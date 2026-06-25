「年齢は単なる数字に過ぎない」。セルティックを率いるのに最適な人物かと問われた元FWミラーは、BetGoodwinとの提携でGOALに語った。 「マーティンの強みは、サッカー界のあらゆる状況を経験していることだ。今シーズン2度目の就任時は厳しい状況だったが、彼はリーグとカップの2冠を達成した。長い間、セルティックが再びリーグ優勝できるとは考えられていなかった。

私が言いたいのは、あのチームには勝利に慣れた選手たちがいるということだ。少しの経験があれば十分だった。 現在、ショーン・マロニーとマーク・フォザリンガムという若くエネルギッシュなコーチが彼を支えている。彼らは監督の求めることを何でもやり遂げるだろう。

タッチラインに立つ彼を見れば、25年前と変わらぬ熱量だ。周囲に適切なスタッフと選手を揃え、全員が役割を果たしている。

「彼のそばには、彼を尊敬し、何でもする二人のコーチがいる。選手たちもそれを理解しているはずだ。 カラム・マクレガー、ジェームズ・フォレスト、キアラン・ティアニーのような選手は、幼少期に彼のチームを見て育ったはずだ。クラブを愛し、ここで育った選手たちがいることは、非常に大きい。」