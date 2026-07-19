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Mark Doyle

翻訳者：

2026年W杯決勝スペイン対アルゼンチンを左右する6つの対決：メッシ対ククレラ、ヤマル対タリアフィコなど

Analysis
ワールドカップ
アルゼンチン
スペイン
リオネル・メッシ
ラミン・ヤマル
リオネル・スカローニ
ルイス・デ・ラ・フエンテ
マルク・ククレジャ
ファビアン・ルイス
ニコラス・タグリアフィコ
エンソ・フェルナンデス
アレクシス・マクアリスター
ミケル・オヤルザバル
フリアン・アルバレス
ラウタロ・マルティネス
スペイン 対 アルゼンチン

ワールドカップ決勝が迫りました。日曜にニュージャージーで行われるスペイン対アルゼンチンは、大会屈指の2チームによる息をのむ一戦となるでしょう。強調したいのは、まさに「チーム」です。

スペインはまさに「完璧に機能する組織」だ。各選手が役割を熟知し、チームのために全力で走る。スター軍団のフランスには及ばないが、自己犠牲と高い技術で火曜のダラス決戦を制した。

その翌晩のアトランタでは、アルゼンチンが劣勢から逆転。国を一つにまとめる「生ける伝説」リオネル・メッシのアシストで終盤に2得点を挙げ、イングランドを下した。

トロフィーを手にするのはどちらか。スペインは2年前の欧州選手権に続きW杯も制するのか。それともアルゼンチンが1962年のブラジル以来となる連覇を達成するのか。ここではGOALが、サッカー史上最も期待される決勝を左右する6つの対決を分析する。


  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    ロドリ対エンツォ・フェルナンデス＆アレクシス・マカリスター

    スペインは、4バックの前にロドリがいるだけでフランスを封じられる唯一のチームだ。マンチェスター・シティのエースは怪我に悩んでいたが、フランス戦で中盤を支配し、バロンドール級に戻ったことを示した。

    アルゼンチンの中盤は攻撃力も運動量も十分で、ロドリのリズムを乱す力がある。 そのためにはエンツォ・フェルナンデスかアレクシス・マカリスター、あるいは両者が連携して、あらゆる場面でスペインのキャプテンにプレッシャーをかけることが不可欠だ。彼にボールを持つ時間を与えれば、フランス戦のように試合を支配されてしまう。

    アルゼンチンとしては、多才なフェルナンデスとマック・アリスターが守備でもロドリや相棒のファビアン・ルイスを脅かせると期待する。

    フェルナンデスは今大会、好プレーが少ないものの、エジプト戦とイングランド戦で重要な場面で得点を奪った。マカリスターもイングランド戦で2度ポストを叩き、攻撃力を示した。2人がカタール大会並みの調子をこのタイミングで取り戻したことは、アルゼンチンにとって大きな朗報だ。

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ウナイ・シモン 対 エミリアーノ・マルティネス

    今大会の無失点試合だけを見ると、スペインのウナイ・シモンは1失点のみ。アルゼンチンのエミリアーノ・マルティネスは7失点で、第2節オーストリア戦以降無失点試合がない。

    だが日曜の決勝でどちらがより影響を与えるかといえば、おそらくマルティネスだ。好きか嫌いかは別として、彼は驚異的なセーブと大げさな演技で相手を苛立たせる。

    シモンは控えめなタイプで、それが過小評価される一因だ。とはいえ、大会では仕事が少なく、注目度も低い。それは彼の責任ではない。スペインの一部ファンは、シモンの数字は素晴らしいものの、バルセロナのジョアン・ガルシアやアーセナルのダビド・ラヤの方が上だと主張する。

    とはいえ、スペインの堅守を考慮しても、この好感度の高いバスク出身GKがニュージャージーで大会得点王たちに初めて本領を問われる展開になれば、大きな驚きだ。マルティネスには欠点もあるが、大舞台で力を発揮することは証明済み。シモンがその挑戦にどう応えるかが、極めて重要になる。

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    ミケル・オヤルサバル対ジュリアン・アルバレス（またはラウタロ・マルティネス）

    ポジション的には直接対決しないが、ミケル・オヤルサバルとジュリアン・アルバレスは両チームでほぼ同じ役割を担う。日曜の試合でその役割をどちらがよりよく果たすかが、決勝の行方を左右するだろう。

    オヤルサバルは、クラブと代表で好調ながら大会序盤は注目度が低かった。しかしサウジアラビア戦とオーストリア戦でそれぞれ2得点を挙げて存在感を示した。

    一方、アルバレスは序盤不調だったが、負傷が影響していたと見られ、スイス戦のゴールで潜在能力を示した。

    とはいえ、リオネル・スカローニ監督には大きな決断が迫られている。イングランド戦で途中出場し決勝点をヘディングしたラウタロ・マルティネスが、まだ本調子ではないアルバレスの先発の座を奪い返そうと躍起になるだろうからだ。

    一方、オヤルサバルはキャリア最高の好調で自信に満ち、フランス戦のPK成功がそれを証明した。ユーロ2024決勝でもスペインの勝利を決めた彼だ。アルゼンチンの「スター」がニュージャージーで期待に応えなければ、オヤルサバルが再び主役になる可能性がある。

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    マルク・ククレラ 対 リオネル・メッシ

    メッシがスペイン戦で伝統的なウインガーとしてプレーすることはないだろう。しかし39歳になっても、彼はこのワールドカップでサイドプレーヤーとして依然として高い効果性を示している。 全盛期ほどのスピードはないものの、圧倒的なドリブルでサイドバックを抜き、正確なクロスを供給できる。

    エミリアーノ・マルティネスも認めるように、スカローニ監督が右サイドに置いたことでエジプト戦とイングランド戦の逆転につながった。そのため、マルク・ククレラは他のチームメイトよりメッシの動きを注意深く見守る必要がある。日曜の試合でも背番号10が頻繁にサイドへ流れると予想されるからだ。

    ただし、メッシに守備負担はほとんどないため、攻撃的なククレラには前線へ上がるチャンスが生まれる。準決勝までのスペイン代表でも、その攻撃参加は高い効果を発揮した。

    そのため、スカローニ監督は右MFのロドリゴ・デ・ポールまたはジュリアーノ・シメオネに、メッシが魔法のようなプレーができるようスペースを作りつつ、ククレラをマークしながら攻撃参加も求めるだろう。

  • Lamine YamalGetty Images

    ラミン・ヤマル 対 ニコ・タリアフィコ

    ラミン・ヤマルは、ワールドカップでまだ真価を発揮していない。現時点では、だ。スペイン代表の彼は、卓越したドリブルを披露し、カーボベルデとの引き分け後にサウジアラビアを4－0で破る先制点も決めた。その試合ではベンチスタートだった。

    それでもヤマルは、自身に課した高い基準にまだ到達できていないと認める。原因は怪我と、大舞台で実力を示そうとする過剰な努力だ。

    それでも彼は自信を失っていない。重要な場面で自分の番がくると信じており、日曜日にその機会が訪れる可能性は高い。なぜなら、ヤマル対ニコ・タリアフィコのマッチアップは一方的な展開になりそうだ。

    33歳のベテラン左サイドバックはアルゼンチン代表76試合を経験し、前回大会ではウスマン・デンベレを前半でベンチに追い込むほどだった。

    だが2026年のヤマルは、4年前とは次元の異なる選手だ。タリアフィコがエンソ・フェルナンデスやリサンドロ・マルティネスからのサポートを得られなければ、ヤマルに粉砕される危険がある。

  • COMBO-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    ルイス・デ・ラ・フエンテ 対 リオネル・スカローニ

    ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はスペイン代表初戦でガビを左サイドに起用し、その采配は誤りだった。多くの評論家やサポーターが「なぜ代表に選んだのか」と驚く選手を起用し、監督は何かを証明しようとしていた。

    しかし、デ・ラ・フエンテ監督はすぐに過ちに気づき、それ以降はほぼミスを犯さず、スペインは6連勝（すべて90分以内）で決勝進出を決めた。

    終盤にミケル・メリノが2度決勝点を奪ったことも、彼が選手全員のモチベーションを維持している証拠だ。さらに、バルセロナのペドリを外しルイスを起用した采配も称賛された。ルイスはベルギー戦で先制し、フランス戦でもロドリと並んで好パフォーマンスを示した。

    一方、スカローニ監督はイングランド戦で積極的な交代を行い、流れを変えた。トゥヘル監督の消極的な采配もアルゼンチン逆転の要因となったが、大会前半のスカローニ采配には疑問の声もあった。

    グループステージではメッシへの依存が顕著で、カーボベルデ、エジプト、スイス戦では運に助けられながら説得力に欠ける勝利だった。中盤の布陣も機能不全だった。

    このため、スカルオーニには決勝までに解決すべき課題が山積している。一方、デ・ラ・フエンテはメンバーを固定し、フランス戦で大会屈指の完成度を示した。つまり、試合開始直後から正しい采配が求められるという重圧は、スカルオーニにのしかかる。メッシは奇跡を起こす男であり、アルゼンチンの粘りは驚異的だが、スペインに先制されると巻き返すのは難しいだろう。

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