FIFAの旗艦大会が再び脚光を浴びる頃、ポルトガルのスーパースター、ロナウドは45歳になっているだろう。彼の永遠のライバルである南米のスーパースター、メッシは、4年後に43歳を迎える予定だ。

2人のキャリアを考えると、可能性を否定するのは難しい。だが、やがて年齢は彼らにも迫る。

ロナウドはサウジ・プロリーグ王者アル・ナスルとの契約がまだ1年残っており、引退を示す兆候はない。一方、メッシはMLSカップ王者インター・マイアミと2028年まで契約している。

昨季中東でCR7と働いたポルトガル代表新監督ホルヘ・ジェズスは、背番号7がユーロ2028まで代表を続ける可能性に含みを持たせている。アルゼンチン代表もメッシの代表出場記録207試合の更新を期待する。

当面は大きな決断を急ぐ様子はない。2030年W杯はポルトガル共催で、ロナウドには特に魅力的な大会となる。一方メッシは直近の決勝で敗れ、2度目の世界制覇を逃した。