旧サン・シーロは、もはや選考レースから外れている。したがってミラノでは、すべてが新サン・シーロを中心に動いている。プロジェクト自体は議論の対象ではないが、問題の本当の核心となっているのはスケジュールだ。 工事完了は2031年6月を予定しており、これはUEFAが示した期限でもある。この期限は一切の誤差なく守らなければならない。ごくわずかな遅れや計画変更であっても、ミラノの立候補にとってプラスにもマイナスにも決定的な要素となり得るからだ。実際のところ、道のりはまだ長く、障害がないどころではない。2028年に予定されている着工の前に、プロジェクトの提示、実施計画、意見公募の段階、環境影響調査を経て、最終的な実施計画の承認に至るまでの手続きを進める必要がある。 したがって、ミラノと新サン・シーロは加速しなければならない。日程にはあまり余裕がない。次の10月1日までにFIGCはUEFAへ、イタリアの候補5都市を通知しなければならない。加えて、予備開催地をいくつか示すことも可能となっている。



