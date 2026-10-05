ジョゼ・モウリーニョの指導の下、ギュレルのチーム内での立場は大きく変化した。デビュー当初の数シーズンは出場時間を巡る厳しい競争に直面していたが、今季は先発メンバーの常連となっている。

今季はすでに5試合で先発しており、全公式戦で40回先発メンバーに名を連ねた実りある昨季からさらに積み上げている。数字の面でも同様に印象的で、昨季は6ゴールに加え、チーム最多の14アシストを記録して締めくくり、創造性の中心としての価値を証明した。

クラブレベルでの重要性が増しているにもかかわらず、この若手がさらに大きな責任を求めているとの見方もある。最近の報道では、ギュレルがモウリーニョにメッセージを送る形で、トニ・クロースの引退を受け、より中央の役割を望んでいることが示された。しかし、ポルトガル人指揮官はこの選手の成長への称賛を公然と口にしている。「加入以来、日々の成長を導いてきた者たちの方が彼の軌跡を追うのにより適しているが、彼の生まれ持った輝きは疑いようがない」