ミケル・アルテタが、2030年夏までとなるアーセナルとの高額な新契約延長を正式に締結して以来、初めて報道陣の取材に応じた。クラブをプレミアリーグ優勝に導いたスペイン人指揮官は、自身と取締役会の双方に、ともに歩みを続けたいという強い意思があったと温かく語った。

この発表は、リーズ・ユナイテッド戦を前に、ソバ・リアルティ・トレーニングセンターに大きな高揚感をもたらした。

この合意により、アルテタのノースロンドンにおける長期プロジェクトはさらに強固なものとなった。