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2030年のワールドカップにリオネル・メッシまたはクリスティアーノ・ロナウドが出場するか、元MLS・プレミアリーグ選手が「タイトル獲得」に触れ予測した。
2030年、メッシとロナウドは何歳になるでしょうか？
FIFAの旗艦大会が再び脚光を浴びる頃、ポルトガルのスーパースター、ロナウドは45歳になっているだろう。彼の永遠のライバルである南米のスーパースター、メッシは、4年後に43歳を迎える予定だ。
2人のキャリアを考えると、可能性を否定するのは難しい。だが、やがて年齢は彼らにも迫る。
ロナウドはサウジ・プロリーグ王者アル・ナスルとの契約がまだ1年残っており、引退を示す兆候はない。一方、メッシはMLSカップ王者インター・マイアミと2028年まで契約している。
昨季中東でCR7と働いたポルトガル代表新監督ホルヘ・ジェズスは、背番号7がユーロ2028まで代表を続ける可能性に含みを持たせている。アルゼンチン代表もメッシの代表出場記録207試合の更新を期待する。
当面は大きな決断を急ぐ様子はない。2030年W杯はポルトガル共催で、ロナウドには特に魅力的な大会となる。一方メッシは直近の決勝で敗れ、2度目の世界制覇を逃した。
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2030年のワールドカップにロナウドかメッシが出るだろうか？
次のワールドカップで2人がまだ代表でプレーしているかは不透明だ。ロナウドの元チームメイトで元MLS選手のシルベストルは、BetVictorオンラインカジノとの提携でGOALにこう語った。「彼らはレガシーを考えるべきだ。スポーツ面では、もうプレーを続けるのは理にかなっていない。
「この競技では、技術よりフィジカルの要求があまりにも大きい。4年後の次のワールドカップで彼らがプレーするとは予想していない。」
それでもクラブレベルではタイトルを取り続けている。4年に1度のW杯を除けば、彼らのキャリアに終わりはないだろう。
彼らはサッカーへの情熱が強く、今も大きな影響力と献身性を持つ。良いプレーをしてタイトルを獲ることが重要であり、近いうちに引退するとは考えられない」
2026年ワールドカップの悔しさに、ロナウドとメッシはどのように反応したか
2026年W杯ベスト16でスペインに敗れたポルトガル。ロナウドは「悲しくとも、すべてを尽くした。これがサッカーだ。勝つことも負けることもある。前を向く。これが私の最後のW杯だ」と語った。
メッシはスペイン戦で敗れた後、SNSにこう投稿した。「痛みは計り知れない。この傷が癒えるには時間がかかるだろう。 それでも私は、逆転した試合や国中の支援など、すべてを胸に刻んでいます。このチームは2大会連続で決勝に進出し、再び世界の頂点に近づきました。
「届いた励ましやメッセージに感謝します。私たちは国として団結し、アルゼンチン人である誇りを共有できました。優勝したスペイン代表にも祝福の言葉を贈ります。」
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メッシとロナウド、インテル・マイアミとアル・ナセルでプレーを続ける
国際舞台での今後については何も明かされなかった。アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督も、南米でファンと祝勝会を開いた後、この話題には触れなかった。
ロナウドとメッシは挑戦を避けず、批判を跳ね返し、歴史を変える舞台をむしろ楽しんでいる。それでも2030年に2人が7度目のW杯に出場すれば、それは驚きだ。
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