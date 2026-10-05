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2031年以降へ！ アルダ・ギュレルがレアル・マドリーとの新契約に合意、トルコ人スターの役割は拡大を続ける
ベルナベウで未来を確保へ
サンティアゴ・ベルナベウの首脳陣は、若き才能の中核を手放さないため、水面下で引き続き着実に動いている。ギュレルはその最新の主役であり、2年間の延長となる契約延長に合意した。これにより、もともと2029年に満了予定だった従来の契約は延長されることになった。
この新契約は、トルコ代表の同選手にとってマドリード加入後初めての契約更新となる。将来有望な逸材から、欧州王者の中盤に欠かせない存在へと急速に台頭したことを示すものだ。
クラブで4季目を迎えるギュレルにとって、この契約は双方の大きな信頼の表れでもある。今回の契約更新に向けた交渉は数週間にわたって進められており、最初に報じたのは9月の『As』だった。
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ジョゼ・モウリーニョの下で増す影響力
ジョゼ・モウリーニョの指導の下、ギュレルのチーム内での立場は大きく変化した。デビュー当初の数シーズンは出場時間を巡る厳しい競争に直面していたが、今季は先発メンバーの常連となっている。
今季はすでに5試合で先発しており、全公式戦で40回先発メンバーに名を連ねた実りある昨季からさらに積み上げている。数字の面でも同様に印象的で、昨季は6ゴールに加え、チーム最多の14アシストを記録して締めくくり、創造性の中心としての価値を証明した。
クラブレベルでの重要性が増しているにもかかわらず、この若手がさらに大きな責任を求めているとの見方もある。最近の報道では、ギュレルがモウリーニョにメッセージを送る形で、トニ・クロースの引退を受け、より中央の役割を望んでいることが示された。しかし、ポルトガル人指揮官はこの選手の成長への称賛を公然と口にしている。「加入以来、日々の成長を導いてきた者たちの方が彼の軌跡を追うのにより適しているが、彼の生まれ持った輝きは疑いようがない」
長期的なスポーツプロジェクトの一環
ギュレルの契約延長は単独の出来事ではなく、クラブの最も価値ある戦力を確保するための、より広範な戦略の一環である。2031年までの契約にサインしたことで、同選手はクラブと長期契約を結ぶスター選手の増えつつあるリストに加わった。
このグループには、オーレリアン・チュアメニ、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、カレラス、エスペが含まれ、いずれも今後7年間の契約を結んでいる。さらに驚くべきは、ビニシウス・ジュニオールとマルク・ククレジャに与えられた契約で、両者は2032年までの契約となっている一方、最近加入したウスマン・ディオマンデは2033年夏までの契約を結んでいる。
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レアル・マドリーの次のステップ
ギュレルの状況が解決したことで、クラブの焦点は現行契約の満了が近づいているチームの他の主要メンバーへと移る。『ディアリオAS』によると、このトルコ人MFの契約延長は、クラブにとって多忙な事務手続き期間の一部にすぎない。次に契約書へサインすると見られている選手は、ベテランGKティボー・クルトワだ。
報道によれば、このベルギー人守護神は少なくともあと1シーズンの契約延長を行う見通しで、より若いフィールドプレーヤーたちが成熟を続ける中、マドリーはゴールマウスで世界トップクラスの存在感を維持することになる。
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