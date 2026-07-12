Getty Images Sport
翻訳者：
2026年W杯準決勝でイングランドは、アルゼンチンの「史上最高」メッシと初対決。だが「止められない」との警鐘が鳴る。
トーマス・トゥヘルにとっての究極の試練
アルビセレステで200試合以上に出場し125得点を挙げているメッシだが、シニア代表でイングランドと対戦したことはない。その一戦が水曜日、アトランタで実現する。トーマス・トゥヘル率いるイングランドは、大会得点王（同率）をどうにかして止めなければならない。 アルゼンチンはスイスとの延長戦を3－1で制し、準決勝進出を決めた。
BBC解説者のマイカ・リチャーズ氏は「メッシのオーラは衰えていない。イングランド守備陣が経験したことがない挑戦だ」と語る。「イングランドはスピードで上回るかもしれないが、アルゼンチンには小さな天才メッシがいる。全員が彼のためにプレーしている。誰もがワクワクすべきだ」「彼をマークするのは不可能だ。後ろに戻らず、いるはずのないわずかなスペースに突然現れる。 絶妙なタイミングでスイッチを入れ、テクニック、空間認識、シュートすべてが抜群だ。最も重要なのは、彼にはジュード・ベリンガムが持つ個性とオーラがあること。メッシのオーラは別次元だ。だからこの試合は極めて興味深い」
- (C)Getty Images
守備のジレンマと「ジュード効果」
メッシの攻撃力は依然としてトップクラスで、今大会は8得点を挙げている。だが相手は、彼の守備への関与が少ない点を突こうとしている。元イングランド代表主将ウェイン・ルーニーは「メッシはベリンガム同様、試合を決める力がある。だが守備では弱点になる」と指摘した。トゥヘル監督がイングランドを2度目のW杯決勝へ導く上で、この攻守のトレードオフが鍵になる。
「彼はアルゼンチンにとって守備上の弱点になり得る」とルーニーは語った。「彼は後ろへ戻ってこないが、ジュード・ベリンガムのように決定的な瞬間を生み出す。彼には決定的な瞬間と、卓越したプレーの瞬間がある。 メッシの真骨頂は判断力だ。試合の決定的な局面で本領を発揮し、正しい判断を下す。リオネル・メッシをマークするには、集中力とコミュニケーションが不可欠だ。普段ならカバーしないようなポジションを、チームメイトと連携してカバーする必要がある。」
イングランドはプレッシャーに耐えなければならない。
クリス・サットンは、メッシは脅威だがイングランドは世界王者のアルゼンチンに怯える必要はないと言う。スリー・ライオンズはトゥヘル監督の下で戦術的な規律を示しており、サットンは現在のアルゼンチンが粘り強いものの無敵ではないと指摘する。鍵は、ホームの観客やメッシの圧力に直面してもイングランドが冷静さを保てるかどうかだ。
「トーマス・トゥヘル監督とイングランド代表は、今のアルゼンチン代表と戦えることを楽しみにしているはずだ。彼らは強くないが、必ず勝つ方法を見つける」とサットンはBBCラジオ5ライブで語った。
- AFP
20年ぶりに再燃したライバル関係
イングランドとアルゼンチンは、国際サッカー界で最も歴史あるライバル関係の一つだ。1986年のディエゴ・マラドーナの「神の手」や、2002年のデビッド・ベッカムの雪辱のPKが象徴的だ。しかし両チームは、なんと21年近く対戦していない。 最後に戦ったのは2005年のジュネーブでの親善試合だが、メッシは代表デビュー30秒で受けた出場停止で欠場していた。
南米サッカー専門家のティム・ヴィッケリー氏も「メッシが英代表と戦わず200試合以上の代表キャリアを終えるはずがない」と指摘。後半、ファンは「跳ばない奴はイギリス人だ」と歌いながら飛び跳ねていた。 水曜日には、その歌声がさらに響くはずだ」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。