルカ・ライムントは怪我で欠場。ティム・ブライハウプト、ザン・セラー、イェスパー・ダランドも2部での適性を示せなかった。
こうした状況を受け、昨年12月に合意の上で退任したアロフスが最近になって「スポーツ面での責任は私にもある。移籍市場では非常に悪い夏を過ごした」とWelt TVで語ったのは当然だ。
特にアロフスはシーズン中、公の場で発言し、フォルトゥナサポーターに困惑をもたらしていた。 序盤の低迷で昇格が早々に絶望的になると、アロフスは「シーズン前に昇格目標を語ったことはない」と主張。地元メディアの報道を「事実と異なる」と非難した。 しかし7月と8月には、彼の発言を裏付ける報道が多数存在した。
さらに、会員総会では、当時在籍していた元役員とファンとの賭けが発覚。内容は長期離脱中のレンツの出場時間についてで、ファンは「今季60分以上出場する試合が5試合ない」と賭けた。 総会でアロフスは「必ず勝つ」と断言した。
レンツは2023年以降、RBライプツィヒとTSGホッフェンハイムでふくらはぎのけがを繰り返しており、出場は10試合にとどまっていた。
アロフスはレンツの病歴を無視し、追加のメディカルチェックで健康状態に納得した。しかし結果は悲惨だった。レンツは開幕2試合に短時間出場しただけで3ヶ月近く離脱。一時回復しても直近7試合で出場は2試合のみ。 残り4試合で、アロフスは敗北の危機にある。レンツがフォルトゥナで60分以上プレーしたのはわずか3試合だからだ。これはアロフスとウェーバーの選手起用計画失敗を象徴している。
アロフスは解任され、現在は無所属。一方、ウェーバーはデュッセルドルフのサポーターを驚かせながら出世した。ミスリンタットの就任でフォルトゥナSDを解任されたが、まもなくブンデスリーガクラブの選手編成を担当する可能性がある。 4月中旬から彼はフォルトゥナ時代と同じ役職でSVエルバースベルクに在籍しており、同クラブは今シーズンも昇格争いに加わっている。
第33節にはエルバースベルクを率いてデュッセルドルフを訪れるため、注目が集まる。フォルトゥナは残りの日程が厳しく、現在6人の先発候補が負傷離脱しており、その時点で残留の望みが絶たれている可能性もある。
金曜にはホームで好調ドレスデン、続くアウェーシャルケ戦では相手の昇格確定の可能性もある。 最終節では降格争いのライバル、グロイター・フュルトとの直接対決が待ち受ける。この試合で負ければ、選手流出の危機に立つフォルトゥナは、プロサッカー界での将来を左右する戦いに臨むことになる。