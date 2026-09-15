では、何が変わるのかを詳しく見ていこう。前シーズンまでは、リーグAの4グループで最下位となったチームは自動的にリーグBへ降格し、各グループ3位の全チームが、リーグBの各グループ2位チームと残留を懸けたプレーオフを戦っていた。2026-27シーズンのネーションズリーグでは、4グループの4位チームのうち成績下位2チームのみが自動降格となり、4グループの3位チームのうち成績上位2チームはリーグA残留となる。一方で、成績下位2チームの3位と成績上位2チームの4位は、リーグBの4グループ2位チームとプレーオフを戦うことになる。イタリアは11日間で4試合を戦うことになっており、この過密日程を終えた時点で、準々決勝進出を狙えるのか、それともリーグA残留争いを強いられるのかが、おそらく見えてくる。