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Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2026 World Cup Portugal ArgentinaGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

2030年のワールドカップにリオネル・メッシまたはクリスティアーノ・ロナウドが出場するか、元MLS・プレミアリーグ選手が「タイトル獲得」に触れ予測した。

リオネル・メッシ
クリスティアーノ・ロナウド
ワールドカップ
アルゼンチン
ポルトガル
インテルマイアミCF
アル・ナスルFC

元フランス代表のミカエル・シルベストルはGOALに、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが今回のワールドカップで「最後の舞」を踊った可能性が高いと語った。2人は2026年大会でも活躍したが、2030年大会ではアルゼンチンとポルトガルがそれぞれの「GOAT」を欠くかもしれない。

  • 2030年、メッシとロナウドは何歳になるでしょうか？

    FIFAの旗艦大会が再び脚光を浴びる頃、ポルトガルのスーパースター、ロナウドは45歳になっているだろう。彼の永遠のライバルである南米のスーパースター、メッシは、4年後に43歳を迎える予定だ。

    2人のキャリアを考えると、可能性を否定するのは難しい。だが、やがて年齢は彼らにも迫る。

    ロナウドはサウジ・プロリーグ王者アル・ナスルとの契約がまだ1年残っており、引退を示す兆候はない。一方、メッシはMLSカップ王者インター・マイアミと2028年まで契約している。

    昨季中東でCR7と働いたポルトガル代表新監督ホルヘ・ジェズスは、背番号7がユーロ2028まで代表を続ける可能性に含みを持たせている。アルゼンチン代表もメッシの代表出場記録207試合の更新を期待する。

    当面は大きな決断を急ぐ様子はない。2030年W杯はポルトガル共催で、ロナウドには特に魅力的な大会となる。一方メッシは直近の決勝で敗れ、2度目の世界制覇を逃した。

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  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2026 World Cup Argentina PortugalGetty/GOAL

    2030年のワールドカップにロナウドかメッシが出るだろうか？

    次のワールドカップで2人がまだ代表でプレーしているかは不透明だ。ロナウドの元チームメイトで元MLS選手のシルベストルは、BetVictorオンラインカジノとの提携でGOALにこう語った。「彼らはレガシーを考えるべきだ。スポーツ面では、もうプレーを続けるのは理にかなっていない。

    「この競技では、技術よりフィジカルの要求があまりにも大きい。4年後の次のワールドカップで彼らがプレーするとは予想していない。」

    それでもクラブレベルではタイトルを取り続けている。4年に1度のW杯を除けば、彼らのキャリアに終わりはないだろう。

    彼らはサッカーへの情熱が強く、今も大きな影響力と献身性を持つ。良いプレーをしてタイトルを獲ることが重要であり、近いうちに引退するとは考えられない」

  • 2026年ワールドカップの悔しさに、ロナウドとメッシはどのように反応したか

    2026年W杯ベスト16でスペインに敗れたポルトガル。ロナウドは「悲しくとも、すべてを尽くした。これがサッカーだ。勝つことも負けることもある。前を向く。これが私の最後のW杯だ」と語った。

    メッシはスペイン戦で敗れた後、SNSにこう投稿した。「痛みは計り知れない。この傷が癒えるには時間がかかるだろう。 それでも私は、逆転した試合や国中の支援など、すべてを胸に刻んでいます。このチームは2大会連続で決勝に進出し、再び世界の頂点に近づきました。

    「届いた励ましやメッセージに感謝します。私たちは国として団結し、アルゼンチン人である誇りを共有できました。優勝したスペイン代表にも祝福の言葉を贈ります。」

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  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2026Getty/GOAL

    メッシとロナウド、インテル・マイアミとアル・ナセルでプレーを続ける

    国際舞台での今後については何も明かされなかった。アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督も、南米でファンと祝勝会を開いた後、この話題には触れなかった。

    ロナウドとメッシは挑戦を避けず、批判を跳ね返し、歴史を変える舞台をむしろ楽しんでいる。それでも2030年に2人が7度目のW杯に出場すれば、それは驚きだ。