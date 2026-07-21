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2026年W杯決勝で存在感を示せなかったアルゼンチン代表リオネル・メッシについて、インドクリケット界のレジェンド、ソウラヴ・ガンギーが「不公平な質問だ」と擁護した。
一試合を超えた遺産
ガンギー氏は、スペインに延長戦の末1-0で敗れた後、サッカーファンや評論家に、メッシの代表キャリアを評価する際に客観的であることを求めた。
インテル・マイアミのスーパースター、メッシは試合の中心から外れ、スペイン代表の規律ある守備にアルゼンチンの創造的なプレーは封じられた。この結果、39歳の彼が最高峰の舞台でどれほど影響力を発揮できるかを疑問視する声も上がった。
「メッシの功績は1試合で判断すべきではない」とガンギュリーは最近メディアに語った。「彼は人間だ。毎日同じレベルでプレーできるわけではない。調子の悪い日もある。1つの決勝や1回のパフォーマンスでキャリア全体を評価するのは不公平だ。」
- AFP
ニュージャージー州での戦術的な攻防
決勝はアルビセレステにとって戦術的な悪夢だった。若くエネルギッシュなスペイン相手に、いつもの支配力を発揮できなかった。メッシは10年間、勝利で築いたファンとの絆を武器にしてきたが、ニュージャージーではフィジカル重視の戦術が裏目に出て孤立した。
ガンギュリー氏はスペインの戦術を称え、「準決勝と決勝は注目していたが、スペインは試合開始からアルゼンチンの本来のサッカーをさせなかった。戦術準備はスペインの方が圧倒的にできていた」と語った。
国際的な将来をめぐる不確実性
この敗戦後、多くの人は「メッシがアルゼンチン代表としてプレーするのはこれが最後なのか」と疑問を抱いた。試合終了のホイッスルが鳴り、感情が乱れる中、リオネル・スカローニ監督は引退の可能性や自身の将来について初めて言及した。
試合直後は沈黙が続いたが、ガンギー氏は2年前にコパ・アメリカ連覇を達成したチームにとって決勝進出自体が大きな成果だと強調。「決勝に進んだこと自体がアルゼンチンにとって大きな成果だ。だがサッカーは一方が勝ち、一方が負ける。それがこのスポーツだ」と語った。
- Getty Images
ゲームのクリア
2026年決勝は悲劇的に終わったが、メッシがサッカー史に名を刻むことはとっくに決まっていた。大会前、彼は2022年のカタールでの優勝で「キャリアは完結した」と語っていた。ガンギー氏の言葉もそれを裏付け、1つの銀メダルが黄金時代を消し去るわけではないとスポーツ界に再認識させた。
家族とともに南フロリダで静養するメッシへ向け、世間の目はやがて敗戦の痛みから20年に及ぶ輝かしいキャリアを称える声へと移ろう。
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