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2026年W杯決勝の熱戦後、スペインのラミン・ヤマルがアルゼンチンのレアンドロ・パレデスをからかい、コミカルに「今年のベストファイト」と示した。
ヤマルは、茶目っ気のある皮肉で祝った。
マドリードでは200万人のファンが街頭に集まり、スペインW杯優勝の祝祭ムードは最高潮に達した。しかしソーシャルメディアの注目を集めたのは、ヤマルに関するある瞬間だった。
バルセロナの若手スターは、有名人ボクシングイベントを思わせる挑発的なプラカードを群衆から投げつけられ、それに反応した。プラカードには「第7回ヴェラダ：パレデス対ガビ」と書かれていた。
19歳のウインガーはオープンバスでその看板を見つけると笑顔になり、ジョークを楽しんだ。ヤマルはイベント中、マイクでバッド・バニーの曲を歌い、友人でもあるチームメイトのニコ・ウィリアムズと踊って盛り上げた。その雰囲気は、24時間前にニュージャージーで起きた醜い場面とは対照的だった。
- AFP
試合終了のホイッスルとともに場内は大混乱に陥った
スペインが1－0で勝った直後、アルゼンチンの数選手が冷静さを失った。パレデスはエリック・ガルシアの喉元をつかみ、ガヴィをピッチに突き飛ばした。
ボカ・ジュニアーズ所属の彼は最終的に退場となったが、試合後には「あの状況下ではチームは適切に行動していた」と主張した。
映像が残っているにもかかわらず、彼は試合後もしぶとく主張を続けた。その後、SNSにこう投稿した。「アルゼンチン、ありがとう！！！今日だって、これからもずっと、愛しているよ。胸が重たい。国に喜びをもたらせなくてごめん。でも、すべてを出し切った誇りで胸がいっぱいだ。」
フェルナンデス、アルゼンチンの対応を擁護
敗北しても攻撃的な姿勢を擁護したのはパレデスだけではない。批判を受けているエンツォ・フェルナンデスも、チームが誇りを持って祖国を代表したと主張した。「時間が経つにつれ、結果より大きなものがあることに気づく。
彼は続けた。「競技とは単に勝つことではなく、ユニフォームのために全力を尽くし、決して諦めないことだ。常に立ち向かい、最後まで戦い抜き、誇りと謙虚さ、献身でこの色を守り抜いたこのチームの一員であることを、私はいつまでも大切にしたい。アルゼンチンのファンの皆さん、いつも支えてくれてありがとう。」
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評論家らが「恥ずべき」行動を痛烈に批判
アルゼンチン選手たちの守備的な姿勢は、サッカー界のレジェンドたちを不快にさせた。ウェイン・ルーニーは、特にリオネル・メッシが審判に影響を与えようとした行為について、スポーツマンシップの欠如を強く批判した。ルーニーは「それは必死の行動だ。アルゼンチンはそういうプレーをする。それが彼らのやり方だと我々は知っている」と述べた。
元マンチェスター・シティDFマイカ・リチャーズも同意見で、試合後の乱闘を「見るに堪えない」と語った。
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