2026年W杯予選初戦でリヴァプールのレジェンドを途中交代させたエジプト代表監督が、モハメド・サラーとの不和説に反応した。

ハサンはメディアの取材に答え、自身の立場を説明し、キャプテンの人柄を称賛した。彼は「サラーはチームにとって重要な選手だ。私と共にいる26人の選手全員が大切だ。 私と一緒に働いた選手なら、私が常にプロとして接していることを知っている。特定の選手を特別扱いすることはない。サラーはチームメイトを支える素晴らしい選手で、規律正しく模範となる。先発でも途中交代でも、それが彼の役割だ。私はいつもチームと代表のために働いている。」