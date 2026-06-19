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2026-27シーズン プレミアリーグ日程：開幕節、最終節、ダービー戦
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2026-27シーズン プレミアリーグ：開幕週末の試合日程
シーズン序盤はどのチームも白紙の状態のため、ファンと選手双方に緊張と興奮が走る。
コヴェントリーはエミレーツ・スタジアムで、ハル・シティはホームでマンチェスター・ユナイテッドを迎え、厳しいスタートを切る。リヴァプール対ニューカッスルの試合も注目カードだ。
日程
キックオフ（GMT）
試合日程
2026年8月21日
20:00
アーセナル vs. コヴェントリー・シティ
2026年8月22日
12:30
ハル・シティ vs. マンチェスター・ユナイテッド
2026年8月22日
15:00
エバートン 対 クリスタル・パレス
2026年8月22日
15:00
イプスウィッチ・タウン対サンダーランド
2026年8月22日
15:00
ノッティンガム・フォレスト対リーズ・ユナイテッド
2026年8月22日
17:30
ブレントフォード対トッテナム・ホットスパー
2026年8月23日
14:00
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン vs. アストン・ヴィラ
2026年8月23日
14:00
マンチェスター・シティ対ボーンマス
2026年8月23日
16:30
ニューカッスル・ユナイテッド対リヴァプール
2026年8月24日
20:00
フラム vs チェルシー
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2026-27年プレミアリーグ：ダービーの試合日程
ロンドン北部から北東部にかけて、地理的なライバル関係や歴史的な確執は、プレミアリーグの各シーズンで世界中の関心を集め、地元ファンの情熱を燃やします。2026-27シーズンも、首都、マージーサイド、マンチェスター、タイン・ウェア、ウェスト・ミッドランズの対立が定期的に注目されるでしょう。
西ロンドンのチェルシーとフラムはシーズン初日の「マンデー・ナイト・フットボール」で激突。9月にはマンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティ、11月にはリヴァプールがヒル・ディキンソン・スタジアムへ遠征、12月初めにはニューカッスルがサンダーランドをホームに迎える。同じ週末、トッテナム対アーセナルの北ロンドン・ダービーも開催される。
日程
キックオフ（GMT）
試合日程
2026年8月24日
20:00
フラム vs. チェルシー
2026年9月12日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティ
2026年10月17日
15:00
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン対クリスタル・パレス
2026年11月28日
15:00
エバートン対リヴァプール
2026年12月5日
15:00
トッテナム・ホットスパー対アーセナル
2026年12月5日
15:00
ニューカッスル・ユナイテッド対サンダーランド
2026年12月12日
15:00
コヴェントリー・シティ対アストン・ヴィラ
2027年1月30日
15:00
リヴァプール対エヴァートン
2027年3月20日
15:00
マンチェスター・シティ対マンチェスター・ユナイテッド
2027年4月10日
15:00
チェルシー対フルハム
2027年4月24日
15:00
アストン・ヴィラ vs. コヴェントリー・シティ
2027年5月1日
15:00
アーセナル vs. トッテナム・ホットスパー
2027年5月1日
15:00
サンダーランド対ニューカッスル・ユナイテッド
2027年5月15日
15:00
クリスタル・パレス対ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
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2026-27シーズン プレミアリーグ：最終節の試合日程
プレミアリーグの最終日は、たいてい90分間で何かが懸かっている。優勝、降格、欧州大会出場権など、どのシーズンも最後に盛り上がる。
2026-27シーズンが5月下旬に終了する際、コヴェントリー、ハル・シティ、イプスウィッチはホームで試合を行い、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、チェルシーもホームで勝利を祝う可能性がある。
日程
キックオフ時刻（GMT）
試合日程
2027年5月30日
16:00
アーセナル vs. ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
2027年5月30日
16:00
アストン・ヴィラ vs. トッテナム・ホットスパー
2027年5月30日
16:00
チェルシー対ブレントフォード
2027年5月30日
16:00
コヴェントリー・シティ対ノッティンガム・フォレスト
2027年5月30日
16:00
クリスタル・パレス対リーズ・ユナイテッド
2027年5月30日
16:00
ハル・シティ vs. ニューカッスル・ユナイテッド
2027年5月30日
16:00
イプスウィッチ・タウン対エバートン
2027年5月30日
16:00
リヴァプール対ボーンマス
2027年5月30日
16:00
マンチェスター・ユナイテッド vs フルハム
2027年5月30日
16:00
サンダーランド対マンチェスター・シティ
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2026-27年プレミアリーグ：優勝の座に輝くのはどのチームか？
アーセナルは2025-26シーズン、22年ぶりにタイトルを獲得した。ミケル・アルテタ監督の下、3年連続準優勝の苦さを乗り越え、ついに頂点に立った。チームは来季も優勝争いの最前線に立つと確信している。
マンチェスター・シティでは10年間チームを率いたペップ・グアルディオラが退任し、後任のエンツォ・マレスカが“史上最高”のバトンを受け取る。新指揮官は初陣で好印象を与えたい。
一方、オールド・トラッフォードではマイケル・キャリックが正式契約を締結。マンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグに復帰させ、2013年のサー・アレックス・ファーガソン引退後初となるトップリーグ制覇へチームを導くと期待される。
リヴァプールは昨季王座から転落し、アルネ・スロット監督が解任された。後任のアンドニ・イラオラ新監督は、ボーンマスで示した手腕を買われ、高額移籍金で獲得した選手たちの力を引き出し、チームを再浮上させると期待される。
シャビ・アロンソ率いるチェルシーは欧州カップ戦がなく有利に働くと見られる。一方、30年ぶりのタイトルを獲得したアストン・ヴィラはヨーロッパリーグ制覇の勢いを維持したい。
過去2シーズン降格圏をさまよったトッテナムは、「ビッグ6」の存在感を示したい。フランク・ランパード率いるコヴェントリーや昇格組のハル・シティ、イプスウィッチは厳しい戦いが予想される。