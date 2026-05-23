ルナの代表落選は意外だ。ポチェッティーノ体制下のUSMNTで注目された新星だが、2025年の18試合中17試合に出場しながらも怪我で3月の合宿を欠席。今季RSLでは4ゴール3アシストを記録している。

代表招集漏れは今回が初めてではなく、2024年の米国オリンピック代表からも外された。

チームメイトで19歳のゴゾも、当初選出の可能性は低いとされていたが予備登録された。それでもMLS序盤の活躍が評価されず、代表入りを逃した。