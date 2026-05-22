スペイン紙『アス』によると、数カ月前、南米サッカー連盟（CONMEBOL）が出場枠拡大を要請した。小国にもチャンスを与えるのが目的だ。当初は注目度が低かったが、賛同する連盟が増え、FIFAでも協議が進んでいる。
AFP
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2030年W杯へ？FIFAが参加枠大幅拡大を検討
1998年から2022年まで、ワールドカップは毎回32カ国で実施されてきました。今回、アメリカ、カナダ、メキシコで開催される大会では、初めて48カ国が参加します。初出場のカーボベルデ、キュラソー、ヨルダン、ウズベキスタンに加え、久々にハイチ、イラク、コンゴ民主共和国も名を連ねています。
参加国増加に伴い、各グループ1位・2位に加え、一部3位も決勝トーナメントに進出します。66カ国大会のフォーマットは報告書に明記されていません。FIFA加盟国は現在211カ国です。
2030年ワールドカップはアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイでも開催される。
現時点では、2030年の大会も48カ国参加で計画されています。 開催国はスペイン、ポルトガル、モロッコの3カ国。さらにブエノスアイレス（アルゼンチン）、モンテビデオ（ウルグアイ）、アスンシオン（パラグアイ）でも各1試合を開催予定だ。つまり、66カ国制を提案した南米サッカー連盟（CONMEBOL）加盟の3カ国でも開催される。 試合数増加を見込み、開催国数を66に増やす案も提示されている。
北米開催の今大会は、6月11日にメキシコシティで行われるメキシコ対南アフリカ戦で幕を開け、決勝は7月19日にニュージャージー州で行われる予定だ。