Skyによると、MFの主力ウーゴ・ラーションは現在ロンドンに滞在しており、移籍に向けて2クラブと交渉を行っているという。しかも、これはフランクフルトの許可を得た上でのものだ。2クラブのうち1つはクリスタル・パレスとみられている。ただし、SGEは22歳のスウェーデン人に対して少なくとも2500万ユーロを求めているようだ。

ラーションは3年前にマルメFFから900万ユーロで加入しており、フランクフルトには大きな移籍金収入が見込まれる。一方で、夏前からすでに可能性が高いとみられていた12試合出場のスウェーデン代表MFの退団が現実味を帯びることで、当然ながら主力選手を失うことも意味する。

ラーションは加入後まもなく、当時まだ19歳ながらヘッセン勢の華やかな陣容の中で定位置を確保し、過去3シーズンにわたってフランクフルトの中盤に欠かせない存在となっていた。ただ、昨季のフランクフルトは混乱とチーム全体の低調さに苦しみ、ラーション自身のパフォーマンスもその影響を受けた。しかも、そのシーズンはラーション個人にとっても極めて苦い結果をもたらしている。

W杯落選にラーションが衝撃「打ちのめされている」

というのも、フランクフルトのこのスター選手は、グレアム・ポッター代表監督によってアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるW杯のメンバーに選ばれなかったのだ。「彼はメンバー外だという電話を受け、ウーゴは完全に打ちのめされている。ずっとチームに入っていたのに、今回はそうではない」と、選手周辺の関係者が5月中旬、Fotbollskanalenに語っていた。

それでも、ラーションには今、キャリアにおける次の大きなステップが見えているようだ。22歳の若きMFは、プレミアリーグ移籍となれば金銭面でも大きな実りを得る可能性がある。現在、SGEでは年俸190万ユーロとされているが、プレミアリーグではその何倍もの額が見込まれている。

SGEがラーション売却に前向きとみられる理由の1つは、今夏すでにノエル・アセコ（バイエルンから1200万ユーロ）とラファエル・オニェディカ（クラブ・ブルージュから900万ユーロ）という2人の新たなセンターの選手を獲得しているためでもある。

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アイントラハト・フランクフルト、大きな課題にも着手

一方で、ヘッセン勢のスカッド構想において、センターバックのテーマは事情が異なる。そこではアルトゥール・テアテが、かなりの確率でセリエA、そしてボローニャへと去る見通しだ。まずはレンタルとなるが、その後に1500万ユーロの買い取りオプションが付くという。

ただ、ここでもフランクフルトはフライブルクから新守護神としてノア・アトゥボルを獲得した衝撃的な補強に続く次のディール成立へ向かっているようだ。Skyによると、ヘッセン勢はスタッド・レンヌとリリアン・ブラシエの移籍で合意したという。26歳の守備的選手は850万ユーロでヘッセンの大都市に加わる見込みで、ボーナスを含めれば移籍金は1000万ユーロまで上昇する可能性がある。

ブラシエは昨夏、ブレストから1200万ユーロで加入したばかりだった。足首の負傷によってシーズン序盤は出遅れたものの、その後はセンターバックの主力として定着した。SGEでは、キャプテンのロビン・コッホとともに主力コンビを組む可能性が高い。コッホ以外で現在アディ・ヒュッター監督が使えるセンターバックはヌナムディ・コリンズとオタヴィオの2人だけで、しかもコリンズはまだ背中の問題を抱えている。

それでも、ブンデスリーガ開幕戦のウニオン戦でブラシエが選択肢となることは決してなさそうだ。