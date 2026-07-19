スペインはまさに「完璧に機能する組織」だ。各選手が役割を熟知し、チームのために全力で走る。スター軍団のフランスには及ばないが、自己犠牲と高い技術で火曜のダラス決戦を制した。

その翌晩のアトランタでは、アルゼンチンが劣勢から逆転。国を一つにまとめる「生ける伝説」リオネル・メッシのアシストで終盤に2得点を挙げ、イングランドを下した。

トロフィーを手にするのはどちらか。スペインは2年前の欧州選手権に続きW杯も制するのか。それともアルゼンチンが1962年のブラジル以来となる連覇を達成するのか。ここではGOALが、サッカー史上最も期待される決勝を左右する6つの対決を分析する。



