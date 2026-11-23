2003年、シンディ・パーロウ・コーンはRFKスタジアムで行われたアメリカ女子代表のワールドカップ初戦、スウェーデン戦で得点を挙げた。23年後、アメリカサッカー連盟の会長としてチューリヒにいた彼女は、大会の再開催が次世代の選手たちにとって何を意味するかに目を向けていた。

コーン会長は「2031年FIFA女子ワールドカップで、アメリカ、メキシコ、コスタリカ、ジャマイカに世界中の人々を迎えられることを、この上なく光栄に思い、楽しみにしている」と語った。

「これは4カ国にとって歴史的な瞬間だが、私たちに与えられた機会は、どの一国にとってのものよりもはるかに大きい。FIFAとともに、史上最大で最も大きな影響をもたらす女子ワールドカップを実現し、その成功を生かして世界中で女子サッカーの成長を加速させたい。私たちが目指すのは、何百万人もの選手に刺激を与えるだけでなく、プレーし、成長し、夢を追いかける機会を得る助けにもなる大会をつくることだ」