ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はスペイン代表初戦でガビを左サイドに起用し、その采配は誤りだった。多くの評論家やサポーターが「なぜ代表に選んだのか」と驚く選手を起用し、監督は何かを証明しようとしていた。
しかし、デ・ラ・フエンテ監督はすぐに過ちに気づき、それ以降はほぼミスを犯さず、スペインは6連勝（すべて90分以内）で決勝進出を決めた。
終盤にミケル・メリノが2度決勝点を奪ったことも、彼が選手全員のモチベーションを維持している証拠だ。さらに、バルセロナのペドリを外しルイスを起用した采配も称賛された。ルイスはベルギー戦で先制し、フランス戦でもロドリと並んで好パフォーマンスを示した。
一方、スカローニ監督はイングランド戦で積極的な交代を行い、流れを変えた。トゥヘル監督の消極的な采配もアルゼンチン逆転の要因となったが、大会前半のスカローニ采配には疑問の声もあった。
グループステージではメッシへの依存が顕著で、カーボベルデ、エジプト、スイス戦では運に助けられながら説得力に欠ける勝利だった。中盤の布陣も機能不全だった。
このため、スカルオーニには決勝までに解決すべき課題が山積している。一方、デ・ラ・フエンテはメンバーを固定し、フランス戦で大会屈指の完成度を示した。つまり、試合開始直後から正しい采配が求められるという重圧は、スカルオーニにのしかかる。メッシは奇跡を起こす男であり、アルゼンチンの粘りは驚異的だが、スペインに先制されると巻き返すのは難しいだろう。