ポルトガルリーグ5位のチームで、バは今季注目の選手だ。セネガル出身の彼は冬にレギュラーを獲得し、現在は主力として活躍している。リーグ戦19試合に出場し、2得点を挙げた。アシストもあり、3月中旬のCDナシオナル戦（1-0）では決勝ゴールを決めた。 プロ通算は26試合に出場している。

2023年に母国AJELルフィスクからFCヴァランシエンヌへレンタル移籍。1年後にファマリカオがフリーで獲得し、4月末に2030年までの契約延長に合意した。数日前には『レコード』紙が、チャンピオンズリーグ準々決勝進出のスポルティングCPがバを移籍候補に挙げていると報じた。