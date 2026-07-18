2030年W杯イングランド代表予想布陣：ケイン、ピックフォードの代役としてダウマン、ングモハが台頭。

トーマス・トゥヘル監督にはこの問題はあまり関係がない。彼の契約は2年後のユーロまでで、次のワールドカップでは新監督が就任しているだろう。後任はリー・カーズリー、エディ・ハウ、ペップ・グアルディオラなど候補は多い。
今後4年間で世代交代が進むとされ、2018年準決勝進出を支えた主力が何人残るかは不明だ。若手の入れ替わりも避けられない。
そこで、2030年W杯初戦のイングランド代表先発は誰になるのか。代表メンバーに名を連ねる選手は誰か。GOALが未来を透視し、答えを探った。
トーマス・トゥヘル監督にはこの問題はあまり関係がない。彼の契約は2年後のユーロまでで、次のワールドカップでは新監督が就任しているだろう。後任はリー・カーズリー、エディ・ハウ、ペップ・グアルディオラなど候補は多い。
今後4年間で世代交代が進むとされ、2018年準決勝進出を支えた主力が何人残るかは不明だ。若手の入れ替わりも避けられない。
そこで、2030年W杯初戦のイングランド代表先発は誰になるのか。代表メンバーに名を連ねる選手は誰か。GOALが未来を透視し、答えを探った。
イングランドがユーロ2028を共催することで、代表ベテランの多くは2年後のW杯ではなくこの大会で代表を引退する可能性が高い。ジョーダン・ピックフォードもその一人だ。ただし、それまでに正GKの座を失わないことが条件だが。
過去6大会で正GKを務め、イングランド史上最高のGKの一人として記憶されるだろう。その背番号を受け継ぐのは容易ではないが、ジェームズ・トラフォードは数年にわたり後継者として育成されてきた。
昨季マンチェスター・シティで出場機会が限定的だったにもかかわらず、2026年代表に選ばれたことは代表内での高評価を示す。定位置確保へエティハド・スタジアム離脱も視野に入れるが、ピックフォードが退いた際に代表の座を継ぐにふさわしいことを、彼は着実に証明していくだろう。
2030年のW杯では27歳。正GKの重圧に耐えるのに理想的な年齢だ。
イングランド代表の右サイドバックは2026年大会前後、負傷者が相次いだ。リース・ジェームズ、ティノ・リブラメント、出場停止も受けたジャレル・クアンサが離脱し、トレント・アレクサンダー＝アーノルドを招集しなかったトゥヘル監督の采配が論議を呼んだ。
4人とも2030年大会でも候補になる見込みだが、その時点ではアーノルドが31歳で最年長となる。 彼のクラブと代表での将来は依然不透明だ。今季レアル・マドリードではデンゼル・ダムフリーズがポジションを争う見込みで、トゥヘルが2028年まで代表を率いることから、アーノルドが代表を早期に退いてクラブに集中しても驚かない。
ジェームズも4年後には30代に入り、怪我の多さを考えると2030年に万全の体調を維持できるかは不透明だ。一方、クアンサはプレーが成熟し、センターバックとして定位置を確保するだろう。
残るリヴラメントも過去2シーズンで多くの故障に悩まされ、2026年大会直前に代表から外れた。 ただし、万全な状態であれば、このニューカッスル所属の選手は代表で最もダイナミックな右サイドバックだ。攻守両面で高い能力を発揮し、2030年には27歳と全盛期を迎える。
将来台頭しそうな若手を挙げれば、チェルシーのジョシュ・アチェアンポンが数年のうちにリヴラメントのライバルになる可能性がある。
ジョン・ストーンズのイングランド代表での時代は終わった。2018年W杯から2026年クロアチア戦まで全試合先発したが、怪我と年齢から次の大会では代表を外れる見込みだ。
北米大会では右センターバックにエズリ・コンサが起用されたが、落ち着きはなく、次のW杯では33歳になる。ユーロを除けば、2030年に向けてイングランド代表は若返りを図るだろう。
4年後に27歳になるクアンサと、バイエル・レバークーゼン所属でクアンサより4歳年上のトレヴォ・チャロバは、いずれも今夏トゥヘル監督の招集メンバーに選ばれ、定位置争いを続けている。 一方、マンチェスター・ユナイテッドで起用されるたびに存在感を示すエイデン・ヘヴンは、2030年時に23歳と若く、すでに豊富な経験を積んでいる。
それでも我々が選んだのは、プレミアリーグでわずか5試合しか出場していない選手だ。とはいえ、今後数年間で状況は変わるだろう。
リーズ・ユナイテッドのアカデミー出身で、2024年にトゥールーズへ移籍したクレスウェルは、リーグ・アン屈指の若手DFに成長した。リヴァプールやドルトムントが関心を示し、今夏はクリスタル・パレスも獲得を検討したが、現在はレンヌが最有力とされている。 いずれにしても、イングランド復帰は時間の問題だ。
堅実なセンターバックで、U-21代表として2度の欧州選手権制覇に貢献。特に2025年の大会では注目を集めた。トゥヘル監督の後任としてカーズリーが就任すれば、クレスウェルはすぐにでも代表に名を連ねるだろう。
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イングランド代表の世代交代が迫る中、新たなリーダーが不可欠だ。マーク・ゲヒは、今後10年間「スリー・ライオンズ」の要となる選手としてすでに存在感を示している。
クリスタル・パレス時代からキャプテン経験が豊富なセンターバックで、すでに2大会でイングランド代表の先発を務めた。2030年の大会終了時点でまだ30歳になるばかりであり、チェルシー下部出身の彼が全盛期を迎える姿は目前だ。
とはいえ、左サイドのセンターバックには競争相手がおり、筆頭はレヴィ・コルウィルだ。昨季プレシーズンに前十字靭帯（ACL）を損傷しなければ2026年代表入りも十分あったが、そのけがでシーズン終盤しか出場できなかった。 現在23歳のコルウィルは、今後怪我をしなければ代表の定位置を確保するだろう。
2025-26シーズンの大半を怪我で欠場したジャラッド・ブラントウェイトも、今後4年間の候補だ。エバートン所属の彼が近い将来プレミア強豪に移籍しCLで結果を残せば、可能性はさらに高まる。
将来性ならマンチェスター・シティの18歳スティーブン・ムフニだ。1月にワトフォードへレンタル移籍しチャンピオンシップでデビュー。短い出場ながら存在感を示した。今後もレンタルで経験を積み、プレミアリーグ定着を狙う。
マンチェスター・シティのニコ・オライリーは21歳ながら2026年W杯でイングランド代表の左サイドバックとして起用された。 ただし彼は本来MFで守備に課題があり、4年後にはクラブも代表も新ポジションに移っている可能性が高い。
同じ状況がマイルズ・ルイス＝スケリーにも起こっている。彼は代表デビュー戦で左サイドバックとしてプレーし、トゥヘル体制下で初ゴールを決めた。ピエロ・ヒンカピーの加入でアーセナルでの定位置を失ったルイス＝スケリーは、シーズン終盤にミッドフィルダーとしてスタメンに復帰した。
そこでイングランド代表は、将来の左サイドバック候補を再考する必要に迫られている。その最有力候補としてルイス・ホールが浮上している。トゥヘル監督が2026年代表からこのニューカッスルのDFを外した采配には疑問の声も上がったが、彼が昨季の好調を2026-27シーズンも維持できれば、数か月以内に再招集されるのは時間の問題だ。
ホールも当初はMFだったが、代表のライバルより優れた守備センスを示している。昨季CLでバルセロナをホームに迎えた際、ヤマルを完全に封じたのが印象的だった。さらに驚異的なスタミナと精度の高いクロスを備え、トーナメントで相手レベルが変化しても適応できるスキルセットはイングランドにとって理想だ。
まだ21歳と若く、次回のW杯では全盛期を迎える。マンチェスター・ユナイテッドがルーク・ショーの後継者と注目するように、代表でも同様の役割が期待される。
代替候補としては、マンチェスター・シティのクリスチャン・マクファーレンとチェルシーのランドン・エメナロという、まだ無名だが注目すべき10代がいる。2人ともイングランドU-21の主力だが、アメリカ代表としてもプレーできるため、イングランドは2026年大会の共催国に彼らを奪われないよう、代表での道筋を示す必要がある。
デクラン・ライスはユーロ2028に出場すれば、2030年のW杯で31歳にして6大会連続出場となり、代表屈指のベテランになる。 現キャプテンが2年以内に引退すれば、アーセナルMFが「スリー・ライオンズ」のキャプテンとなる可能性は極めて高い。
彼の才能と年齢、経験を考えれば代表入りは確実で、議論の対象となるのはその役割だ。 ヨーロッパでも彼ほど試合に出場する選手はほとんどいない。アーセナルがリーグ戦やカップ戦で勝ち進めば、過密日程の影響は避けられない。
よって2030年頃には、過去3年間ボックス・トゥ・ボックスの「8番」としてプレーしてきた彼が、イングランド代表で守備陣の前「盾」に戻っていても驚かない。 その役割で最高のパフォーマンスを発揮できるのは確かだが、北米でのプレーで疲労が見られたことを踏まえると、ユーロ後に役割を限定してキャリアを延ばす選択肢もある。
とはいえ、セットプレーの担当から外れることはないだろう。なぜ彼をセットプレーから外す必要があるというのか？
2022年W杯当時、イングランド代表の最大の課題は、中盤でライスと組める質の高い選手不足だった。フィリップスは全盛期を過ぎ、ヘンダーソンは高齢化。ベリンガムは前線での起用が最適だった。
その後2年間、ガレス・サウスゲート監督は代役を探し続け、EURO2024直前にはアレクサンダー＝アーノルドに白羽の矢が立った。だがこの試みは失敗に終わった。
だが2030年を見据えると、この2〜3年で台頭した若手を考慮すれば、中盤は代表で最も層が厚いポジションになると言える。
今夏はエリオット・アンダーソンがライスと並んで先発し、英国人最高移籍金でマンチェスター・シティへ加入。将来はロドリの後継者と目される。 代表入り逃したアダム・ウォートンとアレックス・スコットも、ゲームを組み立てる能力ではアンダーソンと近似する。2030年大会では3人とも26～27歳となり、再び代表争いに挑む。
1歳下のコビー・マイヌーは、ユーロ2024と2026年W杯で代表入りした経験があり、守備力を高めてレギュラーを争う。
アーチー・グレイ、ルイス・マイリー、ジャック・ヒンシェルウッド、ジョシュ・キングもプレミアリーグでの活躍が評価され、年齢的にも有利だ。ルイス＝スケリーもアーセナルでの終盤のプレーで実力を示し、チェルシーのレジー・ウォルシュとレジー・ワトソン、マンチェスター・シティのフィンリー・ゴーマンも注目株である。
ただし、ライスがキャプテンとしてより深い位置でプレーすると想定すると、隣にはスタミナと攻撃力を備えた選手が必要になる。そこでオライリーが候補に挙がる。
シーズン半ば、ペップ・グアルディオラ監督は彼を数試合中盤に起用。左SBで鍛えた守備力に加え、豊富な運動量と攻撃力を示し、強い印象を残した。2030年には25歳となり、全盛期を迎える。 イングランド代表は、他の才能ある選手を外すことになっても、彼に役割を与えるべきだ。
「世代を代表する才能」という言葉は、期待の若手選手が突如として頭角を現した際、やや安易に使われがちです。しかし、16歳という若さで残した実績を鑑みれば、マックス・ダウマンにはまさにふさわしい表現でしょう。
プレミアリーグ最年少得点記録を持つ彼は、アーセナルでの出場を通じてトップレベルの過酷な環境にも適応できることを示した。彼にとって唯一の壁は、イングランド屈指の層の厚いチームに所属していることだ。 若くして過度な負担を避けることは将来的にプラスとなるだろう。それでも、アーセナルやイングランド代表での起用を求める声は、今後1〜2年でさらに高まるはずだ。
18歳でユーロ2028のイングランド代表に選ばれても驚かない。2030年のW杯では初出場だけでなくスタメン入りの可能性も高い。最大の疑問は「どこで起用されるか」だ。
右サイドでもプレーできるが、中央での起用が最も輝く。中盤トリオの攻撃的役割を与え、最終3分の1の狭いスペースでパスやドリブルを自由にさせるべきだ。周囲にはライスの経験とオライリーの走力がある。
このポジションの候補はコール・パーマーだけだ。2026年に代表落ちしたものの、再び争いに加わるだろう。だがダウマンが定位置を確保すれば、このチェルシー所属の選手は控えに回るしかない。
もしこのポジションの他の候補を私たちが取りこぼしていると思うなら、もう少しお待ちください……
2021年の10代でのブレイク以来、ブカヨ・サカは怪我がない限りイングランド代表右サイドで定位置を確保し続けている。24歳で4大会を終え、当面は代わりの選手が見当たらない。
アーセナルでチームメイトのノニ・マドゥエケ（24歳）も、少なくとも今後4年は代表争いに加わるだろう。ただし、サカが深刻な怪我を避ける限り――フィットネス問題が相次ぐ今、その「もし」は重みを増している――彼は「スリー・ライオンズ」の第一候補であり続ける。
マドゥエケ以外では、同じヘイル・エンド出身のイーサン・ヌワネリがライバルになる可能性がある。アーセナルで、あるいは他クラブに移籍してもプレミアリーグでレギュラーになれば、代表に選ばれるだろう。 2024-25シーズンには右サイドでサカの穴を埋める力を示しており、4年後もまだ23歳だ。
チェルシーの17歳ライアン・カヴマ＝マクイーンも注視すべき存在だ。イングランドU-17で結果を残し、プレミア各クラブのアカデミーでも屈指のウイングと評価される。彼は次のW杯前に代表定着を狙う。 リヴァプールのジョシュア・アベも高く評価されており、今夏はトップチームでプレシーズン過ごす予定だ。
左サイドでは、現在のレギュラーがポジションを失うリスクが高い。アンソニー・ゴードンは出遅れたが、その後復調し、25歳としてあと1度W杯に出場できると信じている。一方、2030年には32歳になるマーカス・ラッシュフォードにとっては今回が最後だったかもしれない。
2人の背後には若手が列をなしており、特にリオ・ングモハが最前列に立つ。昨季リヴァプールのアルネ・スロット監督からチャンスを得て幾度も好機を創出した10代FWは、ニュージーランド戦でA代表デビューも飾った。
多彩なテクニックと得点感覚を備えた元チェルシー・アカデミー出身の彼は、次のサイクルが終わる頃には22歳になり、クラブと代表でポジションを確固たるものにできる経験値を積んでいるはずだ。
ライバルには、同じ10代のマイキー・ムーア（トッテナム）、ジェシー・デリー（チェルシー）、ジェレミー・モンガ（マンチェスター・シティ）、レイガン・ヘスキー（マンチェスター・シティ、エミールの息子）らがおり、イングランドのユース代表でも注目されている。 さらに、ジェイミー・ギッテンズ（チェルシー）、タイラー・ディブリング、タイリック・ジョージ（ともにエバートン）が本来の調子を取り戻すことも期待されている。
彼を外すはずがないでしょう？
今後4年間、イングランドが直面する最大の問題はハリー・ケインの後継者だ。キャプテンは37歳目前で4度目のW杯に出場できるかもしれないが、2028年の自国開催ユーロが代表としての理想的な引退舞台となるだろう。
イングランドには長期的にケインの後継者となる選択肢が豊富にあるわけではない。北米でプレーする控えのオリ・ワトキンスとイヴァン・トニーは、次のワールドカップでは34歳になっている。3月に代表に招集されたドミニク・ソランケとドミニク・カルバート＝ルーウィンも、4年後には30代半ばだ。
1年前はリアム・デラップが有力候補だったが、チェルシーでのデビューシーズンが期待外れに終わり、代表に呼ばれるには調子と自信を取り戻す必要がある。
チェルシーのシム・ムエカやマンチェスター・ユナイテッドのJJ・ガブリエルといった若手もいるが、現時点では代表の若き星ジュード・ベリンガムに新役割が与えられる可能性が高い。
2023年にレアル・マドリードへ加入した際、彼はクリスティアーノ・ロナウドの得点記録を塗り替え、キャリア最高の時期を過ごした。 当時彼は「ディープライイング・ストライカー」としてプレーし、カリム・ベンゼマが空けた穴を埋める役割を任されていた。ウイングを抜き去り、自らチャンスを作り出していた。
このユニークな役割でディフェンダーをかわし、2024年のバロンドール授賞式では表彰台に立った。イングランドがユーロ2024決勝に勝っていれば、彼はサッカー界最高峰の個人賞を手にしていたかもしれない。
2026年W杯では復調の兆しを見せ、ペナルティエリアへのタイミングの良い走り込みでケインと連係し、試合を決める場面を何度も作った。ケインが代表を退いた後、イングランドはより一層ベリンガムに期待するだろう。彼がある種のストライカーとしてプレーするのは、バーミンガム出身の20歳にとって自然な進化だ。
ベストイレブンは以上ですが、チーム全体はどうでしょうか？2030年に向けた26名を選出してみました。ブックマークして4年後に答え合わせをどうぞ。
GK：ジェームズ・ビードル、ジェームズ・トラフォード、オリ・ワットマフ。
DF：ジョシュ・アチェアンポン、レヴィ・コルウィル、チャーリー・クレスウェル、マーク・ゲヒ、ルイス・ホール、ティノ・リブラメント、スティーブン・ムフニ、ジャレル・クアンサ。
MF：エリオット・アンダーソン、マックス・ダウマン、コビー・マイヌー、ニコ・オライリー、コール・パーマー、デクラン・ライス（主将）、アレックス・スコット。
フォワード：ジュード・ベリンガム、JJ・ガブリエル、アンソニー・ゴードン、ライアン・カヴマ＝マククイーン、シム・ムエカ、リオ・ングモハ、イーサン・ヌワネリ、ブカヨ・サカ。