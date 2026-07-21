2026年W杯決勝の熱戦後、スペインのラミン・ヤマルがアルゼンチンのレアンドロ・パレデスをからかい、コミカルに「今年のベストファイト」と示した。

スペインが1－0で勝った直後、アルゼンチンの数選手が冷静さを失った。パレデスはエリック・ガルシアの喉元をつかみ、ガヴィをピッチに突き飛ばした。

ボカ・ジュニアーズ所属の彼は最終的に退場となったが、試合後には「あの状況下ではチームは適切に行動していた」と主張した。

映像が残っているにもかかわらず、彼は試合後もしぶとく主張を続けた。その後、SNSにこう投稿した。「アルゼンチン、ありがとう！！！今日だって、これからもずっと、愛しているよ。胸が重たい。国に喜びをもたらせなくてごめん。でも、すべてを出し切った誇りで胸がいっぱいだ。」



