メッシの攻撃力は依然としてトップクラスで、今大会は8得点を挙げている。だが相手は、彼の守備への関与が少ない点を突こうとしている。元イングランド代表主将ウェイン・ルーニーは「メッシはベリンガム同様、試合を決める力がある。だが守備では弱点になる」と指摘した。トゥヘル監督がイングランドを2度目のW杯決勝へ導く上で、この攻守のトレードオフが鍵になる。

「彼はアルゼンチンにとって守備上の弱点になり得る」とルーニーは語った。「彼は後ろへ戻ってこないが、ジュード・ベリンガムのように決定的な瞬間を生み出す。彼には決定的な瞬間と、卓越したプレーの瞬間がある。 メッシの真骨頂は判断力だ。試合の決定的な局面で本領を発揮し、正しい判断を下す。リオネル・メッシをマークするには、集中力とコミュニケーションが不可欠だ。普段ならカバーしないようなポジションを、チームメイトと連携してカバーする必要がある。」