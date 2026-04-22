28人の選手が去り、無謀な賭けが象徴となっている。フォルトゥナ・デュッセルドルフは、信じがたい大惨事へと突き進んでいる。

特にアロフスはシーズン中、公の場で発言し、フォルトゥナサポーターに困惑をもたらしていた。 序盤の低迷で昇格が早々に絶望的になると、アロフスは「シーズン前に昇格目標を語ったことはない」と主張。地元メディアの報道を「事実と異なる」と非難した。 しかし7月と8月には、彼の発言を裏付ける報道が多数存在した。

さらに、会員総会では、当時在籍していた元役員とファンとの賭けが発覚。内容は長期離脱中のレンツの出場時間についてで、ファンは「今季60分以上出場する試合が5試合ない」と賭けた。 総会でアロフスは「必ず勝つ」と断言した。

レンツは2023年以降、RBライプツィヒとTSGホッフェンハイムでふくらはぎのけがを繰り返しており、出場は10試合にとどまっていた。

アロフスはレンツの病歴を無視し、追加のメディカルチェックで健康状態に納得した。しかし結果は悲惨だった。レンツは開幕2試合に短時間出場しただけで3ヶ月近く離脱。一時回復しても直近7試合で出場は2試合のみ。 残り4試合で、アロフスは敗北の危機にある。レンツがフォルトゥナで60分以上プレーしたのはわずか3試合だからだ。これはアロフスとウェーバーの選手起用計画失敗を象徴している。