2025-26シーズン、チャンピオンシップはサウサンプトンの情報漏洩スキャンダルで揺れた。トンダ・エケット率いるチームは4位でプレーオフ準決勝に進んだが、ライバル情報の不正入手により大会から追放された。2026-27シーズンの日程発表後、レックサムの広報はこれを皮肉る好機と捉えた。

9月の対戦を前に、レックサムは試合日程表を投稿。キャプションは「これで代表戦期間に入るね」で、虫眼鏡とスパイの絵文字付き。ファンは数カ月前のスキャンダルを即座に思い出し、投稿は瞬く間に拡散した。