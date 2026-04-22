フォルトゥナ・デュッセルドルフが3部へ降格すれば、多くの選手が契約解除で流出する恐れがある。
ビルト紙によると、レンタル選手を含む現有選手35人のうち、3部でも有効な契約は7人だけ。残る28人は降格すると移籍金なしで自由移籍できる。
フォルトゥナ・デュッセルドルフが3部へ降格すれば、多くの選手が契約解除で流出する恐れがある。
ビルト紙によると、レンタル選手を含む現有選手35人のうち、3部でも有効な契約は7人だけ。残る28人は降格すると移籍金なしで自由移籍できる。
そのうち17人はフォルトゥナとの契約が残っている。しかし、他の選手は夏に契約満了となるか、負傷中のフロラン・ムスリヤ（SCフライブルクから）やソティリス・アレクサンドロプロス（ベンフィカ・リスボンから）のようにレンタル期間が終了する。
2026年以降も残留し、新スポーツディレクター、スヴェン・ミスリントアットが獲得した選手ではなく、クラウス・アロフスとクリスチャン・ウェーバー体制下で契約延長した選手で降格時に残るのはわずか2人。副キャプテンのティム・オーバードルフと、シーズン中にレギュラーに定着したシマ・スソだ。
冬に獲得した田中聡、キリアン・ザウク、ジョルディ・パウリーナには、降格しても残留するよう求めたミスリンタット。一方、アロフスとウェーバーは夏に多数補強しながら、最悪の事態に備えなかった。
セドリック・イッテン（移籍金150万ユーロ）、アヌアル・エル・アズージ（同150万ユーロ）、クリスチャン・ラスムッセン（同100万ユーロ）は、高い移籍金が負担になる恐れがある。 現時点で13得点を挙げたイッテンだけが移籍金を正当化している。アヤックスから加入したラスムッセンは決定力不足で怪我が多く、プレーも気まぐれだった。エル・アズージは出場機会こそ少なかったが、戦術的な規律違反と非効率的なプレーが指摘されていた。
総じて、アロフスとウェーバー体制下のフォルトゥナの夏補強は失敗だった。 さらに、加入が確実視された新戦力も、怪我で離脱（クリストファー・レンツ、ユリアン・ヘットヴェル、ルカ・ライムント）か、2部での適性を示せなかった（ティム・ブライハウプト、ザン・セラー、イェスパー・ダランド）かで、期待外れに終わった。
こうした状況を受け、昨年12月に合意の上で退任したアロフスが最近になって「スポーツ面での責任は私にもある。移籍市場では非常に悪い夏を過ごした」とWelt TVで語ったのは当然だ。
特にアロフスはシーズン中、公の場で発言し、フォルトゥナサポーターに困惑をもたらしていた。 序盤の低迷で昇格が絶望的になると、アロフスは「シーズン前に昇格目標を語ったことはない」と主張。自身を引用した地元メディアを「事実と異なる」と批判した。 しかし7月と8月には、彼の発言を裏付ける報道が多数存在した。
さらに、会員総会では、当時在籍していた元役員とファンとの賭けが発覚。内容は長期離脱中のレンツの出場時間についてで、ファンは「今季60分以上出場する試合が5試合ない」と賭けた。 総会でアロフスは「必ず勝つ」と主張した。
レンツは2023年以降、RBライプツィヒとTSGホッフェンハイムでふくらはぎのけがを繰り返しており、直近10試合しか出場していなかった。
アロフスはレンツの病歴を無視し、追加のメディカルチェックで健康と判断したが結果は悲惨だった。レンツは開幕2試合に短時間出場しただけで3ヶ月近く離脱。一時復帰したものの直近7試合で2試合しか出場していない。 残り4試合で、アロフスは実際に賭けに負ける危機に瀕している。レンツはフォルトゥナで60分以上プレーした試合がわずか3試合しかないからだ。これは、アロフスとウェーバーの選手起用計画の失敗を象徴している。
アロフスは解任され、現在は無所属。一方、ウェーバーはデュッセルドルフのサポーターを驚かせながら出世した。ミスリンタットの就任でフォルトゥナSDを解任されたが、まもなくブンデスリーガクラブの選手編成を担当する可能性がある。 4月中旬から同じ役職でSVエルバースベルクに在籍し、同クラブは今シーズンも昇格争いをしている。
第33節にはウェーバーが率いるエルバースベルクがデュッセルドルフを訪れる。フォルトゥナは厳しい日程と6人の負傷者を抱え、その時点で残留の望みが絶たれている可能性もある。
金曜にはホームで好調ドレスデン、続くアウェーシャルケ戦では相手の昇格決定も予想される。 最終節では降格争いのライバル、グロイター・フュルトとの直接対決が待っており、フォルトゥナはクラブの将来をかけて戦うことになる。