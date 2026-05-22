2030年W杯へ？FIFAが参加枠大幅拡大を検討

1998年から2022年まで、ワールドカップは毎回32カ国で実施されてきました。今回、アメリカ、カナダ、メキシコで開催される大会では、初めて48カ国が参加します。初出場のカーボベルデ、キュラソー、ヨルダン、ウズベキスタンに加え、久々にハイチ、イラク、コンゴ民主共和国も名を連ねています。

参加国増加に伴い、各グループ1位・2位に加え、一部3位も決勝トーナメントに進出します。66カ国大会のフォーマットは報告書に明記されていません。FIFA加盟国は現在211カ国です。