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2026-27シーズンチャンピオンシップの日程発表を受け、レックサムが「スパイゲート」でサウサンプトンを皮肉った。
レッド・ドラゴンズがSNSで攻勢をかける
2025-26シーズン、チャンピオンシップはサウサンプトンの情報漏洩スキャンダルで揺れた。トンダ・エケット率いるチームは4位でプレーオフ準決勝に進んだが、ライバル情報の不正入手により大会から追放された。2026-27シーズンの日程発表後、レックサムの広報はこれを皮肉る好機と捉えた。
9月の対戦を前に、レックサムは試合日程表を投稿。キャプションは「これで代表戦期間に入るね」で、虫眼鏡とスパイの絵文字付き。ファンは数カ月前のスキャンダルを即座に思い出し、投稿は瞬く間に拡散した。
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グラフィックに隠された細部
レックサムの挑発は絵文字だけではなかった。サウサンプトン戦の前日と前々日のカレンダーには「練習場を確認せよ」とメモされ、対戦相手を包む偏執的な雰囲気を皮肉った。
さらに、レックサムはサウサンプトンのクラブエンブレムを改変。鋭い目をしたファンは、ロゴに木の陰に隠れる男のシルエットが追加されたことに気づいた。これは、スパイ行為調査の最中に森からミドルズブラの練習を撮影し、捕まったサウサンプトンのインターン、ウィリアム・ソルトのリーク画像を直接的に揶揄したものだ。
スキャンダルの余波
サウサンプトンは、ソーシャルメディアでの嘲笑だけでなく、大きな代償を払った。プレーオフ決勝でミドルズブラに敗れ、さらに2026-27シーズン・チャンピオンシップで4ポイント減点された。プレミアリーグ昇格へ、ハンディキャップを負っての再出発となる。
クラブは異議を申し立てたが最近却下され、独立委員会は処分を維持。スポーツ仲裁裁判所（CAS）への上訴もできないと通知された。
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サウサンプトン、控訴棄却で対応
処分支持の決定を受け、サウサンプトンは公式声明で「早期に事態を是正する」と誓った。声明では「クラブは制裁が不均衡だと一貫して考え、その見解はサッカー界でも共有されている」と説明した。
「サウサンプトンFCは誇り高い歴史と強固な基盤を持っていますが、今、信頼を再構築する必要があることは明らかです。その取り組みは直ちに始まります。クラブは経緯を慎重に振り返り、学び、責任を持って前進します。謙虚さと責任感、そして事態を正す決意をもって対応します。」