2026年W杯おすすめ宿泊予約サイト比較｜最安で行くための航空券セット手配術や渡航の際の注意点

2026年W杯の観戦準備で最も悩むポイントが宿泊先の確保だ。大会はアメリカ・カナダ・メキシコの3カ国で分散開催され、移動距離も膨大になる。試合日程に合わせて最適な都市を選ばないと、コストも移動時間も一気に跳ね上がる。
本記事では、2026年W杯おすすめ宿泊予約サイトについて紹介する。
2026年W杯は史上初の米国・カナダ・メキシコの3か国共同開催となり、6月11日から7月19日までの39日間で争われる。出場国は48へ拡大され、全104試合が北米全体を舞台に行われる。
大会はグループステージから決勝まで一気に駆け抜ける構成だ。初戦は日本時間6月12日午前4時、エスタディオ・アステカでのメキシコ対南アフリカ。決勝は7月20日午前4時、ニュージャージーのメットライフ・スタジアムでキックオフする。
各フェーズの日程は以下の通り。
開幕から決勝まで主要試合はすべて日本時間の深夜帯に組まれた。準決勝は7月15日と16日の午前4時、3位決定戦は7月19日午前6時。観戦スケジュールの調整は必須になる。
今大会は移動負担を抑えるため、西・中央・東の3地域にグループを分散。4チーム×12グループ制で行われ、各組上位2チームと3位の上位8チームがラウンド32に進む新フォーマットが採用される。
日本代表はグループFでオランダ、チュニジア、UEFAプレーオフB勝者と同組になった。北米2か国を移動しながらのタフなスケジュールになる。試合はすべて日本時間で確定している。
初戦は欧州の強豪オランダ。続く第2戦は中東勢との激しい戦いが予想されるチュニジア。最終節はウクライナ、ポーランド、アルバニア、スウェーデンが争うプレーオフBの勝者と対戦する。
日本のグループステージ3試合の日程は以下の通り。
日本はダラス→モンテレイ→ダラスと移動する形となり、移動距離と時差管理がポイントになる。プレーオフBの勝者次第で最終節の難易度も大きく変わる。
2026年W杯の観戦計画は宿泊先の確保から始まる。開催国が3か国に分かれる大会では、予約の早さが試合観戦の自由度を左右する。日程と開催都市を固めたら、すぐに予約プロセスへ進みたい。
① 観戦する試合と開催都市を決める
日本戦を追うのか、特定の都市に滞在するのかで宿泊戦略は大きく変わる。ダラス、モンテレイ、ニューヨークなど都市間の移動距離は長い。日程表を確認し、滞在する都市を明確にする。
② 宿泊予約サイトを選ぶ
料金重視ならBooking.com、キャンセルの柔軟性ならExpedia、総合検索ならHotels.comなど目的に応じて使い分ける。複数サイトで同一ホテルの価格を比較することが必須になる。
③ 宿泊日程を入力して空室を検索する
希望都市と日程を入力し、スタジアムまでのアクセスを基準に絞り込む。W杯期間中は中心部から埋まる傾向が強いため、郊外のホテルも候補に含めて検索する。
④ ホテルの立地とキャンセル条件を確認する
最寄駅、スタジアムまでの移動時間、空港へのアクセスを確認する。移動が多い大会のため、キャンセル無料期間が長いホテルを選ぶと旅程変更に対応しやすい。
⑤ 料金と税金、追加費用をチェックする
北米のホテルは税金とリゾートフィーが上乗せされることが多い。表示料金だけで判断せず、最終金額を確認する。観戦拠点は早期割引の対象になりやすいため、早期予約が有利だ。
⑥ 支払い方法を選択して予約を確定させる
クレジットカードが基本。キャンセル無料のプランを優先し、複数都市を巡る場合は予備のホテルも押さえておく。大会直前は価格が高騰するため、確定した時点で即予約が理想だ。
⑦ 予約確認書とアクセス情報を保存する
予約確定後は確認書をスマホに保存し、スタジアムまでのルートを事前に把握しておく。国境を越える移動があるため、入国規制や航空便の状況も合わせて確認する。
W杯期間の宿泊は価格と流動性が大きく変動する。日程確定前でもキャンセル無料プランで早期確保しておくことで、最適な観戦環境を抑えられる。
2026年W杯の観戦費用は、宿泊と航空券の動き方で大きく変わる。ホテル相場はすでに高騰が始まり、バンクーバーやヒューストンでは通常期の数倍に達している。費用を抑えたいなら、宿泊と航空券の「予約タイミング」と「セット割」をどう使うかが鍵になる。
宿泊確保は早期化が進んでおり、できる限り早い予約が鉄則になる。キャンセル無料プランを軸に複数都市を仮押さえし、2025年12月の組み合わせ抽選後に最終調整するのが理想的だ。主要都市は価格上昇が激しい一方、メキシコシティやグアダラハラは上昇幅が小さく、コストパフォーマンスが高い。
節約を求める観戦者は、民泊やホテルポイントを活用した方法も選択肢になる。Airbnbはホテルより安く、ロサンゼルスなど高額エリアで特に有効だ。Marriott BonvoyやHilton Honorsのポイント利用は、価格高騰期でも実質無料宿泊を狙える。
郊外滞在も有効で、都市中心部から離れるだけで1泊あたり50ドル以上の差が出る。ダラス近郊のフォートワース、ニューヨーク近郊のニュージャージーなどは現実的な選択肢になる。
国際線の相場は25万〜30万円台が目安になる。価格監視は2025年秋から始め、購入の最適期となる2026年3月下旬〜5月上旬を狙いたい。平日発便を選べば週末発より1〜3万円安くなる傾向がある。
マイル利用も有効で、北米往復に必要なマイルは約50,000マイル前後が目安になる。特典航空券の予約開始はJALが360日前、ANAが355日前。2025年夏から準備しないと大会期間の座席は押さえづらい。
燃油サーチャージは航空会社で大きく差が出る。ANAマイルでエアカナダ、JALマイルでアメリカン航空を利用すれば、燃油サーチャージが大幅に抑えられる。
観戦費用を最も削減できるのが、航空券とホテルの同時予約だ。パッケージ割引は個別予約より数万円単位で安くなることが多く、旅程管理もシンプルになる。
宿泊と航空券は「早期確保」「キャンセル無料」「パッケージ活用」の3点を押さえることで、総費用を大きく圧縮できる。動き出しの早さが観戦コストを決定づける。
2026年W杯の宿泊確保はスピードが重要になる。大会期間中はホテル価格が大きく高騰し、人気都市では早期に満室が続く。試合日程やチケット確定前から動く観戦者ほど、有利な条件で宿泊先を押さえられる。
鍵になるのがキャンセル無料プランの活用だ。複数都市を仮押さえしておき、組み合わせ抽選後に調整することで価格変動の影響を抑えられる。特にダラス、ロサンゼルス、ニューヨークなど主要都市では早期確保が必須になる。
観戦スタイルに応じて予約サイトを選びたいが、日本語で手続きできる楽天トラベルは海外予約でも扱いやすく、日本円決済で為替の影響を受けにくい点が強みになる。航空券とホテルをまとめて管理したい場合はエアトリが便利で、総額を抑えやすく旅程変更にも対応しやすい。また高品質なホテルを確実に押さえたい場合は一休.comが信頼度を発揮する。早期確保向け、費用重視向け、周遊観戦向けの3カテゴリから、自分の観戦スタイルに合うプラットフォームを選びたい。
|カテゴリ
|サイト名
|特徴
|おすすめポイント
|早期確保向け
|Booking.com
|在庫豊富、キャンセル無料が多い
|複数都市の仮押さえに最適
|早期確保向け
|Expedia
|航空券とホテルのセット割引が強力
|総額を抑えたい観戦者に向く
|早期確保向け
|Hotels.com
|10泊で1泊無料
|周遊観戦と相性が良い
|早期確保向け
|一休.com
|日本語サポートが充実
|高品質ホテルを安心して予約できる
|費用重視向け
|Airbnb
|地域密着型でホテルより安価
|高額エリアでも費用を抑えられる
|費用重視向け
|楽天トラベル
|日本語対応、日本円決済
|為替の影響を受けにくい
|費用重視向け
|エアトリ
|航空券と宿泊を一括予約
|費用を最小限に抑える構成が可能
|費用重視向け
|大手ホテルチェーン
|ポイント利用で無料宿泊も可能
|Marriottの差額返還制度が強み
|費用重視向け
|CrewFare
|W杯開催都市と提携
|完売都市でも空室を確保しやすい
|周遊・公式ルート
|Omio
|北米の交通手段を一括検索
|都市間移動を効率化できる
|周遊・公式ルート
|FIFA公式ホスピタリティ
|チケットと宿泊の公式セット
|確実にチケットを入手できる唯一のルート
|周遊・公式ルート
|JTB
|日本語サポートの正規代理店
|チケットと宿泊を安全に確保できる
2026年W杯の開催地はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国16都市に広がる。物価、治安、移動距離、入国手続きが国ごとに大きく異なるため、観戦者は事前準備を入念に進める必要がある。特にアメリカの物価は日本より高く、移動負担と現地コストを想定した計画が欠かせない。
アメリカは外食費が日本の1.5〜2倍。スタジアムの飲食はさらに高く、ビール1杯が16〜20ドルに達するケースもある。レストラン利用時には15〜20%のチップが必要で、総額は想像以上に膨らむ。
一方でメキシコは食費が安く、ローカル食堂なら1食500円前後で済む。観戦都市によって出費は大きく変わる。
大会は北米大陸全域にまたがるため、移動距離が極端に長い。移動負担を減らすには、西・中央・東の3地域に分けて組まれたグループステージの構造を利用し、同一地域内で行動するのが効率的だ。
800km以上の移動は飛行機が必須。一方、480km以下なら鉄道やバスが時間・費用の面で有利になるケースも多い。飛行機、鉄道、バスをまとめて比較できるOmioの利用は移動計画に役立つ。
アメリカの多くの開催都市は公共交通が弱く、ダラス、カンザスシティ、ロサンゼルスではレンタカーやUber、Lyftが主な移動手段になる。
メキシコシティは標高が2,200mを超えるため、渡航直後は軽度の高山病リスクがある。体調管理を最優先にしたい。気候差と時差も大きく、試合に合わせた生活リズム調整が必要だ。飲料水はボトル水を利用する。
夜間移動は国を問わずリスクが高い。メキシコシティではレフォルマ通り周辺が比較的安全だが、地下鉄はスリが多い。夜間はUberやホテル手配タクシーが基本になる。
アメリカではロサンゼルスのスキッドロウ、アトランタのアデアパークなど、犯罪発生率の高い地区への立ち入りは避けたい。カナダは比較的安全だが、バンクーバーのイースト・ヘイスティングストリートのような治安悪化地域には注意が必要だ。
チケット購入はFIFA公式サイトのみが正規ルートとなる。非公式プラットフォームの利用は詐欺被害やチケット無効化のリスクが高く推奨されない。観戦者を狙った偽サイトやフィッシング詐欺も増えているため、URL確認は必須だ。
FIFAのロゴ、スローガン、映像などは知的財産として保護され、無許可の商業利用は厳しく制限される。アンブッシュマーケティングも禁止対象だ。
3か国をまたぐ大会では、入国手続きも国ごとに異なる。特にアメリカは渡航手続きが比較的厳格だ。
2026年W杯の観戦は、渡航・治安・費用・健康のすべてを含んだ総合的な旅になる。試合だけでなく、都市ごとの差とリスクを把握しておくことが安全で快適な観戦につながる。