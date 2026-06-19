2026-27シーズンプレミアリーグ日程：前回王者のアーセナル、優勝候補のマンチェスター・シティ、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーの全試合日程

シャビ・アロンソがスタンフォード・ブリッジに帰還し、イングランドのサッカー界に復帰した。W杯優勝経験を持つ元リヴァプールMFで、レアル・マドリード元監督でもある彼は、チェルシーの“回転ドア”をくぐった最新の人物だ。このスペイン人監督は、2026-27シーズンの欧州カップ戦出場権を失ったチームを即座に立て直すプレッシャーに直面する。チェルシーはウェスト・ロンドン・ダービーとなるフラム戦で、初の「マンデー・ナイト・フットボール」に臨む。

日付 キックオフ時刻（GMT） 試合日程 2026年8月24日 20:00 フラム対チェルシー 2026年8月29日 15:00 チェルシー対ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 2026年9月5日 15:00 アーセナル対チェルシー 2026年9月12日 15:00 チェルシー対ハル・シティ 15:00 15:00 ブレントフォード対チェルシー 2026年10月10日 15:00 チェルシー対ボーンマス 2026年10月17日 15:00 エバートン対チェルシー 15:00 2026年10月24日 15:00 チェルシー対トッテナム・ホットスパー 15:00 15:00 チェルシー対マンチェスター・ユナイテッド 2026年11月7日 15:00 サンダーランド対チェルシー 2026年11月21日 15:00 チェルシー対リーズ・ユナイテッド 2026年11月28日 15:00 ノッティンガム・フォレスト対チェルシー 2026年12月2日 20:00 チェルシー vs クリスタル・パレス 2026年12月5日 15:00 チェルシー対リヴァプール 12月12日15:00 15:00 マンチェスター・シティ 対 チェルシー 2026年12月19日 15:00 チェルシー対アストン・ヴィラ 2026年12月26日 15:00 コヴェントリー・シティ対チェルシー 2026年12月30日 20:00 イプスウィッチ・タウン対チェルシー 2027年1月2日 15:00 チェルシー対ニューカッスル・ユナイテッド 2027年1月6日 20:00 クリスタル・パレス対チェルシー 2027年1月16日 15:00 チェルシー対サンダーランド 2027年1月23日 15:00 リーズ・ユナイテッド対チェルシー 2027年1月30日 15:00 チェルシー vs. ノッティンガム・フォレスト 2027年2月6日 15:00 マンチェスター・ユナイテッド対チェルシー 2027年2月10日 20:00 ニューカッスル・ユナイテッド対チェルシー 2027年2月20日 15:00 チェルシー対イプスウィッチ・タウン 2027年2月27日 15:00 アストン・ヴィラ 対 チェルシー 2027年3月3日 20:00 チェルシー対コヴェントリー・シティ 2027年3月13日 15:00 チェルシー対アーセナル 2027年3月20日 15:00 ハル・シティ vs. チェルシー 2027年4月10日 15:00 チェルシー対フルハム 2027年4月17日 15:00 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン対チェルシー 2027年4月24日 15:00 チェルシー vs. マンチェスター・シティ 2027年5月1日 15:00 リヴァプール対チェルシー 2027年5月8日 15:00 トッテナム・ホットスパー対チェルシー 15:00 2027年5月15日 15:00 チェルシー対エバートン 2027年5月23日 15:00 ボーンマス対チェルシー 2027年5月30日 16:00 チェルシー対ブレントフォード