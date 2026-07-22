2026/2027シーズンの試合日程が決定。節ごとの日程やテレビ・ストリーミングでの視聴方法など、必要な情報はすべてこちら。

アスコリ・ピチェーノのテアトロ・デイ・フィラルモニチで、2026/2027シーズン・セリエBが開幕した。セリエCから昇格した3クラブ（マルケ州のクラブ、ベネヴェント、アレッツォ、ヴィチェンツァ）の本拠地で日程抽選が行われた。 注目の強豪は、ピッポ・インザーギ率いるパレルモ、昨季プレーオフ決勝で敗れたカタンツァーロ、サンプドリア、そしてセリエAから降格したクレモネーゼ、ヘラス・ヴェローナ、ピサだ。