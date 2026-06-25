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「25年前と変わらぬ姿だ」――74歳のマーティン・オニールを監督に起用したセルティックの決断が正しかった理由。ケニー・ミラーが、パークヘッドで今も健在な彼の重要な資質について解説する。
オニールは2度の暫定監督就任で2つの喜びをもたらした。
2025年10月下旬、ブレンダン・ロジャースの退任を受け、オニールが暫定監督に就いた。8試合を率いた後、1月初めにはウィルフリード・ナンシーの33日間の短命政権が終わり、オニールが再任した。
最終節のハーツ戦で逆転優勝し、スコティッシュ・カップでもダンファームリンを破って2冠を達成。その功績が評価され、1年契約（延長オプション12か月）を締結した。
レスター、アストン・ヴィラ、ノッティンガム・フォレストでの選手経験を持ち、2000～2005年にセルティックで5季過ごした彼は、オールド・ファームの厳しいスポットライトの下で何が必要かを熟知している。
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この仕事に最適な人物：セルティックがオニールを監督に選んだのは正しい決断だった
「年齢は単なる数字に過ぎない」。セルティックを率いるのに最適な人物かと問われた元FWミラーは、BetGoodwinとの提携でGOALに語った。 「マーティンの強みは、サッカー界のあらゆる状況を経験していることだ。今シーズン2度目の就任時は厳しい状況だったが、彼はリーグとカップの2冠を達成した。長い間、セルティックが再びリーグ優勝できるとは考えられていなかった。
私が言いたいのは、あのチームには勝利に慣れた選手たちがいるということだ。少しの経験があれば十分だった。 現在、ショーン・マロニーとマーク・フォザリンガムという若くエネルギッシュなコーチが彼を支えている。彼らは監督の求めることを何でもやり遂げるだろう。
タッチラインに立つ彼を見れば、25年前と変わらぬ熱量だ。周囲に適切なスタッフと選手を揃え、全員が役割を果たしている。
「彼のそばには、彼を尊敬し、何でもする二人のコーチがいる。選手たちもそれを理解しているはずだ。 カラム・マクレガー、ジェームズ・フォレスト、キアラン・ティアニーのような選手は、幼少期に彼のチームを見て育ったはずだ。クラブを愛し、ここで育った選手たちがいることは、非常に大きい。」
キーンとの関連報道を受け、パークヘッドでセーフの獲得が決定した。
セルティックは、かつてレンタル移籍したロビー・キーンがマッカビ・テルアビブやフェレンツヴァーロシュで成功を収めたことで、指導者としての評価が上がった。
しかし、英国で実績を積んでからでないとセルティックのような大役は務まらないとの声もある。これに対しミラーはこう反論した。「無難な人選に見えるかもしれないが、ダブルタイトルを取ったばかりの監督をなぜ拒む必要がある？ それは予想外の快挙だったが、常に理にかなっていた。
「レンジャーズやセルティックのようなクラブは、可能な限り最高の監督で空いている人物を探すべきだ。ファンはそれを求めるし、適切な選考プロセスは当然だ。
「マーティン再任は驚きではない。昨季終盤、私は安定の重要性を話した。セルティックが長年保ってきたもので、レンジャーズに対する強みでもある。ブレンダンもアンジェも2〜3年過ごした。
「繰り返しになるが、もしマーティンが去り、新しい監督が就任したとしても、それがうまくいくかどうかは誰にも分からない。今、彼らに必要なのは、おそらくほんの少しの安定感だろう。クラブがマーティンにあと1年残留するよう要請したことは、驚くことではなかったと思う。」
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オニールはセルティックでどのくらい監督を務めるのか？
フォレスト時代、欧州カップを2度制したオニールは、セルティックに求められる監督像にぴったり合う存在だ。これまでに9タイトルを獲得し、その実力を示してきた。
引退計画は棚上げとなり、彼がいつまで指揮を執るかは不明だが、グラスゴーにさらなる栄光の日々が訪れるとの期待は高い。