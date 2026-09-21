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Ienaga(C)Getty Images
Rintaro Asano

40歳になった川崎Fの家長昭博、U-21リーグ出場で「立場とか年齢に関係なく、立ち向かっていかないと」

特集＆コラム
Opinion
川崎フロンターレ 対 鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ
J1リーグ
家長昭博

【J1コラム】2026/27明治安田J1リーグ第8節が19日にUvanceとどろきスタジアムby Fujitsuで行われ、川崎フロンターレは鹿島アントラーズに3-3で引き分けた。

川崎フロンターレのMF家長昭博が等々力のピッチに帰ってきた。「これだけ長くリハビリしたのは、前十字をやった21歳のとき以来だった」。右ひざ前十字じん帯を損傷した21歳のころ以来となる長期離脱を乗り越え、40歳で今季のJ1初出場。復帰への過程で若い選手たちと過ごした時間について、「学ぶことも多かった」と振り返った。

■U-21リーグに現れた40歳

今月13日に川崎Fの麻生グラウンドで行われた、U-21川崎フロンターレとU-21清水エスパルス戦に元日本代表の家長が出場した。

今年の6月13日に40歳を迎え、二回り近く歳の離れた若者たちとともにオーバーエイジ枠で試合に出場。75分から右サイドに投入されると、左足から正確なクロスを供給して、19歳のFW廣瀬寧生のヘディング弾をアシストし、5-1の勝利に貢献した。

「外から見ていると、歳の差が離れているなかで試合に出ることに違和感があるかもしれませんが、僕は毎日18歳くらいの選手たちと練習していたので、その延長線上に試合があるだけだった。違和感はなかったです」と、口髭に手を当てながら淡々とつぶやく。

若手選手たちがトップレベルの技術や姿勢に触れる一方で、今季初の公式戦に臨んだ家長もまた、彼らから刺激を受けていた。

「これだけ長くリハビリしたりしたのは、前十字をやった21歳のとき以来だった」

今年の3月22日に開催された明治安田J1百年構想リーグの横浜F・マリノス戦を最後に、負傷の影響もあって戦線を離脱していた。

復帰に向けたプログラムの過程で、40歳の家長に用意されたのは、今年より創設されたU-21リーグを戦う若武者たちとのトレーニングだった。コンディションを高める必要があったとはいえ、ベテランに葛藤はなかったのか。

「改めて自分の歳を感じることも多かった」と苦笑いを見せつつも、「若い選手とやることで学ぶことも多かった。自分にないものをいっぱい持っている 」と感慨深げに振り返った。

「これからみんな成功するために、いろいろな壁にぶつかっていくと思うけど、僕らも同じように乗り越えなくてはいけないものがある。歳を取るとそういうことから逃げがちなので、同じように自分の立場とか年齢に関係なく、立ち向かっていかないといけない。そういうことは若い選手のほうが力強く言っている部分はあると思うので、僕らはそれに学ばないといけない」

2014年以降は毎年公式戦30試合以上に出場してきたなか、長い離脱期間は、家長に自身とチームを見つめ直す時間も与えた。

「若いときは自分のことで精一杯な部分もあって、周りが見えていなかったと思う。だけど今は僕以外にも、（小林）悠やマル（丸山祐市）、（大島）僚太もケガしていたなかで若い選手と一緒にやっていた。お互いに言葉はなくとも、試合に向けてちょっとずつ頑張っている姿が刺激になっていたと思う。（トップチームを）離れて試合を上から見ていて、等々力のグラウンドでプレーする素晴らしさも感じました。立ち止まる時間は長かったですし、残念な部分もあった反面で、いろいろなことを考えさせられた」

心機一転。若手成長の場として語られることの多いU-21リーグで、気持ちを新たにしていた。川崎Fのために、40歳の自分にできることは何かとーー。

  • Ienaga(C)Getty Images

    ■40歳になった家長「時間を大切にして…」

    リーグ戦2連勝中だった川崎Fは、ホームに昨季J1王者の鹿島を迎えた。川崎Fが主導権をにぎる展開も、鹿島がワンチャンスを確実に仕留めるシーソーゲームだった。

    家長は2-3でビハインドを負った86分に右サイドで途中出場。約6カ月ぶりに姿を見せた家長に川崎Fのファン・サポーターは万雷の拍手を送った。

    「何とか1点を返して追いつきたいと思っていましたし、このスタジアムはよく終了間際に点が入ったりするので、得点を決められたらなという想いはありました」

    背番号41の登場もあり、スタジアムは押せ押せムードに変わる。波状攻撃を仕掛けた川崎Fはアディショナルタイムの90+7分にDFペドロ・ホマーノがヘディング弾を決めて、同点とし、3-3で引き分けた。長年このクラブと歩んできたベテランの予想どおりだった。

    劇的な試合だったが、家長は「勝たないといけないゲームだった」と厳しく振り返る。期待の裏返しだ。

    「いまの選手の力だったら勝てると思うので、もったいなかったと思います。いいチームだと思うので、こういう接戦だったり上位陣に競り勝っていかないといけない。それがいまの課題なので、乗り越えればもっと上位に食い込める」

    同時に自身のプレーにも満足していない。得意のクロスなどからチャンスメイクを試みたが、不発に終わった。

    トップチームでの戦いを終え、「個人的には一歩を踏み出せた感覚もある。ちょっとずつチームの力になりたい」としながらも、「試合勘は圧倒的に足りない。ずっと試合に出させてもらっていた自分に一番足りないところ」と、すぐさま課題を見出した。

    負傷を経て改めてチームの一員として戦える喜びと責任を再確認した。だからこそ、勝利に貢献できなかった悔しさもそれ以上にあったことだろう。

    「試合に出ていない選手も毎日自分と戦っているし、そのなかでも成長できるチャンスはある。そういう選手から学ぶことがたくさんありました。時間を大切にして、集中していきたい」

    川崎Fのユニフォームを着てプレーできる時間も無限ではない。それを知る40歳は、若い選手たちから受け取った刺激を胸に、再び一日一日を積み重ねていく。等々力への帰還は、その新たな一歩にすぎない。

    取材・文＝浅野凜太郎

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