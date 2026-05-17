2030年までの契約があるにもかかわらず、FCB首脳陣がバイエルン・スターの退団を発表。

「我々は彼の代理人と話し合い、アレックスも計画を知っている」とフロイントは土曜のブンデスリーガ最終戦で1.FCケルンを5-1で下した直後、Sport1に語った。

1年契約を延長したマヌエル・ノイアー、スヴェン・ウルライヒ、将来の後継者ジョナス・ウルビッグの3人で来季も臨むと説明した。