アスコリ・ピチェーノのテアトロ・デイ・フィラルモニチで、2026/2027シーズン・セリエBが開幕した。セリエCから昇格した3クラブ（マルケ州のクラブ、ベネヴェント、アレッツォ、ヴィチェンツァ）の本拠地で日程抽選が行われた。 注目の強豪は、ピッポ・インザーギ率いるパレルモ、昨季プレーオフ決勝で敗れたカタンツァーロ、サンプドリア、そしてセリエAから降格したクレモネーゼ、ヘラス・ヴェローナ、ピサだ。
Getty Images
翻訳者：
2026/2027シーズンの試合日程が決定。節ごとの日程やテレビ・ストリーミングでの視聴方法など、必要な情報はすべてこちら。
日程
開幕戦は2026年8月22日（8月21日はオープンデー）。代表戦中断期間は2026年9月21日～10月6日、11月9日～11月17日、2027年3月22日～3月30日。 週中の試合は2026年10月27日、11月24日、12月8日、2027年3月2日です。クリスマス試合は2026年12月27日、冬季休暇は2026年12月28日～2027年1月8日です。 最終節は2027年5月14～16日に行われる。
初日
2026/2027シーズン・セリエB第1節の対戦カードは以下の通り：アヴェッリーノvsアレッツォ、ベネヴェントvsモデナ、カラレーゼvsマントヴァ、チェゼーナvsサンプドリア、エンポリvsクレモネーゼ、ヘラス・ヴェローナvsアスコリ、ヴィチェンツァvsカタンツァーロ、パレルモvsユヴェ・スタビア、ピサvsパドヴァ、スッドチロルvsエンテッラ。 セリエBは今年もDAZNとLaBChannelで放送されます。
全スケジュール
リーグ戦全38節の全容を確認するには、こちらをクリックしてください
セリエBをテレビやストリーミングで視聴する方法
今年もセリエBはDAZNとLaBChannelで放送される。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。