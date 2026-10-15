2027年ワールドカップ：イタリアがベラルーシと引き分け、プレーオフ決勝でフィンランドと対戦

最初の目標を達成した。イタリア女子代表はフランキで1-1の引き分けに終わったものの、先週金曜日にトビリシでベラルーシを2-0で下していたことから、プレーオフ第1ラウンドを突破。ブラジルで開催されるワールドカップへの道には、次にフィンランドが待ち受ける。3大会連続の本大会出場を果たすための最後の障壁だ。
イタリア女子代表は前半を支配し、9分にボナンセアのゴールで先制した。しかし後半、守備でのいくつかの注意不足が響き、アルホビクにベラルーシの同点ゴールを許した。
最初の目標を達成した。イタリア女子代表はフランキで1-1の引き分けに終わったものの、先週金曜日にトビリシでベラルーシを2-0で下していたことから、プレーオフ第1ラウンドを突破。ブラジルで開催されるワールドカップへの道には、次にフィンランドが待ち受ける。3大会連続の本大会出場を果たすための最後の障壁だ。
イタリア女子代表は前半を支配し、9分にボナンセアのゴールで先制した。しかし後半、守備でのいくつかの注意不足が響き、アルホビクにベラルーシの同点ゴールを許した。
メンバーを入れ替えて臨んだソンチンは、試合後にこう振り返った。「目標は達成できました。私たちが望んでいたことです。もちろん、いくつかの点ではもっと良くできたと思います。それでも、11月の次回の代表合宿には、より良い状態で臨みたいという強い思いがあります。今夜のフランキは素晴らしい雰囲気でしたし、勝てなかったことは悔しいです。ただ、伝わってきたメッセージは非常に前向きなものでした。私たちはブラジルに行きたい。全員が抱いている夢ですし、それを達成できれば、女の子たちがこのスポーツをもっと身近に感じるきっかけにもなるはずです」
「プレーオフ決勝進出を果たしたイタリア女子代表を祝福したい」。イタリアサッカー連盟（FIGC）のコミッショナー、ジョヴァンニ・マラゴはそう切り出し、続けて語った。「次はフィンランドとの対戦が待っている。2027年ワールドカップ出場という重要な目標を達成するため、決定的な2試合で自分たちの力をすべて発揮し、必要な強い意志を示さなければならない。彼女たちを支え、私たちがそばにいることを感じてもらわなければならない」
フィンランドとの2連戦は12月初旬に予定されている。イタリア女子代表は12月1日（火）の第1戦でフィンランドに乗り込み、12月5日（土）の第2戦をホームで戦う。
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