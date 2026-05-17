バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイント氏は、6月末までVfBシュトゥットガルトにレンタル移籍中のGKアレクサンダー・ニュベルに、FCBでの将来はないと明言した。
AFP
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2030年までの契約があるにもかかわらず、FCB首脳陣がバイエルン・スターの退団を発表。
「我々は彼の代理人と話し合い、アレックスも計画を知っている」とフロイントは土曜のブンデスリーガ最終戦で1.FCケルンを5-1で下した直後、Sport1に語った。
1年契約を延長したマヌエル・ノイアー、スヴェン・ウルライヒ、将来の後継者ジョナス・ウルビッグの3人で来季も臨むと説明した。
ニュベルは2030年までバイエルンと契約している。
ヌーベルはバイエルンと2030年まで契約しているが、29歳の彼がセーベナー・シュトラーセに戻る可能性は低いとみられる。VfBは完全移籍での獲得を希望するものの、財政的に難しい。ドイツ代表に3度選ばれた彼の将来は不透明だ。
バイエルンは2020年にシャルケからニュベルを獲得したが、公式戦出場は4試合のみ。2021年から2023年はモナコへ、2023年からはシュトゥットガルトへレンタル移籍している。