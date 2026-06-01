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2030年ワールドカップにクリスティアーノ・ロナウドが出場？ ポルトガルの「史上最高の選手」の今後について「大きな驚き」との見方が示された。
2030年ワールドカップでのロナウドの現実
ポルトガルが2030年ワールドカップの共催準備を進める中、ロナウドがまだ現役か否かという憶測が飛び交っている。しかしプロエンカ氏は、4年後にこのフォワードがピッチに立つ可能性について期待を控えめにする。彼は「ボラ・ブランカ・カンファレンス」で、生物学的要因から45歳での出場は極めてあり得ないと語った。
「率直に言って、生理学的に見れば、彼が次のワールドカップに出場するには、とてつもない奇跡が起きなければならないでしょう。欧州選手権については、その時点で誰が指揮を執り、選手のコンディションがどうであるかといった技術的要因に左右されます。現時点でコメントするべきではありません…… 当然、その時点で最も状態の良い選手が選ばれる。だから今は…… クリスティアーノ・ロナウドは代表チームやサッカー連盟と切っても切れない関係にある。したがって、彼の選手としての質が保証されているか否かに関わらず、現在、ポルトガルサッカー連盟のブランドと代表チームのブランドは、クリスティアーノ・ロナウドというブランドと密接に結びついているのだ」とプロエンカ氏は説明した。
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ロナウドにとって、ポルトガル代表のポジションはいつでも空いている。
プロエンカFPF会長は、ロナウドがポルトガルサッカーに与える影響は永遠だと断言。5度のバロンドール受賞者である彼は、引退後も代表組織で希望する役割を選べると明かした。
「ロナウドはポルトガルサッカーで望む存在になれると断言します。知名度、能力、ブランド力、育成面でも特異なケースです。したがって、ポルトガルでも世界でも、彼が望む存在になれるでしょう。 まずはクリスティアーノ自身がどこで幸せを感じ、ポルトガルサッカーの発展にどう貢献できるかを考える時間がある」と結んだ。
ロナウド退団後の体制整備
史上最高の選手との別れはファンにとって憂鬱だが、ポルトガルサッカー連盟（FPF）は移行を円滑に進めるために努力している。プロエンカ会長は、ロナウドの引退を「災難」ではなく「自然な進化」と捉えることが重要だと語った。また、FPFはどの選手がいてもいなくても財政的・競技的に安定できるよう事業多角化を進めてきた。
「大げさに考えるのではなく、準備が大切だ。クリスティアーノはポルトガルという国と切っても切れない関係にある。だから、その点は疑いがない。ポルトガルサッカー連盟は、国際大会の収益を1、2社のスポンサーや選手に依存せず、常に現在と未来に備えてきた」とプロエンカ氏は語った。
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商業的影響と連盟の安定性
プロエンカ会長は、ロナウドの名前がスポンサーにとって依然として魅力的だと認めつつ、FPFの予算が彼一人に依存しているわけではないとファンに説明した。目標は、ロナウド時代の高水準を維持しながら、商業的な現実も踏まえることだ。
会長は「クリスティアーノの重要性は理解している。彼がいなくてもポルトガルサッカー連盟と契約したいという意欲はある。彼の退団は自然なサイクルであり、連盟の運営収入は確保されている」と結んだ。