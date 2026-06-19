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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

翻訳者：

2026年W杯、米国2-0オーストラリア：プリシッチ欠場も、ポチェッティーノ率いる米国が勝利し16強進出。

ワールドカップ
アメリカ合衆国 対 オーストラリア
アメリカ合衆国
オーストラリア

2026年ワールドカップ第2節の試合をチェックしよう。

米国はオーストラリアにも快勝し、メキシコ、カナダと並ぶ開催国としてワールドカップ16強に進出した。


ポチェッティーノ監督率いるチームは、バーゲスのオウンゴールとフリーマンのヘディングで前半に2-0とし、オーストラリアを破った。全勝で決勝トーナメント進出を決め、大会のダークホースとしての存在感を強めている。

  • ゴールとハイライト

    アメリカ対オーストラリア 2-0


    得点者 - 11分 バーガス（オウンゴール）、45分 フリーマン


    ゴールとハイライト -


    63分 - ヴォルパトがすぐさまチャンス、シュートは枠上


    52分 - バログンがカウンター失敗


    後半


    52分 - デストの左足シュートがまたも脅威に


    45分 - アメリカが試合を支配。マッケニー、バログン、デストが活躍し、前半を締めくくる。


    44分 - フリーマンがリバウンドをヘディングで決めて2-0。一度はオフサイド判定で取り消されたが、後に有効と認定された。

    12分 - レッキーのアウトサイドシュートは同点ならず


    11' - アメリカが先制。バログンのシュートがバージェスに当たりオウンゴール、1-0。


    1分 - 試合開始早々、アウェイチームのトゥーレが中央へシュート

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  • 試合記録

    アメリカ（4-2-3-1）：フリーゼ；フリーマン、リチャーズ、リーム、ロビンソン（80分 トラスティ）；アダムス、ティルマン；デスト（80分 スキャリー）、マッケニー（96分 レイナ）、ペピ（74分 バーハルター）；バログン（96分 ライト）。監督：マウリシオ・ポチェッティーノ。
    控え：ターナー、ブレイディ、ロビンソン、アーフステン、マッケンジー、ロルダン、アーロンソン、ウィーア、ゼンデハス。


    オーストラリア（3-4-3）：ビーチ；チルカティ、サウター、バージェス（46分ゲリア）；イタリアーノ、オニール、オコン＝エングストラー（77分アーバイン）； ボス；レッキー（61分 ヴォルパト）、トゥーレ（46分 イランクンダ）、ヴェルピレイ（46分 メトカーフ）。監督：トニー・ポポヴィッチ。
    控え：ライアン、イッツォ、デゲネク、トゥルーウィン、ベヒッチ、ヘリントン、デヴリン、フルスティッチ、マビル、イェンギ。


    警告：ボス、チルカティロビンソン、イタリアーノ、サウター、バログン、リチャーズ


    退場 -


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