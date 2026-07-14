「いらないよ。ありがとう」とイェンス・ヴィッシングはインスタグラムで答えた。サウジアラビアのクラブ「アル・ヒラル」のファンからメッセージが届いていた。そのファンはアル・ナセルを倒す方法を詳しく説明するため、ヴィッシングの電話番号を知りたがっていた。
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26歳で現役を引退し、38歳で「ロナウドの天敵」と呼ばれた男。ユルゲン・クロップのアドバイザーが、無名のドイツ人選手に巨額移籍をさせた舞台裏。
このやり取りがXの報道通り実際にあったかは、現時点では確認できない。だが、試合の結果を考えると十分にあり得る。当時38歳でユリアン・ナーゲルスマンと同い年、ミュンスターランド出身のヴィッシングは、当時ガンバ大阪の監督だった。
前シーズンは9位で55失点を喫していたが、ヴィッシングが2026年初頭に就任すると、初監督業ながらチームをアジア版EL「AFCチャンピオンズリーグ・ツー」決勝へ導いた。
5月16日の相手はクリスティアーノ・ロナウド率いるアル・ナセル。ジョアン・フェリックス、サディオ・マネ、キングスレー・コマンなどスター揃いの強豪だ。ヴィッシングは試合前、『キッカー』誌に「個人の能力ではこのレベルには太刀打ちできない」と語った。 「重要なのは、チームとして団結し、持ち味をピッチで貫き、フィジカルで対抗することだ。それができればチャンスは訪れる。勝機はある」
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イェンス・ヴィッシングが、ロナウド率いるアル・ナセルを劇的勝利で破った。
ヴィッシングの判断は正しかった。アル・ヒラルのサポーターの助けなど必要なかった。元バイエルンの宇佐美貴志が所属する大阪が1－0で勝利した。この快挙が彼に新クラブと巨額報酬をもたらした。
というのも、数日前、ヴィッシングがアル・イッティハドの新監督として正式に発表されたからだ。サウジアラビアの港湾都市ジッダを本拠地とする同クラブは2年契約を提示し、ヴィッシングは大阪での通算27試合（平均勝ち点1.78）を経てこれに署名した。
新天地ではさらに高い目標が課される。アル・イッティハドは2025年に国内2冠を達成した名門で、再び頂点を狙う。 昨季は5位にとどまり、キングスカップ準決勝、AFCチャンピオンズリーグ・エリート準々決勝で敗退。セルジオ・コンセイソン前監督は解任された。
- J.LEAGUE
イェンス・ヴィッシングはいつ選手生活を終えたのか？
ドイツではヴィッシングはほとんど無名だ。 彼はユルゲン・クロップと同じエージェントに所属する元プロ選手で、経歴は少々異色だ。2001年から2004年までFCシャルケ04の育成組織「クナップシュミーデ」で育ち、その後プレウセン・ミュンスターでトップチームデビュー。当時の監督ロジャー・シュミットは、後に彼にとって重要な存在となる。
2010/11シーズンにはボルシア・メンヒェングラートバッハでブンデスリーガ3試合に出場し、SCパーダーボルン07では2部リーグ11試合に出場した。 度重なる負傷、特に足首の手術が響き、プロでの出場は通算18試合。26歳で現役を引退した。
「怪我は私のキャリアに大きな影響を与えました。振り返ってみると、キャリアの終焉そのものが辛かったのではなく、そこに至るまでの道のりが辛かったのです。怪我をするたびに、最高レベルに戻ることがますます難しくなっていることを痛感したからです」とヴィッシングはかつてtransfermarkt.deに語っている。
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ロジャー・シュミットは、イェンス・ヴィッシングにとって偉大な師である
ヴィッシングはフィットネス・アスレチック分野で働いた後、早期にコーチ業を開始した。2014年に1. FCギーヴェンベックで指導者キャリアをスタートさせ、5年後にはハイコ・フォーゲル（現フュルト監督）率いるグラッドバッハ2部のアシスタントコーチに就任した。
2021年、かつての恩師シュミットが復帰し、ヴィッシングの進路に大きな影響を与える。彼は「ロジャーは長年にわたり良き伴走者であり、メンターだった」と語る。
2年間の「フォールン」での活動を経て、ヴィッシングはシュミットと共にPSVアイントホーフェンへ、さらにベンフィカ・リスボンへ移籍。シュミットがレッドカードで出場停止となった試合では、自らベンチに入り指揮を執った。現在Jリーグのアドバイザーを務めるシュミットの下、ヴィッシングは初タイトルを獲得。アイントホーフェンではカップ戦とスーパーカップ、ポルトガルでは2023年のリーグ優勝と翌年のスーパーカップ制覇に貢献した。
- J.LEAGUE
イェンス・ヴィッシングのゲームコンセプトをどのように説明しますか？
ヴィッシングの戦術が師シュミットのものと比べられるのは当然だ。両者は共同で戦術を開発した。その核はハイプレス、高い活動量、素早い縦展開である。 ヴィッシングはこう語る。「大局的には、全員で攻撃し、全員で守ることが大切だ。ピッチでは、適切なタイミングで高い戦術意識と強度で行動する必要がある。ダイナミックなポジショニング、縦への展開、カウンタープレス、コンパクトなボール奪取守備が重要だ」
ヴィッシングは今、その味に目覚めた。コーチング・プロライセンス取得後、昨季はレッドブル・ザルツブルクでトーマス・レッチのアシスタントコーチを務めたが、在籍は5カ月に満たなかった。「自分自身が責任を担うべき時が来た。今こそ、自分のアイデアを実行に移す時だと確信した」と彼は語った。
- J.LEAGUE
イェンス・ヴィッシングにとって最初の試練が間もなく訪れる
サウジ・プロリーグでヴィッシングは、リーグ屈指の価値を持つ5チームの1つを率いる。元レバークーゼンのムッサ・ディアビや、バイエルン移籍が噂されたスティーヴェン・ベルグワインらが所属する。最初の試練は間近だ。8月11日、AFCチャンピオンズリーグ・エリート出場権を懸け、UAEのアル・ジャジーラと対戦する。
その2日後にはリーグが開幕。ロナウドとの再会日は未定だが、ウィッシングがインスタのアドバイスに頼ることはない。
イェンス・ヴィッシング：監督としてのキャリアの歩み
期間 クラブ 役職 2014年～2019年 1. FCギーヴェンベック ヘッドコーチ 2019年～2021年 ボルシア・メンヒェングラートバッハII アシスタントコーチ 2021-2022 PSVアイントホーフェン アシスタントコーチ 2022-2024 ベンフィカ アシスタントコーチ 2025 FCレッドブル・ザルツブルク アシスタントコーチ 2026 ガンバ大阪 ヘッドコーチ 2026年より アル・イッティハド ヘッドコーチ
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