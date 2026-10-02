ネーションズリーグの改革を前に、2028-29シーズンからは新たなクラブ大会と同様の形式で行われることになる（各リーグは6チームずつの3グループで構成され、各代表は異なる5つの相手と6試合を戦う）。それに伴い、この大会の第5回大会のレギュレーションも変更されることになった。イタリアはすでにベルギーとトルコとの試合を戦っている。
2026-27シーズンのネーションズリーグが変更へ。各組3位のうち成績上位2チームはリーグA残留、最下位の4位2チームのみが自動降格となる
UEFAの執行委員会が正式決定した。新フォーマットで各代表チーム数をそろえるため、各リーグの参加国数は現在の16から18へと増加し、それに伴って昇格・降格の仕組みも必然的に変更される。要するに、イタリアは準々決勝進出の可能性をこれまでと同じく維持し、今季も各4グループの首位と2位が進出する一方で、リーグBへ降格するリスクは軽減される。
では、何が変わるのかを詳しく見ていこう。前季までは、リーグAの4グループの最下位チームがリーグBへ自動降格し、一方で各グループ3位の全チームは、リーグBの各グループ2位チームと残留を懸けたプレーオフを戦っていた。だが、2026-27シーズンのネーションズリーグでは、自動降格となるのは4位チームのうち成績下位2チームのみとなる。4グループの3位チームのうち成績上位2チームはリーグA残留となり、3位チームのうち成績下位2チームは、4位チームのうち成績上位2チームとともに、リーグBの4グループ2位チームとプレーオフを戦う。イタリアは11日間で4試合を戦っており、この過密日程を終えた時点で、準々決勝進出を狙えるのか、それともリーグA残留争いを強いられるのか、おそらく明らかになる。
では、何が変わるのかを詳しく見ていこう。前季までは、リーグAの4グループ最下位チームが自動的にリーグBへ降格し、一方で各グループ3位チームはすべて、リーグBの各グループ2位チームと残留を懸けたプレーオフを戦っていた。2026-27シーズンのネーションズリーグでは、4グループの4位チームのうち下位2チームのみが自動降格となり、4グループの3位チームのうち上位2チームはリーグA残留となる。また、下位2つの3位チームと上位2つの4位チームが、リーグBの4グループ2位チームとプレーオフを戦う。イタリアは11日間で4試合に臨むことになっており、このまさに過密日程を終えた時点で、準々決勝進出への望みを持てるのか、それともリーグA残留争いを強いられるのかがおそらく分かることになる。
次回から刷新されるネーションズリーグで来季のリーグAに直接進むためには、準々決勝に進出するか、少なくとも3位チームのうち上位2チームに入ることが重要となる。
UEFAネーションズリーグ グループA1におけるイタリアの試合日程
2026年9月25日（20:45）：イタリア 0-2 ベルギー
2026年9月28日（20:45）：トルコ 1-4 イタリア
2026年10月2日（20:45）：フランス対イタリア - スタッド・ドゥ・フランス、サン＝ドニ
2026年10月5日（20:45）：イタリア対トルコ - レナト・ダッラーラ競技場、ボローニャ
2026年11月12日（20:45）：イタリア対フランス - スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ、ミラノ
2026年11月15日（20:45）：ベルギー対イタリア - スタッド・ロワ・ボードゥアン、ブリュッセル
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