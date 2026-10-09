Crystal Pix
翻訳者：
2030年まで契約！ アルテタが高額な新たなアーセナル大型契約の内幕を喜びとともに明かす
アルテタがアーセナルに長期的な将来を託す
ミケル・アルテタが、2030年夏までとなるアーセナルとの高額な新契約延長を正式に締結して以来、初めて報道陣の取材に応じた。クラブをプレミアリーグ優勝に導いたスペイン人指揮官は、自身と取締役会の双方に、ともに歩みを続けたいという強い意思があったと温かく語った。
この発表は、リーズ・ユナイテッド戦を前に、ソバ・リアルティ・トレーニングセンターに大きな高揚感をもたらした。
この合意により、アルテタのノースロンドンにおける長期プロジェクトはさらに強固なものとなった。
- Getty Images Sport
指揮官が契約交渉への対応を称賛
アルテタは、アーセナル首脳陣が契約延長のプロセスをプロフェッショナルに進めたことを称賛した。アルテタは試合前の記者会見で、「私の家族は、この信じられないような権利を引き続き享受できることにとても感謝している」と述べた。
「私は当初から、私とクラブが同じことを望んでいると言ってきたが、その進め方がとても気に入っていた」
「最も重要なのは最後だ。サインしようとしている時に部屋を見渡し、彼らの目に高揚感が見えることだ」
最高水準を維持するための飽くなき向上心
長期的な将来を確保したにもかかわらず、アルテタ監督は、日々の改善への献身がなければ過去の成功は何の意味も持たないと強調した。「それがすべてだ。いまは、このレベルで続けていく権利を、毎日一日一日勝ち取らなければならない」とアーセナルの指揮官は付け加えた。
基準を押し上げようとする彼の決意は、在任期間中にクラブ内で築かれた文化を反映している。
選手とスタッフは、新契約がもたらした安定を歓迎した。
- Getty Images Sport
焦点はすぐさまリーズ戦へ移る
自身の契約に関する将来が完全に決着したことで、アルテタの当面の最優先事項は、アーセナルの国内タイトル防衛を維持することへと移る。アーセナルを率いる指揮官は、自身の契約延長を土曜午後の勝ち点3で祝うことをチームに求めている。
アーセナルはエミレーツ・スタジアムでリーズ・ユナイテッドと対戦し、勝利への復帰を目指す。
アルテタは今後4年間で、さらなるタイトルをクラブにもたらす決意を崩していない。
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