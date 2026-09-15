ネーションズリーグの改革を待つ中、2028-29シーズンからは新たなクラブ大会と同様のフォーマットで開催される（各リーグは6チームずつの3グループで構成され、各代表は異なる5つの相手と6試合を戦う）。それに伴い、この大会の第5回大会のレギュレーションも変更される。イタリアは9月25日金曜日、ローマのスタディオ・オリンピコでベルギー戦に臨み、大会初戦を迎える。
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2026-27シーズンのネーションズリーグで変更：各組3位のうち成績上位2チームはリーグA残留、最下位4位のうち下位2チームのみが自動降格へ
UEFA執行委員会が、きょうテッサロニキで開いた会合でこれを正式決定した。新フォーマットで各リーグの代表チーム数をそろえるため、各リーグは現在の16チームから18チームへ移行することになり、昇格と降格の仕組みも必然的に変更される。要するに、イタリアは準々決勝進出の可能性についてはこれまでと変わらず、今季も各グループの首位チームと2位チームが進出する一方で、リーグBへ降格するリスクは和らぐことになる。
では、何が変わるのかを詳しく見ていこう。前季までは、リーグAの4グループの最下位チームが自動的にリーグBへ降格し、一方で各グループ3位の全チームが、リーグBの各グループ2位チームとの残留プレーオフに臨んでいた。だが、2026-2027シーズンのネーションズリーグでは、自動降格となるのは4グループの4位チームのうち成績下位2チームのみ。4グループの3位チームのうち成績上位2チームはリーグAに残留し、成績下位2チームの3位と成績上位2チームの4位が、リーグBの4グループ2位チームと入れ替えプレーオフを戦う。イタリアは11日間で4試合を戦う予定となっており、その過密日程を終えた時点で、準々決勝進出を狙えるのか、それともリーグA残留争いを強いられるのかがおそらく明らかになる。
では、何が変わるのかを詳しく見ていこう。前シーズンまでは、リーグAの4グループで最下位となったチームは自動的にリーグBへ降格し、各グループ3位の全チームが、リーグBの各グループ2位チームと残留を懸けたプレーオフを戦っていた。2026-27シーズンのネーションズリーグでは、4グループの4位チームのうち成績下位2チームのみが自動降格となり、4グループの3位チームのうち成績上位2チームはリーグA残留となる。一方で、成績下位2チームの3位と成績上位2チームの4位は、リーグBの4グループ2位チームとプレーオフを戦うことになる。イタリアは11日間で4試合を戦うことになっており、この過密日程を終えた時点で、準々決勝進出を狙えるのか、それともリーグA残留争いを強いられるのかが、おそらく見えてくる。
次回の刷新されたネーションズリーグでリーグAへの直接参加権を確保するには、準々決勝進出を決めるか、少なくとも3位チームの中で上位2チームに入ることが重要となる。
UEFAネーションズリーグ グループA1におけるイタリアの日程
2026年9月25日（20:45）：イタリア vs ベルギー - スタディオ・オリンピコ、ローマ
2026年9月28日（20:45）：トルコ vs イタリア - アタテュルク・スポル・コンプレクシ、ブルサ
2026年10月2日（20:45）：フランス vs イタリア - スタッド・ドゥ・フランス、サン＝ドニ
2026年10月5日（20:45）：イタリア vs トルコ - スタディオ・レナート・ダッラーラ、ボローニャ
2026年11月12日（20:45）：イタリア vs フランス - スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ、ミラノ
2026年11月15日（20:45）：ベルギー vs イタリア - スタッド・レ・ボードゥアン、ブリュッセル
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