特にアロフスはシーズン中、公の場で発言し、フォルトゥナサポーターに困惑をもたらしていた。 序盤の低迷で昇格が絶望的になると、アロフスは「シーズン前に昇格目標を語ったことはない」と主張。自身を引用した地元メディアを「事実と異なる」と批判した。 しかし7月と8月には、彼の発言を裏付ける報道が多数存在した。

さらに、会員総会では、当時在籍していた元役員とファンとの賭けが発覚。内容は長期離脱中のレンツの出場時間についてで、ファンは「今季60分以上出場する試合が5試合ない」と賭けた。 総会でアロフスは「必ず勝つ」と主張した。

レンツは2023年以降、RBライプツィヒとTSGホッフェンハイムでふくらはぎのけがを繰り返しており、直近10試合しか出場していなかった。

アロフスはレンツの病歴を無視し、追加のメディカルチェックで健康と判断したが結果は悲惨だった。レンツは開幕2試合に短時間出場しただけで3ヶ月近く離脱。一時復帰したものの直近7試合で2試合しか出場していない。 残り4試合で、アロフスは実際に賭けに負ける危機に瀕している。レンツはフォルトゥナで60分以上プレーした試合がわずか3試合しかないからだ。これは、アロフスとウェーバーの選手起用計画の失敗を象徴している。