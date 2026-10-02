では、何が変わるのかを詳しく見ていこう。前季までは、リーグAの4グループ最下位チームが自動的にリーグBへ降格し、一方で各グループ3位チームはすべて、リーグBの各グループ2位チームと残留を懸けたプレーオフを戦っていた。2026-27シーズンのネーションズリーグでは、4グループの4位チームのうち下位2チームのみが自動降格となり、4グループの3位チームのうち上位2チームはリーグA残留となる。また、下位2つの3位チームと上位2つの4位チームが、リーグBの4グループ2位チームとプレーオフを戦う。イタリアは11日間で4試合に臨むことになっており、このまさに過密日程を終えた時点で、準々決勝進出への望みを持てるのか、それともリーグA残留争いを強いられるのかがおそらく分かることになる。