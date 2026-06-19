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2026-27シーズンプレミアリーグ日程：前回王者のアーセナル、優勝候補のマンチェスター・シティ、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーの全試合日程
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アーセナル 2026-27シーズン試合日程
アーセナルは2025-26シーズン、22年ぶりにトップリーグを制し、2003-04シーズンの「インヴィンシブルズ」以来の優勝を果たした。 昨季、カラバオ・カップとチャンピオンズリーグの決勝で敗れた北ロンドンの強豪は、金曜夜の開幕戦で昇格組コヴェントリーをホームに迎え、新たなタイトル獲得へ挑む。
日付
キックオフ時刻（GMT）
試合日程
2026年8月21日
20:00
アーセナル対コヴェントリー・シティ
2026年8月29日
15:00
アストン・ヴィラ vs. アーセナル
2026年9月5日
15:00
アーセナル対チェルシー
2026年9月12日
15:00
サンダーランド対アーセナル
2026年9月19日
15:00
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン対アーセナル
2026年10月10日
15:00
アーセナル対リーズ・ユナイテッド
2026年10月17日
15:00
ノッティンガム・フォレスト vs. アーセナル
2026年10月24日
15:00
アーセナル vs. エバートン
2026年10月31日
15:00
リヴァプール対アーセナル
2026年11月7日
15:00
アーセナル vs. ハル・シティ
2026年11月21日
15:00
ニューカッスル・ユナイテッド対アーセナル
2026年11月28日
15:00
アーセナル対マンチェスター・シティ
2026年12月2日
20:00
ブレントフォード vs. アーセナル
2026年12月5日
15:00
トッテナム・ホットスパー対アーセナル
12月12日15:00
15:00
アーセナル対ボーンマス
2026年12月19日
15:00
アーセナル vs. マンチェスター・ユナイテッド
2026年12月26日
15:00
クリスタル・パレス対アーセナル
2026年12月30日
20:00
フラム vs. アーセナル
2027年1月2日
15:00
アーセナル対イプスウィッチ・タウン
20:00
20:00
アーセナル vs ブレントフォード
2027年1月16日
15:00
ハル・シティ対アーセナル
2027年1月23日
15:00
アーセナル vs. ニューカッスル・ユナイテッド
2027年1月30日
15:00
マンチェスター・シティ対アーセナル
2027年2月6日
15:00
アーセナル vs リヴァプール
2027年2月10日
20:00
イプスウィッチ・タウン対アーセナル
2027年2月20日
15:00
アーセナル vs. フルハム
2027年2月27日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド対アーセナル
2027年3月3日
20:00
アーセナル対クリスタル・パレス
2027年3月13日
15:00
チェルシー vs. アーセナル
2027年3月20日
15:00
アーセナル対サンダーランド
2027年4月10日
15:00
コヴェントリー・シティ対アーセナル
2027年4月17日
15:00
アーセナル vs. アストン・ヴィラ
2027年4月24日
15:00
ボーンマス対アーセナル
2027年5月1日
15:00
アーセナル vs. トッテナム・ホットスパー
2027年5月8日
15:00
リーズ・ユナイテッド vs. アーセナル
15:00 2027年5月15日
15:00
アーセナル vs. ノッティンガム・フォレスト
2027年5月23日
15:00
エバートン対アーセナル
2027年5月30日
16:00
アーセナル vs. ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
- GOAL
マンチェスター・ユナイテッド 2026-27シーズンの試合日程
ルーベン・アモリム体制の失敗後、レッド・デビルズはマイケル・キャリック監督の下で再起。リーグ3位に入りチャンピオンズリーグ出場権を獲得し、キャリックには正式契約が結ばれた。優勝候補のユナイテッドは、2026-27シーズン初戦でプレミアリーグ昇格組ハル・シティのホームを訪れる。
日付
キックオフ時刻（GMT）
試合日程
2026年8月22日
12:30
ハル・シティ対マンチェスター・ユナイテッド
2026年8月29日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド vs イプスウィッチ・タウン
2026年9月5日
15:00
エバートン vs. マンチェスター・ユナイテッド
2026年9月12日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド vs. マンチェスター・シティ
2026年9月19日
15:00
フラム vs. マンチェスター・ユナイテッド
10月10日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド vs. トッテナム・ホットスパー
2026年10月17日
15:00
リーズ・ユナイテッド対マンチェスター・ユナイテッド
2026年10月24日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド対ボーンマス
2026年10月31日
15:00
チェルシー vs. マンチェスター・ユナイテッド
2026年11月7日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド対アストン・ヴィラ
2026年11月21日
15:00
リヴァプール 対 マンチェスター・ユナイテッド
2026年11月28日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド対ブレントフォード
2026年12月2日
20:00
ニューカッスル・ユナイテッド vs. マンチェスター・ユナイテッド
2026年12月5日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド vs. コヴェントリー・シティ
2026年12月12日
15:00
クリスタル・パレス対マンチェスター・ユナイテッド
2026年12月19日
15:00
アーセナル対マンチェスター・ユナイテッド
2026年12月26日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド vs. ノッティンガム・フォレスト
2026年12月30日
20:00
マンチェスター・ユナイテッド vs. サンダーランド
2027年1月2日
15:00
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン対マンチェスター・ユナイテッド
2027年1月6日
20:00
マンチェスター・ユナイテッド vs. ニューカッスル・ユナイテッド
2027年1月16日
15:00
アストン・ヴィラ対マンチェスター・ユナイテッド
2027年1月23日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド vs リヴァプール
2027年1月30日
15:00
ブレントフォード対マンチェスター・ユナイテッド
2027年2月6日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド vs チェルシー
2027年2月10日
20:00
マンチェスター・ユナイテッド vs. ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
2027年2月20日
15:00
ノッティンガム・フォレスト vs. マンチェスター・ユナイテッド
2027年2月27日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド vs アーセナル
2027年3月3日
20:00
サンダーランド対マンチェスター・ユナイテッド
2027年3月13日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド vs. エバートン
2027年3月20日
15:00
マンチェスター・シティ対マンチェスター・ユナイテッド
2027年4月10日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド vs. ハル・シティ
15:00
15:00
イプスウィッチ・タウン対マンチェスター・ユナイテッド
2027年4月24日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド vs クリスタル・パレス
2027年5月1日
15:00
コヴェントリー・シティ対マンチェスター・ユナイテッド
2027年5月8日
15:00
ボーンマス対マンチェスター・ユナイテッド
2027年5月15日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド vs リーズ・ユナイテッド
2027年5月23日
15:00
トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・ユナイテッド
2027年5月30日
16:00
マンチェスター・ユナイテッド vs フルハム
- Getty
リヴァプールの2026-27シーズンの試合日程
プレミアリーグ制覇から1年、アーネ・スロット監督は解任され、モハメド・サラーに続きチームを去った。後任のアンドニ・イラオラ監督は、初陣でリヴァプールを率い、セント・ジェームズ・パークでのニューカッスル戦に挑む。
試合日
キックオフ（GMT）
試合日程
2026年8月23日
16:30
ニューカッスル・ユナイテッド対リヴァプール
2026年8月29日
15:00
リヴァプール対ノッティンガム・フォレスト
2026年9月5日
15:00
イプスウィッチ・タウン対リヴァプール
15:00
15:00
リヴァプール対フルハム
2026年9月19日
15:00
ボーンマス対リヴァプール
15:00 2026年10月10日
15:00
リヴァプール対マンチェスター・シティ
2026年10月17日
15:00
ブレントフォード対リヴァプール
15:00 ブライトン vs リヴァプール
15:00
リヴァプール vs. ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
2026年10月31日
15:00
リヴァプール対アーセナル
2026年11月7日
15:00
クリスタル・パレス対リヴァプール
2026年11月21日
15:00
リヴァプール対マンチェスター・ユナイテッド
2026年11月28日
15:00
エバートン対リヴァプール
2026年12月2日
20:00
リヴァプール対サンダーランド
2026年12月5日
15:00
チェルシー対リヴァプール
2026年12月12日
15:00
リヴァプール対リーズ・ユナイテッド
2026年12月19日
15:00
リヴァプール vs. トッテナム・ホットスパー
2026年12月26日
15:00
ハル・シティ vs. リヴァプール
2026年12月30日
20:00
アストン・ヴィラ対リヴァプール
2027年1月2日
15:00
リヴァプール対コヴェントリー・シティ
2027年1月6日
20:00
サンダーランド対リヴァプール
2027年1月16日
15:00
リヴァプール対クリスタル・パレス
2027年1月23日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド対リヴァプール
2027年1月30日
15:00
リヴァプール対エヴァートン
2027年2月6日
15:00
アーセナル対リヴァプール
2027年2月10日
20:00
コヴェントリー・シティ対リヴァプール
2027年2月20日
15:00
リヴァプール対ハル・シティ
2027年2月27日
15:00
トッテナム・ホットスパー対リヴァプール
2027年3月3日
20:00
リヴァプール対アストン・ヴィラ
2027年3月13日
15:00
リヴァプール対イプスウィッチ・タウン
2027年3月20日
15:00
フルハム vs リヴァプール
2027年4月10日
15:00
リヴァプール対ニューカッスル・ユナイテッド
2027年4月17日
15:00
ノッティンガム・フォレスト対リヴァプール
2027年4月24日
15:00
リーズ・ユナイテッド対リヴァプール
2027年5月1日
15:00
リヴァプール対チェルシー
2027年5月8日
15:00
マンチェスター・シティ 対 リヴァプール
2027年5月15日
15:00
リヴァプール対ブレントフォード
2027年5月23日
15:00
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン対リヴァプール
16:00
16:00
リヴァプール対ボーンマス
- Getty
マンチェスター・シティの2026-27シーズンの試合日程
10年で20冠を達成した黄金期を終え、シティはグアルディオラ監督の退任を迎える。後任は元右腕のエンツォ・マレスカ。彼はこの輝かしい基盤をさらに発展させる。FAカップとカラバオカップ王者のシティは、新シーズン初戦でホームにボーンマスを迎える「スーパーサンデー」に臨む。
日付
キックオフ（GMT）
試合日程
2026年8月23日
14:00
マンチェスター・シティ対ボーンマス
2026年8月29日
15:00
クリスタル・パレス対マンチェスター・シティ
2026年9月5日
15:00
マンチェスター・シティ vs. コヴェントリー・シティ
2026年9月12日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティ
2026年9月19日
15:00
マンチェスター・シティ対サンダーランド
2026年10月10日
15:00
リヴァプール対マンチェスター・シティ
2026年10月17日
15:00
マンチェスター・シティ対イプスウィッチ・タウン
2026年10月24日
15:00
アストン・ヴィラ 対 マンチェスター・シティ
2026年10月31日
15:00
マンチェスター・シティ対ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
2026年11月7日
15:00
ノッティンガム・フォレスト vs. マンチェスター・シティ
2026年11月21日
15:00
マンチェスター・シティ対フルハム
2026年11月28日
15:00
アーセナル対マンチェスター・シティ
2026年12月2日
20:00
マンチェスター・シティ対リーズ・ユナイテッド
2026年12月5日
15:00
ブレントフォード対マンチェスター・シティ
12月12日15:00
15:00
マンチェスター・シティ対チェルシー
2026年12月19日
15:00
マンチェスター・シティ vs. ハル・シティ
2026年12月26日
15:00
ニューカッスル・ユナイテッド対マンチェスター・シティ
2026年12月30日
20:00
エバートン対マンチェスター・シティ
2027年1月2日
15:00
マンチェスター・シティ対トッテナム・ホットスパー
2027年1月6日
20:00
リーズ・ユナイテッド対マンチェスター・シティ
2027年1月16日
15:00
マンチェスター・シティ対ノッティンガム・フォレスト
2027年1月23日
15:00
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン対マンチェスター・シティ
2027年1月30日
15:00
マンチェスター・シティ対アーセナル
2027年2月6日
15:00
フルハム vs. マンチェスター・シティ
2027年2月10日
20:00
トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・シティ
2027年2月20日
15:00
マンチェスター・シティ対ニューカッスル・ユナイテッド
2027年2月27日
15:00
ハル・シティ vs. マンチェスター・シティ
2027年3月3日
20:00
マンチェスター・シティ vs. エバートン
2027年3月13日
15:00
コヴェントリー・シティ対マンチェスター・シティ
2027年3月20日
15:00
マンチェスター・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド
2027年4月10日
15:00
ボーンマス対マンチェスター・シティ
2027年4月17日
15:00
マンチェスター・シティ対クリスタル・パレス
2027年4月24日
15:00
チェルシー対マンチェスター・シティ
2027年5月1日
15:00
マンチェスター・シティ対ブレントフォード
2027年5月8日
15:00
マンチェスター・シティ対リヴァプール
2027年5月15日
15:00
イプスウィッチ・タウン対マンチェスター・シティ
2027年5月23日
15:00
マンチェスター・シティ vs. アストン・ヴィラ
2027年5月30日
16:00
サンダーランド対マンチェスター・シティ
- Getty
チェルシーの2026-27シーズンの試合日程
シャビ・アロンソがスタンフォード・ブリッジに帰還し、イングランドのサッカー界に復帰した。W杯優勝経験を持つ元リヴァプールMFで、レアル・マドリード元監督でもある彼は、チェルシーの“回転ドア”をくぐった最新の人物だ。このスペイン人監督は、2026-27シーズンの欧州カップ戦出場権を失ったチームを即座に立て直すプレッシャーに直面する。チェルシーはウェスト・ロンドン・ダービーとなるフラム戦で、初の「マンデー・ナイト・フットボール」に臨む。
日付
キックオフ時刻（GMT）
試合日程
2026年8月24日
20:00
フラム対チェルシー
2026年8月29日
15:00
チェルシー対ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
2026年9月5日
15:00
アーセナル対チェルシー
2026年9月12日
15:00
チェルシー対ハル・シティ
15:00
15:00
ブレントフォード対チェルシー
2026年10月10日
15:00
チェルシー対ボーンマス
2026年10月17日
15:00
エバートン対チェルシー
15:00 2026年10月24日
15:00
チェルシー対トッテナム・ホットスパー
15:00
15:00
チェルシー対マンチェスター・ユナイテッド
2026年11月7日
15:00
サンダーランド対チェルシー
2026年11月21日
15:00
チェルシー対リーズ・ユナイテッド
2026年11月28日
15:00
ノッティンガム・フォレスト対チェルシー
2026年12月2日
20:00
チェルシー vs クリスタル・パレス
2026年12月5日
15:00
チェルシー対リヴァプール
12月12日15:00
15:00
マンチェスター・シティ 対 チェルシー
2026年12月19日
15:00
チェルシー対アストン・ヴィラ
2026年12月26日
15:00
コヴェントリー・シティ対チェルシー
2026年12月30日
20:00
イプスウィッチ・タウン対チェルシー
2027年1月2日
15:00
チェルシー対ニューカッスル・ユナイテッド
2027年1月6日
20:00
クリスタル・パレス対チェルシー
2027年1月16日
15:00
チェルシー対サンダーランド
2027年1月23日
15:00
リーズ・ユナイテッド対チェルシー
2027年1月30日
15:00
チェルシー vs. ノッティンガム・フォレスト
2027年2月6日
15:00
マンチェスター・ユナイテッド対チェルシー
2027年2月10日
20:00
ニューカッスル・ユナイテッド対チェルシー
2027年2月20日
15:00
チェルシー対イプスウィッチ・タウン
2027年2月27日
15:00
アストン・ヴィラ 対 チェルシー
2027年3月3日
20:00
チェルシー対コヴェントリー・シティ
2027年3月13日
15:00
チェルシー対アーセナル
2027年3月20日
15:00
ハル・シティ vs. チェルシー
2027年4月10日
15:00
チェルシー対フルハム
2027年4月17日
15:00
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン対チェルシー
2027年4月24日
15:00
チェルシー vs. マンチェスター・シティ
2027年5月1日
15:00
リヴァプール対チェルシー
2027年5月8日
15:00
トッテナム・ホットスパー対チェルシー
15:00 2027年5月15日
15:00
チェルシー対エバートン
2027年5月23日
15:00
ボーンマス対チェルシー
2027年5月30日
16:00
チェルシー対ブレントフォード