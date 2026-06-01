2030年ワールドカップにクリスティアーノ・ロナウドが出場？ ポルトガルの「史上最高の選手」の今後について「大きな驚き」との見方が示された。

ポルトガルが2030年ワールドカップの共催準備を進める中、ロナウドがまだ現役か否かという憶測が飛び交っている。しかしプロエンカ氏は、4年後にこのフォワードがピッチに立つ可能性について期待を控えめにする。彼は「ボラ・ブランカ・カンファレンス」で、生物学的要因から45歳での出場は極めてあり得ないと語った。

「率直に言って、生理学的に見れば、彼が次のワールドカップに出場するには、とてつもない奇跡が起きなければならないでしょう。欧州選手権については、その時点で誰が指揮を執り、選手のコンディションがどうであるかといった技術的要因に左右されます。現時点でコメントするべきではありません…… 当然、その時点で最も状態の良い選手が選ばれる。だから今は…… クリスティアーノ・ロナウドは代表チームやサッカー連盟と切っても切れない関係にある。したがって、彼の選手としての質が保証されているか否かに関わらず、現在、ポルトガルサッカー連盟のブランドと代表チームのブランドは、クリスティアーノ・ロナウドというブランドと密接に結びついているのだ」とプロエンカ氏は説明した。