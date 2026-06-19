米国はオーストラリアにも快勝し、メキシコ、カナダと並ぶ開催国としてワールドカップ16強に進出した。
ポチェッティーノ監督率いるチームは、バーゲスのオウンゴールとフリーマンのヘディングで前半に2-0とし、オーストラリアを破った。全勝で決勝トーナメント進出を決め、大会のダークホースとしての存在感を強めている。
米国はオーストラリアにも快勝し、メキシコ、カナダと並ぶ開催国としてワールドカップ16強に進出した。
ポチェッティーノ監督率いるチームは、バーゲスのオウンゴールとフリーマンのヘディングで前半に2-0とし、オーストラリアを破った。全勝で決勝トーナメント進出を決め、大会のダークホースとしての存在感を強めている。
アメリカ対オーストラリア 2-0
得点者 - 11分 バーガス（オウンゴール）、45分 フリーマン
ゴールとハイライト -
63分 - ヴォルパトがすぐさまチャンス、シュートは枠上
52分 - バログンがカウンター失敗
後半
52分 - デストの左足シュートがまたも脅威に
45分 - アメリカが試合を支配。マッケニー、バログン、デストが活躍し、前半を締めくくる。
44分 - フリーマンがリバウンドをヘディングで決めて2-0。一度はオフサイド判定で取り消されたが、後に有効と認定された。
12分 - レッキーのアウトサイドシュートは同点ならず
11' - アメリカが先制。バログンのシュートがバージェスに当たりオウンゴール、1-0。
1分 - 試合開始早々、アウェイチームのトゥーレが中央へシュート
アメリカ（4-2-3-1）：フリーゼ；フリーマン、リチャーズ、リーム、ロビンソン（80分 トラスティ）；アダムス、ティルマン；デスト（80分 スキャリー）、マッケニー（96分 レイナ）、ペピ（74分 バーハルター）；バログン（96分 ライト）。監督：マウリシオ・ポチェッティーノ。
控え：ターナー、ブレイディ、ロビンソン、アーフステン、マッケンジー、ロルダン、アーロンソン、ウィーア、ゼンデハス。
オーストラリア（3-4-3）：ビーチ；チルカティ、サウター、バージェス（46分ゲリア）；イタリアーノ、オニール、オコン＝エングストラー（77分アーバイン）； ボス；レッキー（61分 ヴォルパト）、トゥーレ（46分 イランクンダ）、ヴェルピレイ（46分 メトカーフ）。監督：トニー・ポポヴィッチ。
控え：ライアン、イッツォ、デゲネク、トゥルーウィン、ベヒッチ、ヘリントン、デヴリン、フルスティッチ、マビル、イェンギ。
警告：ボス、チルカティ、ロビンソン、イタリアーノ、サウター、バログン、リチャーズ
退場 -