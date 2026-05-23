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2026年W杯米国代表メンバーに、グラートバッハのジオ・レイナが選ばれ、ソルトレイクのディエゴ・ルナは落選した。
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どうしたの？
米国代表の選手たちは、火曜日にニューヨークで行われる公式メンバー発表に先立ち、金曜日にワールドカップ代表選考結果を知らされた。メンバーは6月1日まで変更できるが、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は怪我がない限り出場する26名の暫定メンバーを選出した。
『The Athletic』によると、レイナも選ばれた。ボルシア・メンヒェングラートバッハのMFで今季509分しか出場していないが、ポチェッティーノ監督は彼の創造力を「特別」と評価した。
また、元代表監督グレッグ・バーハルターの息子であるバーハルター、2022年大会のベテランであるアーロンソンとターナーも選ばれた。前回最終候補から外れたマッケンジーも今回メンバー入りした。
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ルナとゴゾは出場を逃した
ルナの代表落選は意外だ。ポチェッティーノ体制下のUSMNTで注目された新星だが、2025年の18試合中17試合に出場しながらも怪我で3月の合宿を欠席。今季RSLでは4ゴール3アシストを記録している。
代表招集漏れは今回が初めてではなく、2024年の米国オリンピック代表からも外された。
チームメイトで19歳のゴゾも、当初選出の可能性は低いとされていたが予備登録された。それでもMLS序盤の活躍が評価されず、代表入りを逃した。
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レイナが才能について言及した件について？
グラッドバッハでは出場機会が少ないものの、レイナの潜在能力と技術はポチェッティーノ監督にとって無視できないものだった。23歳のレイナはリーグ19試合で520分しか出場しておらず得点も1だが、11月の米国代表親善試合では出場時間を増やして好プレーを見せた。
代表招集前、ポチェッティーノ監督は出場時間の重要性を強調しつつも、レイナの才能を評価していた。
「彼は特別な才能を持つ選手だ。出場機会が少なくても、我々は柔軟に彼を受け入れ、機会を提供すべきだ。彼は怪我で苦しんだが、 now 調子を戻しつつあり、代表での時間がモチベーションになるだろう。それが我々にとっても重要だ」
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次は何が待っているのでしょうか？
米国男子代表の最終メンバーは、火曜日の午後、ニューヨークのイベントで発表される。その後、チームはアトランタへ移動し、ワールドカップに向けた合宿を開始。6月12日のパラグアイとの開幕戦に先立ち、シャーロットでセネガル、シカゴでドイツと親善試合を行う。