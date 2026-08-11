イタリアとトルコの共催で行われるEURO2032で、ミラノが開催地から外れるリスクがある。現時点ではほとんど現実味のないシナリオに映り、どのファンも考慮したくはないだろうが、無視することはできない。
ガゼッタ・デッロ・スポルトが伝えたところによると、ミラノに関する案件は、実際にFIGC内部で少なからぬ懸念を呼んでおり、少なくとも現時点では、大会を開催するイタリアの5都市に与えられる枠の一つを、ロンバルディア州都に保証するものにはなっていない。
イタリアとトルコの共催で行われるEURO2032で、ミラノが開催地から外れるリスクがある。現時点ではほとんど現実味のないシナリオに映り、どのファンも考慮したくはないだろうが、無視することはできない。
ガゼッタ・デッロ・スポルトが伝えたところによると、ミラノに関する案件は、実際にFIGC内部で少なからぬ懸念を呼んでおり、少なくとも現時点では、大会を開催するイタリアの5都市に与えられる枠の一つを、ロンバルディア州都に保証するものにはなっていない。
旧サン・シーロは、もはや選考レースから外れている。したがってミラノでは、すべてが新サン・シーロを中心に動いている。プロジェクト自体は議論の対象ではないが、問題の本当の核心となっているのはスケジュールだ。 工事完了は2031年6月を予定しており、これはUEFAが示した期限でもある。この期限は一切の誤差なく守らなければならない。ごくわずかな遅れや計画変更であっても、ミラノの立候補にとってプラスにもマイナスにも決定的な要素となり得るからだ。実際のところ、道のりはまだ長く、障害がないどころではない。2028年に予定されている着工の前に、プロジェクトの提示、実施計画、意見公募の段階、環境影響調査を経て、最終的な実施計画の承認に至るまでの手続きを進める必要がある。 したがって、ミラノと新サン・シーロは加速しなければならない。日程にはあまり余裕がない。次の10月1日までにFIGCはUEFAへ、イタリアの候補5都市を通知しなければならない。加えて、予備開催地をいくつか示すことも可能となっている。
そしてミラノにとっての問題は、ライバルが不足していないことだ。10月の節目にローマは実に2つの有力候補を携えて臨む。改修工事を必要とするスタディオ・オリンピコに加え、新サン・シーロよりも手続き面で約1年先行しているピエトララータの新スタジアムだ。首都ローマに続き、候補地のリストは依然として長く、顔ぶれも充実している。ユヴェントス・スタジアムは確実に立候補資料に盛り込まれる見通しで、ナポリとフィレンツェもそれぞれのスタジアムで大規模な改修計画を進める構えだ。これで終わりではない。パレルモ、ボローニャ、バーリ、ジェノヴァ、レッチェ、サレルノ、トリノ、ヴェローナもまた、それぞれ具体的な計画と意欲を備えており、その立候補資料は軽視できない。つまり、ユーロ2032に向けた争いはすでに始まっている。しかも皮肉なことに、ミラノは最も重要な戦いをピッチ外で強いられるリスクがある。新サン・シーロは期限と官僚的な手続きを順守しなければならず、街のサッカー面での名声だけでは、欧州選手権のイタリア開催5都市の一つの座を確保するには十分ではないからだ。
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