Goal.com
ライブ
FBL-POR-LIGA-SPORTING-FAMALICAOAFP
Falko Blöding

翻訳者：

26試合で2500万ユーロ：BVBがポルトガルリーグの若手を獲得

ブンデスリーガ
移籍情報
アルベルサ
リガポルトガル
ファマリカン
ボルシア・ドルトムント
I. Ba
バスティアン・ムピユ

ポルトガルのメディアによると、ドルトムントはファマリカオのセンターバック、イブラヒマ・バの獲得を目指している。

Maisfutebolによると、20歳のDFバの来季移籍を巡り交渉が始まった。しかし、昇格したファマリカオが求める移籍金2500万ユーロ＋ボーナスが障害だ。

  • ポルトガルリーグ5位のチームで、バは今季注目の選手だ。セネガル出身の彼は冬にレギュラーを獲得し、現在は主力として活躍している。リーグ戦19試合に出場し、2得点を挙げた。アシストもあり、3月中旬のCDナシオナル戦（1-0）では決勝ゴールを決めた。 プロ通算は26試合に出場している。

    2023年に母国AJELルフィスクからFCヴァランシエンヌへレンタル移籍。1年後にファマリカオがフリーで獲得し、4月末に2030年までの契約延長に合意した。数日前には『レコード』紙が、チャンピオンズリーグ準々決勝進出のスポルティングCPがバを移籍候補に挙げていると報じた。

    • 広告
  • FBL-POR-LIGA-ALVERCA-PORTOAFP

    バスティアン・ムピユーもBVBの移籍候補とされている

    Maisfutebolによると、BVBが注目するポルトガルリーグの若手DFはバだけではない。CDアルヴェルカのバスティアン・ムピユー（20）も候補で、契約は2028年まで。

    先週末、ニコ・シュロッターベックとの契約延長で守備の課題の一つは解消されたが、ニクラス・ズーレが今夏退団するため、新たなセンターバックの補強が依然として必要とされている。 AFCボーンマスのマルコス・セネシ（28）や、チェルシーからストラスブールへレンタル中の元選手アロン・アンセルミノ（20）の名前も挙がっている。

    ニコ・コヴァチ監督は金曜のレバークーゼン戦前に「彼の出場状況を確認することはある。出場機会が少ないのは残念だ」と語った。


  • BVBの史上最高額移籍

    選手ポジション所属元移籍金
    ウスマン・デンベレFWスタッド・レンヌ20163550万ユーロ
    セバスティアン・ハラーフォワードアヤックス・アムステルダム20223100万ユーロ
    マッツ・フンメルスディフェンスFCバイエルン20193,050万ユーロ
    ジョーブ・ベリンガムMFAFCサンダーランド20253,050万ユーロ
    ジュード・ベリンガムMFバーミンガム・シティ20203,015万ユーロ