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2026年W杯予選初戦でリヴァプールのレジェンドを途中交代させたエジプト代表監督が、モハメド・サラーとの不和説に反応した。
選手交代が憶測を呼んでいる
サラーは76分、バルセロナ期待の若手ハムザ・アブデルカリムと交代。その前にエマム・アシュールへアシストを記録していた。 1－1の接戦が続く中で主将を下げたハッサンの采配は賭けに見えたが、エジプト代表監督はチーム内に問題はないと否定。26人全員を平等に扱っていると強調した。
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コーチは偏りがあるという指摘を否定
ハサンはメディアの取材に答え、自身の立場を説明し、キャプテンの人柄を称賛した。彼は「サラーはチームにとって重要な選手だ。私と共にいる26人の選手全員が大切だ。 私と一緒に働いた選手なら、私が常にプロとして接していることを知っている。特定の選手を特別扱いすることはない。サラーはチームメイトを支える素晴らしい選手で、規律正しく模範となる。先発でも途中交代でも、それが彼の役割だ。私はいつもチームと代表のために働いている。」
噂の流布を食い止める
監督は自身の采配を擁護し、外部 noise にもチームが団結していると強調した。彼は「スターや選手たち、チームについて多くの噂がある」と語った。 しかしサラーは極めて規律正しい選手だ。我々と共にトレーニングを行い、私の決定に最も早く賛同してくれる。明日も前向きな姿勢を示すだろう」と語った。サラーは予選で9得点を挙げ、自国の4度目の本大会出場に貢献。チームは今、サッカー界最大の舞台で初勝利を目指している。
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エジプトの今後はどうなるのか？
グループGの初戦はすべて引き分けに終わり、順位は依然として混戦状態だ。エジプトは次戦、ニュージーランドに歴史的勝利を目指す。ハッサンは「初戦は引き分けたが、次は勝ち点3を確実に獲得したい。それが明日の目標であり、エジプト国民、エジプトサッカー、アフリカサッカー全体の目標でもある」と語った。 私たちは皆を代表し、良いプレーを見せたい」