アーセナルは2025-26シーズン、22年ぶりにタイトルを獲得した。ミケル・アルテタ監督の下、3年連続準優勝の苦さを乗り越え、ついに頂点に立った。チームは来季も優勝争いの最前線に立つと確信している。

マンチェスター・シティでは10年間チームを率いたペップ・グアルディオラが退任し、後任のエンツォ・マレスカが“史上最高”のバトンを受け取る。新指揮官は初陣で好印象を与えたい。

一方、オールド・トラッフォードではマイケル・キャリックが正式契約を締結。マンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグに復帰させ、2013年のサー・アレックス・ファーガソン引退後初となるトップリーグ制覇へチームを導くと期待される。

リヴァプールは昨季王座から転落し、アルネ・スロット監督が解任された。後任のアンドニ・イラオラ新監督は、ボーンマスで示した手腕を買われ、高額移籍金で獲得した選手たちの力を引き出し、チームを再浮上させると期待される。

シャビ・アロンソ率いるチェルシーは欧州カップ戦がなく有利に働くと見られる。一方、30年ぶりのタイトルを獲得したアストン・ヴィラはヨーロッパリーグ制覇の勢いを維持したい。

過去2シーズン降格圏をさまよったトッテナムは、「ビッグ6」の存在感を示したい。フランク・ランパード率いるコヴェントリーや昇格組のハル・シティ、イプスウィッチは厳しい戦いが予想される。