2028年の欧州選手権でもゴールを守るのか？ マヌエル・ノイアーがドイツ代表での将来について言及

「私にとって今回の大会が最後だ。2年後の欧州選手権でゴールキーパーを務めるつもりはない」とノイアーは語った。土曜22時のコートジボワール戦を前にした記者会見での発言だ。

ただ、40歳の彼は引退は考えず、代表としての今後の試合に集中すると強調した。「これが代表最後の試合かもしれないと今は考えたくない。EUROでもそうだったし、スペインに負けた後もコメントしなかった」

「特別なユニフォームとの別れ」は考えていない。