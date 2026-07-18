2030年W杯イングランド代表予想布陣：ケイン、ピックフォードの代役としてダウマン、ングモハが台頭。

彼を外すはずがないでしょう？

今後4年間、イングランドが直面する最大の問題はハリー・ケインの後継者だ。キャプテンは37歳目前で4度目のW杯に出場できるかもしれないが、2028年の自国開催ユーロが代表としての理想的な引退舞台となるだろう。

イングランドには長期的にケインの後継者となる選択肢が豊富にあるわけではない。北米でプレーする控えのオリ・ワトキンスとイヴァン・トニーは、次のワールドカップでは34歳になっている。3月に代表に招集されたドミニク・ソランケとドミニク・カルバート＝ルーウィンも、4年後には30代半ばだ。

1年前はリアム・デラップが有力候補だったが、チェルシーでのデビューシーズンが期待外れに終わり、代表に呼ばれるには調子と自信を取り戻す必要がある。

チェルシーのシム・ムエカやマンチェスター・ユナイテッドのJJ・ガブリエルといった若手もいるが、現時点では代表の若き星ジュード・ベリンガムに新役割が与えられる可能性が高い。

2023年にレアル・マドリードへ加入した際、彼はクリスティアーノ・ロナウドの得点記録を塗り替え、キャリア最高の時期を過ごした。 当時彼は「ディープライイング・ストライカー」としてプレーし、カリム・ベンゼマが空けた穴を埋める役割を任されていた。ウイングを抜き去り、自らチャンスを作り出していた。

このユニークな役割でディフェンダーをかわし、2024年のバロンドール授賞式では表彰台に立った。イングランドがユーロ2024決勝に勝っていれば、彼はサッカー界最高峰の個人賞を手にしていたかもしれない。

2026年W杯では復調の兆しを見せ、ペナルティエリアへのタイミングの良い走り込みでケインと連係し、試合を決める場面を何度も作った。ケインが代表を退いた後、イングランドはより一層ベリンガムに期待するだろう。彼がある種のストライカーとしてプレーするのは、バーミンガム出身の20歳にとって自然な進化だ。