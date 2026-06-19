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Arsenal Manchester City United Chelsea LiverpoolGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

2026-27シーズンプレミアリーグ日程：前回王者のアーセナル、優勝候補のマンチェスター・シティ、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーの全試合日程

プレミアリーグ
アーセナル
マンチェスター・ユナイテッド
リヴァプール
マンチェスター・シティ
チェルシー

2026-27シーズン開始時、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティには新任の監督が就く。一方、前王者のアーセナルはミケル・アルテタ監督が継続して指揮を執る。全日程が発表され、GOALは優勝を目指すロンドンと北西部の各チームのスケジュールを詳しく検証する。

  • Martin Odegaard Arsenal 2025-26Getty

    アーセナル 2026-27シーズン試合日程

    アーセナルは2025-26シーズン、22年ぶりにトップリーグを制し、2003-04シーズンの「インヴィンシブルズ」以来の優勝を果たした。 昨季、カラバオ・カップとチャンピオンズリーグの決勝で敗れた北ロンドンの強豪は、金曜夜の開幕戦で昇格組コヴェントリーをホームに迎え、新たなタイトル獲得へ挑む。

    日付

    キックオフ時刻（GMT）

    試合日程

    2026年8月21日

    20:00

    アーセナル対コヴェントリー・シティ

    2026年8月29日

    15:00

    アストン・ヴィラ vs. アーセナル

    2026年9月5日

    15:00

    アーセナル対チェルシー

    2026年9月12日

    15:00

    サンダーランド対アーセナル

    2026年9月19日

    15:00

    ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン対アーセナル

    2026年10月10日

    15:00

    アーセナル対リーズ・ユナイテッド

    2026年10月17日

    15:00

    ノッティンガム・フォレスト vs. アーセナル

    2026年10月24日

    15:00

    アーセナル vs. エバートン

    2026年10月31日

    15:00

    リヴァプール対アーセナル

    2026年11月7日

    15:00

    アーセナル vs. ハル・シティ

    2026年11月21日

    15:00

    ニューカッスル・ユナイテッド対アーセナル

    2026年11月28日

    15:00

    アーセナル対マンチェスター・シティ

    2026年12月2日

    20:00

    ブレントフォード vs. アーセナル

    2026年12月5日

    15:00

    トッテナム・ホットスパー対アーセナル

    12月12日15:00

    15:00

    アーセナル対ボーンマス

    2026年12月19日

    15:00

    アーセナル vs. マンチェスター・ユナイテッド

    2026年12月26日

    15:00

    クリスタル・パレス対アーセナル

    2026年12月30日

    20:00

    フラム vs. アーセナル

    2027年1月2日

    15:00

    アーセナル対イプスウィッチ・タウン

    20:00

    20:00

    アーセナル vs ブレントフォード

    2027年1月16日

    15:00

    ハル・シティ対アーセナル

    2027年1月23日

    15:00

    アーセナル vs. ニューカッスル・ユナイテッド

    2027年1月30日

    15:00

    マンチェスター・シティ対アーセナル

    2027年2月6日

    15:00

    アーセナル vs リヴァプール

    2027年2月10日

    20:00

    イプスウィッチ・タウン対アーセナル

    2027年2月20日

    15:00

    アーセナル vs. フルハム

    2027年2月27日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド対アーセナル

    2027年3月3日

    20:00

    アーセナル対クリスタル・パレス

    2027年3月13日

    15:00

    チェルシー vs. アーセナル

    2027年3月20日

    15:00

    アーセナル対サンダーランド

    2027年4月10日

    15:00

    コヴェントリー・シティ対アーセナル

    2027年4月17日

    15:00

    アーセナル vs. アストン・ヴィラ

    2027年4月24日

    15:00

    ボーンマス対アーセナル

    2027年5月1日

    15:00

    アーセナル vs. トッテナム・ホットスパー

    2027年5月8日

    15:00

    リーズ・ユナイテッド vs. アーセナル

    15:00 2027年5月15日

    15:00

    アーセナル vs. ノッティンガム・フォレスト

    2027年5月23日

    15:00

    エバートン対アーセナル

    2027年5月30日

    16:00

    アーセナル vs. ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン


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  • Bruno Fernandes Manchester United GFXGOAL

    マンチェスター・ユナイテッド 2026-27シーズンの試合日程

    ルーベン・アモリム体制の失敗後、レッド・デビルズはマイケル・キャリック監督の下で再起。リーグ3位に入りチャンピオンズリーグ出場権を獲得し、キャリックには正式契約が結ばれた。優勝候補のユナイテッドは、2026-27シーズン初戦でプレミアリーグ昇格組ハル・シティのホームを訪れる。

    日付

    キックオフ時刻（GMT）

    試合日程

    2026年8月22日

    12:30

    ハル・シティ対マンチェスター・ユナイテッド

    2026年8月29日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs イプスウィッチ・タウン

    2026年9月5日

    15:00

    エバートン vs. マンチェスター・ユナイテッド

    2026年9月12日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs. マンチェスター・シティ

    2026年9月19日

    15:00

    フラム vs. マンチェスター・ユナイテッド

    10月10日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs. トッテナム・ホットスパー

    2026年10月17日

    15:00

    リーズ・ユナイテッド対マンチェスター・ユナイテッド

    2026年10月24日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド対ボーンマス

    2026年10月31日

    15:00

    チェルシー vs. マンチェスター・ユナイテッド

    2026年11月7日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド対アストン・ヴィラ

    2026年11月21日

    15:00

    リヴァプール 対 マンチェスター・ユナイテッド

    2026年11月28日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド対ブレントフォード

    2026年12月2日

    20:00

    ニューカッスル・ユナイテッド vs. マンチェスター・ユナイテッド

    2026年12月5日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs. コヴェントリー・シティ

    2026年12月12日

    15:00

    クリスタル・パレス対マンチェスター・ユナイテッド

    2026年12月19日

    15:00

    アーセナル対マンチェスター・ユナイテッド

    2026年12月26日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs. ノッティンガム・フォレスト

    2026年12月30日

    20:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs. サンダーランド

    2027年1月2日

    15:00

    ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン対マンチェスター・ユナイテッド

    2027年1月6日

    20:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs. ニューカッスル・ユナイテッド

    2027年1月16日

    15:00

    アストン・ヴィラ対マンチェスター・ユナイテッド

    2027年1月23日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs リヴァプール

    2027年1月30日

    15:00

    ブレントフォード対マンチェスター・ユナイテッド

    2027年2月6日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs チェルシー

    2027年2月10日

    20:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs. ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン

    2027年2月20日

    15:00

    ノッティンガム・フォレスト vs. マンチェスター・ユナイテッド

    2027年2月27日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs アーセナル

    2027年3月3日

    20:00

    サンダーランド対マンチェスター・ユナイテッド

    2027年3月13日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs. エバートン

    2027年3月20日

    15:00

    マンチェスター・シティ対マンチェスター・ユナイテッド

    2027年4月10日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs. ハル・シティ

    15:00

    15:00

    イプスウィッチ・タウン対マンチェスター・ユナイテッド

    2027年4月24日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs クリスタル・パレス

    2027年5月1日

    15:00

    コヴェントリー・シティ対マンチェスター・ユナイテッド

    2027年5月8日

    15:00

    ボーンマス対マンチェスター・ユナイテッド

    2027年5月15日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs リーズ・ユナイテッド

    2027年5月23日

    15:00

    トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・ユナイテッド

    2027年5月30日

    16:00

    マンチェスター・ユナイテッド vs フルハム

  • Virgil van Dijk Liverpool 2025-26Getty

    リヴァプールの2026-27シーズンの試合日程

    プレミアリーグ制覇から1年、アーネ・スロット監督は解任され、モハメド・サラーに続きチームを去った。後任のアンドニ・イラオラ監督は、初陣でリヴァプールを率い、セント・ジェームズ・パークでのニューカッスル戦に挑む。

    試合日

    キックオフ（GMT）

    試合日程

    2026年8月23日

    16:30

    ニューカッスル・ユナイテッド対リヴァプール

    2026年8月29日

    15:00

    リヴァプール対ノッティンガム・フォレスト

    2026年9月5日

    15:00

    イプスウィッチ・タウン対リヴァプール

    15:00

    15:00

    リヴァプール対フルハム

    2026年9月19日

    15:00

    ボーンマス対リヴァプール

    15:00 2026年10月10日

    15:00

    リヴァプール対マンチェスター・シティ

    2026年10月17日

    15:00

    ブレントフォード対リヴァプール

    15:00 ブライトン vs リヴァプール

    15:00

    リヴァプール vs. ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン

    2026年10月31日

    15:00

    リヴァプール対アーセナル

    2026年11月7日

    15:00

    クリスタル・パレス対リヴァプール

    2026年11月21日

    15:00

    リヴァプール対マンチェスター・ユナイテッド

    2026年11月28日

    15:00

    エバートン対リヴァプール

    2026年12月2日

    20:00

    リヴァプール対サンダーランド

    2026年12月5日

    15:00

    チェルシー対リヴァプール

    2026年12月12日

    15:00

    リヴァプール対リーズ・ユナイテッド

    2026年12月19日

    15:00

    リヴァプール vs. トッテナム・ホットスパー

    2026年12月26日

    15:00

    ハル・シティ vs. リヴァプール

    2026年12月30日

    20:00

    アストン・ヴィラ対リヴァプール

    2027年1月2日

    15:00

    リヴァプール対コヴェントリー・シティ

    2027年1月6日

    20:00

    サンダーランド対リヴァプール

    2027年1月16日

    15:00

    リヴァプール対クリスタル・パレス

    2027年1月23日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド対リヴァプール

    2027年1月30日

    15:00

    リヴァプール対エヴァートン

    2027年2月6日

    15:00

    アーセナル対リヴァプール

    2027年2月10日

    20:00

    コヴェントリー・シティ対リヴァプール

    2027年2月20日

    15:00

    リヴァプール対ハル・シティ

    2027年2月27日

    15:00

    トッテナム・ホットスパー対リヴァプール

    2027年3月3日

    20:00

    リヴァプール対アストン・ヴィラ

    2027年3月13日

    15:00

    リヴァプール対イプスウィッチ・タウン

    2027年3月20日

    15:00

    フルハム vs リヴァプール

    2027年4月10日

    15:00

    リヴァプール対ニューカッスル・ユナイテッド

    2027年4月17日

    15:00

    ノッティンガム・フォレスト対リヴァプール

    2027年4月24日

    15:00

    リーズ・ユナイテッド対リヴァプール

    2027年5月1日

    15:00

    リヴァプール対チェルシー

    2027年5月8日

    15:00

    マンチェスター・シティ 対 リヴァプール

    2027年5月15日

    15:00

    リヴァプール対ブレントフォード

    2027年5月23日

    15:00

    ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン対リヴァプール

    16:00

    16:00

    リヴァプール対ボーンマス

  • Erling Haaland Man CityGetty

    マンチェスター・シティの2026-27シーズンの試合日程

    10年で20冠を達成した黄金期を終え、シティはグアルディオラ監督の退任を迎える。後任は元右腕のエンツォ・マレスカ。彼はこの輝かしい基盤をさらに発展させる。FAカップとカラバオカップ王者のシティは、新シーズン初戦でホームにボーンマスを迎える「スーパーサンデー」に臨む。

    日付

    キックオフ（GMT）

    試合日程

    2026年8月23日

    14:00

    マンチェスター・シティ対ボーンマス

    2026年8月29日

    15:00

    クリスタル・パレス対マンチェスター・シティ

    2026年9月5日

    15:00

    マンチェスター・シティ vs. コヴェントリー・シティ

    2026年9月12日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティ

    2026年9月19日

    15:00

    マンチェスター・シティ対サンダーランド

    2026年10月10日

    15:00

    リヴァプール対マンチェスター・シティ

    2026年10月17日

    15:00

    マンチェスター・シティ対イプスウィッチ・タウン

    2026年10月24日

    15:00

    アストン・ヴィラ 対 マンチェスター・シティ

    2026年10月31日

    15:00

    マンチェスター・シティ対ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン

    2026年11月7日

    15:00

    ノッティンガム・フォレスト vs. マンチェスター・シティ

    2026年11月21日

    15:00

    マンチェスター・シティ対フルハム

    2026年11月28日

    15:00

    アーセナル対マンチェスター・シティ

    2026年12月2日

    20:00

    マンチェスター・シティ対リーズ・ユナイテッド

    2026年12月5日

    15:00

    ブレントフォード対マンチェスター・シティ

    12月12日15:00

    15:00

    マンチェスター・シティ対チェルシー

    2026年12月19日

    15:00

    マンチェスター・シティ vs. ハル・シティ

    2026年12月26日

    15:00

    ニューカッスル・ユナイテッド対マンチェスター・シティ

    2026年12月30日

    20:00

    エバートン対マンチェスター・シティ

    2027年1月2日

    15:00

    マンチェスター・シティ対トッテナム・ホットスパー

    2027年1月6日

    20:00

    リーズ・ユナイテッド対マンチェスター・シティ

    2027年1月16日

    15:00

    マンチェスター・シティ対ノッティンガム・フォレスト

    2027年1月23日

    15:00

    ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン対マンチェスター・シティ

    2027年1月30日

    15:00

    マンチェスター・シティ対アーセナル

    2027年2月6日

    15:00

    フルハム vs. マンチェスター・シティ

    2027年2月10日

    20:00

    トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・シティ

    2027年2月20日

    15:00

    マンチェスター・シティ対ニューカッスル・ユナイテッド

    2027年2月27日

    15:00

    ハル・シティ vs. マンチェスター・シティ

    2027年3月3日

    20:00

    マンチェスター・シティ vs. エバートン

    2027年3月13日

    15:00

    コヴェントリー・シティ対マンチェスター・シティ

    2027年3月20日

    15:00

    マンチェスター・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド

    2027年4月10日

    15:00

    ボーンマス対マンチェスター・シティ

    2027年4月17日

    15:00

    マンチェスター・シティ対クリスタル・パレス

    2027年4月24日

    15:00

    チェルシー対マンチェスター・シティ

    2027年5月1日

    15:00

    マンチェスター・シティ対ブレントフォード

    2027年5月8日

    15:00

    マンチェスター・シティ対リヴァプール

    2027年5月15日

    15:00

    イプスウィッチ・タウン対マンチェスター・シティ

    2027年5月23日

    15:00

    マンチェスター・シティ vs. アストン・ヴィラ

    2027年5月30日

    16:00

    サンダーランド対マンチェスター・シティ

  • Cole Palmer Chelsea 2025-26 Premier LeagueGetty

    チェルシーの2026-27シーズンの試合日程

    シャビ・アロンソがスタンフォード・ブリッジに帰還し、イングランドのサッカー界に復帰した。W杯優勝経験を持つ元リヴァプールMFで、レアル・マドリード元監督でもある彼は、チェルシーの“回転ドア”をくぐった最新の人物だ。このスペイン人監督は、2026-27シーズンの欧州カップ戦出場権を失ったチームを即座に立て直すプレッシャーに直面する。チェルシーはウェスト・ロンドン・ダービーとなるフラム戦で、初の「マンデー・ナイト・フットボール」に臨む。

    日付

    キックオフ時刻（GMT）

    試合日程

    2026年8月24日

    20:00

    フラム対チェルシー

    2026年8月29日

    15:00

    チェルシー対ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン

    2026年9月5日

    15:00

    アーセナル対チェルシー

    2026年9月12日

    15:00

    チェルシー対ハル・シティ

    15:00

    15:00

    ブレントフォード対チェルシー

    2026年10月10日

    15:00

    チェルシー対ボーンマス

    2026年10月17日

    15:00

    エバートン対チェルシー

    15:00 2026年10月24日

    15:00

    チェルシー対トッテナム・ホットスパー

    15:00

    15:00

    チェルシー対マンチェスター・ユナイテッド

    2026年11月7日

    15:00

    サンダーランド対チェルシー

    2026年11月21日

    15:00

    チェルシー対リーズ・ユナイテッド

    2026年11月28日

    15:00

    ノッティンガム・フォレスト対チェルシー

    2026年12月2日

    20:00

    チェルシー vs クリスタル・パレス

    2026年12月5日

    15:00

    チェルシー対リヴァプール

    12月12日15:00

    15:00

    マンチェスター・シティ 対 チェルシー

    2026年12月19日

    15:00

    チェルシー対アストン・ヴィラ

    2026年12月26日

    15:00

    コヴェントリー・シティ対チェルシー

    2026年12月30日

    20:00

    イプスウィッチ・タウン対チェルシー

    2027年1月2日

    15:00

    チェルシー対ニューカッスル・ユナイテッド

    2027年1月6日

    20:00

    クリスタル・パレス対チェルシー

    2027年1月16日

    15:00

    チェルシー対サンダーランド

    2027年1月23日

    15:00

    リーズ・ユナイテッド対チェルシー

    2027年1月30日

    15:00

    チェルシー vs. ノッティンガム・フォレスト

    2027年2月6日

    15:00

    マンチェスター・ユナイテッド対チェルシー

    2027年2月10日

    20:00

    ニューカッスル・ユナイテッド対チェルシー

    2027年2月20日

    15:00

    チェルシー対イプスウィッチ・タウン

    2027年2月27日

    15:00

    アストン・ヴィラ 対 チェルシー

    2027年3月3日

    20:00

    チェルシー対コヴェントリー・シティ

    2027年3月13日

    15:00

    チェルシー対アーセナル

    2027年3月20日

    15:00

    ハル・シティ vs. チェルシー

    2027年4月10日

    15:00

    チェルシー対フルハム

    2027年4月17日

    15:00

    ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン対チェルシー

    2027年4月24日

    15:00

    チェルシー vs. マンチェスター・シティ

    2027年5月1日

    15:00

    リヴァプール対チェルシー

    2027年5月8日

    15:00

    トッテナム・ホットスパー対チェルシー

    15:00 2027年5月15日

    15:00

    チェルシー対エバートン

    2027年5月23日

    15:00

    ボーンマス対チェルシー

    2027年5月30日

    16:00

    チェルシー対ブレントフォード