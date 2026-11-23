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2031年女子W杯はアメリカで2003年以来の開催へ。メキシコ、コスタリカ、ジャマイカと共催
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何が起きた？
女子ワールドカップが2003年以来初めてアメリカに戻ってくる。大会規模も史上最大となる。
FIFAは月曜日、2031年大会の開催国をアメリカ、メキシコ、コスタリカ、ジャマイカに決定した。4カ国が共同で開催するのは初めて。出場枠は48チームに拡大され、104試合が行われる予定だ。
FIFAはまた、2035年の女子ワールドカップの開催国を英国に決定した。
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「史上最大で、最も大きな影響をもたらす女子W杯に」
2003年、シンディ・パーロウ・コーンはRFKスタジアムで行われたアメリカ女子代表のワールドカップ初戦、スウェーデン戦で得点を挙げた。23年後、アメリカサッカー連盟の会長としてチューリヒにいた彼女は、大会の再開催が次世代の選手たちにとって何を意味するかに目を向けていた。
コーン会長は「2031年FIFA女子ワールドカップで、アメリカ、メキシコ、コスタリカ、ジャマイカに世界中の人々を迎えられることを、この上なく光栄に思い、楽しみにしている」と語った。
「これは4カ国にとって歴史的な瞬間だが、私たちに与えられた機会は、どの一国にとってのものよりもはるかに大きい。FIFAとともに、史上最大で最も大きな影響をもたらす女子ワールドカップを実現し、その成功を生かして世界中で女子サッカーの成長を加速させたい。私たちが目指すのは、何百万人もの選手に刺激を与えるだけでなく、プレーし、成長し、夢を追いかける機会を得る助けにもなる大会をつくることだ」
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アメリカと他のサッカー連盟にとっての意味
アメリカは過去にも女子ワールドカップを開催しているが、最後は2003年だった。その前の開催は1999年。アメリカに開催経験がある一方、メキシコ、コスタリカ、ジャマイカが女子大会を開催するのは初めてだ。
アメリカサッカー連盟のCEO兼事務総長を務めるJT・バトソンは「2031年FIFA女子ワールドカップの勢いを生かし、サッカーの未来に向けた私たちの目標を加速させる機会がある。競技に触れ、参加できる機会を広げることから、次世代の選手を育てる道筋を強化することまで、取り組んでいきたい」と語った。
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今後は？
2031年の女子ワールドカップは、北米で開催される男子大会の5年後、ロサンゼルス五輪の3年後に行われる。アメリカサッカー連盟は、この両大会を足がかりに、より多くのファンを女子サッカーに呼び込む機会と捉えている。
開催4カ国が決まった今、次の焦点はどの都市で試合が行われるかだ。共同招致案では30を超える候補都市が挙がっており、アメリカサッカー連盟によると、開催都市とスタジアムは準備の進展に合わせて発表される。
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