2026年W杯グループリーグ第2戦を前に、バイエルン・ミュンヘンの40歳GKは、米国・カナダ・メキシコで開催される今大会後のドイツ代表での活動を否定した。
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2028年の欧州選手権でもゴールを守るのか？ マヌエル・ノイアーがドイツ代表での将来について言及
「私にとって今回の大会が最後だ。2年後の欧州選手権でゴールキーパーを務めるつもりはない」とノイアーは語った。土曜22時のコートジボワール戦を前にした記者会見での発言だ。
ただ、40歳の彼は引退は考えず、代表としての今後の試合に集中すると強調した。「これが代表最後の試合かもしれないと今は考えたくない。EUROでもそうだったし、スペインに負けた後もコメントしなかった」
「特別なユニフォームとの別れ」は考えていない。
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ナゲルスマンがノイアーをドイツ代表GKに復帰させました。
バイエルンのGKは、2024年の自国開催欧州選手権でスペインに敗れ準々決勝で敗退した後、代表引退を表明した。約2年間代表から遠ざかっていたが、W杯を前にナーゲルスマン監督に招集され復帰した。
それまで正GKだったホッフェンハイムのオリバー・バウマンは控えに回った。
それでも2人は「毎日一緒に練習し、関係は良好」と強調した。
復帰を決意した正確な時期は「怪我で苦しんだ困難な時期を経て、自然とそうなっていった」と振り返る。