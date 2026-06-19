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Premier League trophy Arsenal Manchester City UnitedGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

2026-27シーズン プレミアリーグ日程：開幕節、最終節、ダービー戦

プレミアリーグ
アーセナル
マンチェスター・ユナイテッド
リヴァプール
マンチェスター・シティ
チェルシー
トッテナム
ノッティンガム・フォレスト
アストン・ヴィラ
リーズ
ニューカッスル
ブライトン
エヴァートン
フラム
サンダーランド
ボーンマス
ブレントフォード
ハル・シティ
イプスウィッチ・タウン
コヴェントリー・シティ
クリスタル・パレス

2026-27シーズンのプレミアリーグ日程が発表された。アーセナルは連覇を狙うが、シティ、リヴァプール、ユナイテッドもタイトルを狙う。 25年ぶりにトップリーグへ復帰したコヴェントリーや、新監督が就任したクラブの試合にも注目だ。ここでは、GOALが特に見逃せない一戦を紹介する。

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    2026-27シーズン プレミアリーグ：開幕週末の試合日程

    シーズン序盤はどのチームも白紙の状態のため、ファンと選手双方に緊張と興奮が走る。

    コヴェントリーはエミレーツ・スタジアムで、ハル・シティはホームでマンチェスター・ユナイテッドを迎え、厳しいスタートを切る。リヴァプール対ニューカッスルの試合も注目カードだ。

    日程

    キックオフ（GMT）

    試合日程

    2026年8月21日

    20:00

    アーセナル vs. コヴェントリー・シティ

    2026年8月22日

    12:30

    ハル・シティ vs. マンチェスター・ユナイテッド

    2026年8月22日

    15:00

    エバートン 対 クリスタル・パレス

    2026年8月22日

    15:00

    イプスウィッチ・タウン対サンダーランド

    2026年8月22日

    15:00

    ノッティンガム・フォレスト対リーズ・ユナイテッド

    2026年8月22日

    17:30

    ブレントフォード対トッテナム・ホットスパー

    2026年8月23日

    14:00

    ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン vs. アストン・ヴィラ

    2026年8月23日

    14:00

    マンチェスター・シティ対ボーンマス

    2026年8月23日

    16:30

    ニューカッスル・ユナイテッド対リヴァプール

    2026年8月24日

    20:00

    フラム vs チェルシー


    • 広告
  • Liverpool Everton 2025-26 Virgil van DijkGetty

    2026-27年プレミアリーグ：ダービーの試合日程

    ロンドン北部から北東部にかけて、地理的なライバル関係や歴史的な確執は、プレミアリーグの各シーズンで世界中の関心を集め、地元ファンの情熱を燃やします。2026-27シーズンも、首都、マージーサイド、マンチェスター、タイン・ウェア、ウェスト・ミッドランズの対立が定期的に注目されるでしょう。

    西ロンドンのチェルシーとフラムはシーズン初日の「マンデー・ナイト・フットボール」で激突。9月にはマンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティ、11月にはリヴァプールがヒル・ディキンソン・スタジアムへ遠征、12月初めにはニューカッスルがサンダーランドをホームに迎える。同じ週末、トッテナム対アーセナルの北ロンドン・ダービーも開催される。

    日程

    キックオフ（GMT）

    試合日程

    2026年8月24日

    20:00

    フラム vs. チェルシー

    2026年9月12日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティ

    2026年10月17日

    15:00

    ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン対クリスタル・パレス

    2026年11月28日

    15:00

    エバートン対リヴァプール

    2026年12月5日

    15:00

    トッテナム・ホットスパー対アーセナル

    2026年12月5日

    15:00

    ニューカッスル・ユナイテッド対サンダーランド

    2026年12月12日

    15:00

    コヴェントリー・シティ対アストン・ヴィラ

    2027年1月30日

    15:00

    リヴァプール対エヴァートン

    2027年3月20日

    15:00

    マンチェスター・シティ対マンチェスター・ユナイテッド

    2027年4月10日

    15:00

    チェルシー対フルハム

    2027年4月24日

    15:00

    アストン・ヴィラ vs. コヴェントリー・シティ

    2027年5月1日

    15:00

    アーセナル vs. トッテナム・ホットスパー

    2027年5月1日

    15:00

    サンダーランド対ニューカッスル・ユナイテッド

    2027年5月15日

    15:00

    クリスタル・パレス対ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン


  • Rayan Cherki Manchester CityGetty

    2026-27シーズン プレミアリーグ：最終節の試合日程

    プレミアリーグの最終日は、たいてい90分間で何かが懸かっている。優勝、降格、欧州大会出場権など、どのシーズンも最後に盛り上がる。

    2026-27シーズンが5月下旬に終了する際、コヴェントリー、ハル・シティ、イプスウィッチはホームで試合を行い、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、チェルシーもホームで勝利を祝う可能性がある。

    日程

    キックオフ時刻（GMT）

    試合日程

    2027年5月30日

    16:00

    アーセナル vs. ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン

    2027年5月30日

    16:00

    アストン・ヴィラ vs. トッテナム・ホットスパー

    2027年5月30日

    16:00

    チェルシー対ブレントフォード

    2027年5月30日

    16:00

    コヴェントリー・シティ対ノッティンガム・フォレスト

    2027年5月30日

    16:00

    クリスタル・パレス対リーズ・ユナイテッド

    2027年5月30日

    16:00

    ハル・シティ vs. ニューカッスル・ユナイテッド

    2027年5月30日

    16:00

    イプスウィッチ・タウン対エバートン

    2027年5月30日

    16:00

    リヴァプール対ボーンマス

    2027年5月30日

    16:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs フルハム

    2027年5月30日

    16:00

    サンダーランド対マンチェスター・シティ


  • Michael Carrick Manchester United crestGetty/GOAL

    2026-27年プレミアリーグ：優勝の座に輝くのはどのチームか？

    アーセナルは2025-26シーズン、22年ぶりにタイトルを獲得した。ミケル・アルテタ監督の下、3年連続準優勝の苦さを乗り越え、ついに頂点に立った。チームは来季も優勝争いの最前線に立つと確信している。

    マンチェスター・シティでは10年間チームを率いたペップ・グアルディオラが退任し、後任のエンツォ・マレスカが“史上最高”のバトンを受け取る。新指揮官は初陣で好印象を与えたい。

    一方、オールド・トラッフォードではマイケル・キャリックが正式契約を締結。マンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグに復帰させ、2013年のサー・アレックス・ファーガソン引退後初となるトップリーグ制覇へチームを導くと期待される。

    リヴァプールは昨季王座から転落し、アルネ・スロット監督が解任された。後任のアンドニ・イラオラ新監督は、ボーンマスで示した手腕を買われ、高額移籍金で獲得した選手たちの力を引き出し、チームを再浮上させると期待される。

    シャビ・アロンソ率いるチェルシーは欧州カップ戦がなく有利に働くと見られる。一方、30年ぶりのタイトルを獲得したアストン・ヴィラはヨーロッパリーグ制覇の勢いを維持したい。

    過去2シーズン降格圏をさまよったトッテナムは、「ビッグ6」の存在感を示したい。フランク・ランパード率いるコヴェントリーや昇格組のハル・シティ、イプスウィッチは厳しい戦いが予想される。