2027年ワールドカップ：イタリアがベラルーシと引き分け、プレーオフ決勝でフィンランドと対戦

最初の目標を達成した。イタリア女子代表はフランキで1-1の引き分けに終わったものの、先週金曜日にトビリシでベラルーシを2-0で下していたことから、プレーオフ第1ラウンドを突破。ブラジルで開催されるワールドカップへの道には、次にフィンランドが待ち受ける。3大会連続の本大会出場を果たすための最後の障壁だ。





イタリア女子代表は前半を支配し、9分にボナンセアのゴールで先制した。しかし後半、守備でのいくつかの注意不足が響き、アルホビクにベラルーシの同点ゴールを許した。