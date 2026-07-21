2026年W杯決勝で存在感を示せなかったアルゼンチン代表リオネル・メッシについて、インドクリケット界のレジェンド、ソウラヴ・ガンギーが「不公平な質問だ」と擁護した。

ガンギー氏は、スペインに延長戦の末1-0で敗れた後、サッカーファンや評論家に、メッシの代表キャリアを評価する際に客観的であることを求めた。

インテル・マイアミのスーパースター、メッシは試合の中心から外れ、スペイン代表の規律ある守備にアルゼンチンの創造的なプレーは封じられた。この結果、39歳の彼が最高峰の舞台でどれほど影響力を発揮できるかを疑問視する声も上がった。

「メッシの功績は1試合で判断すべきではない」とガンギュリーは最近メディアに語った。「彼は人間だ。毎日同じレベルでプレーできるわけではない。調子の悪い日もある。1つの決勝や1回のパフォーマンスでキャリア全体を評価するのは不公平だ。」