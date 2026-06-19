米国はオーストラリアにも快勝し、メキシコ、カナダと並ぶ開催国としてワールドカップ16強に進出した。





ポチェッティーノ監督率いるチームは、バーゲスのオウンゴールとフリーマンのヘディングで前半に2-0とし、オーストラリアを破った。全勝で決勝トーナメント進出を決め、大会のダークホースとしての存在感を強めている。