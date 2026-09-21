40歳になった川崎Fの家長昭博、U-21リーグ出場で「立場とか年齢に関係なく、立ち向かっていかないと」

川崎フロンターレのMF家長昭博が等々力のピッチに帰ってきた。「これだけ長くリハビリしたのは、前十字をやった21歳のとき以来だった」。右ひざ前十字じん帯を損傷した21歳のころ以来となる長期離脱を乗り越え、40歳で今季のJ1初出場。復帰への過程で若い選手たちと過ごした時間について、「学ぶことも多かった」と振り返った。

■U-21リーグに現れた40歳

今月13日に川崎Fの麻生グラウンドで行われた、U-21川崎フロンターレとU-21清水エスパルス戦に元日本代表の家長が出場した。

今年の6月13日に40歳を迎え、二回り近く歳の離れた若者たちとともにオーバーエイジ枠で試合に出場。75分から右サイドに投入されると、左足から正確なクロスを供給して、19歳のFW廣瀬寧生のヘディング弾をアシストし、5-1の勝利に貢献した。

「外から見ていると、歳の差が離れているなかで試合に出ることに違和感があるかもしれませんが、僕は毎日18歳くらいの選手たちと練習していたので、その延長線上に試合があるだけだった。違和感はなかったです」と、口髭に手を当てながら淡々とつぶやく。

若手選手たちがトップレベルの技術や姿勢に触れる一方で、今季初の公式戦に臨んだ家長もまた、彼らから刺激を受けていた。

「これだけ長くリハビリしたりしたのは、前十字をやった21歳のとき以来だった」

今年の3月22日に開催された明治安田J1百年構想リーグの横浜F・マリノス戦を最後に、負傷の影響もあって戦線を離脱していた。

復帰に向けたプログラムの過程で、40歳の家長に用意されたのは、今年より創設されたU-21リーグを戦う若武者たちとのトレーニングだった。コンディションを高める必要があったとはいえ、ベテランに葛藤はなかったのか。

「改めて自分の歳を感じることも多かった」と苦笑いを見せつつも、「若い選手とやることで学ぶことも多かった。自分にないものをいっぱい持っている 」と感慨深げに振り返った。

「これからみんな成功するために、いろいろな壁にぶつかっていくと思うけど、僕らも同じように乗り越えなくてはいけないものがある。歳を取るとそういうことから逃げがちなので、同じように自分の立場とか年齢に関係なく、立ち向かっていかないといけない。そういうことは若い選手のほうが力強く言っている部分はあると思うので、僕らはそれに学ばないといけない」

2014年以降は毎年公式戦30試合以上に出場してきたなか、長い離脱期間は、家長に自身とチームを見つめ直す時間も与えた。

「若いときは自分のことで精一杯な部分もあって、周りが見えていなかったと思う。だけど今は僕以外にも、（小林）悠やマル（丸山祐市）、（大島）僚太もケガしていたなかで若い選手と一緒にやっていた。お互いに言葉はなくとも、試合に向けてちょっとずつ頑張っている姿が刺激になっていたと思う。（トップチームを）離れて試合を上から見ていて、等々力のグラウンドでプレーする素晴らしさも感じました。立ち止まる時間は長かったですし、残念な部分もあった反面で、いろいろなことを考えさせられた」

心機一転。若手成長の場として語られることの多いU-21リーグで、気持ちを新たにしていた。川崎Fのために、40歳の自分にできることは何かとーー。