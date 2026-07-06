2026年W杯ドイツ代表の最新ニュースと噂：「非常に興味がある！」ユルゲン・クロップは旧友を招へいするか？

ユルゲン・クロップは、ユリアン・ナーゲルスマンの辞任を受けドイツ代表監督就任に意欲を示しているが、正式決定はしていない。クロップは日曜日のワールドカップラウンド16ブラジル対ノルウェー戦前にMagentaTVで「報告することはない。進展があれば皆さんが最初に知るだろう」と語った。

DFBのベルント・ノイエンドルフ会長とブンデスリーガのハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長は、近く米国で会談する。クロップは就任に前向きだが、レッドブルとの契約が障害となっている。

協議が順調に進めば、クロップ氏のコーチングスタッフにも注目が集まる。ドイツ紙『ビルト』は、彼が長年の盟友2名を代表チームに招へいする可能性があると伝えている。

その1人が、リヴァプールFCで長年にわたりクロップの最重要アシスタントを務めたペパイーン・ラインダースだ。英紙『タイムズ』は、クロップが代表監督に就いた場合、ラインダースがスタッフ入りすることに「非常に強い関心」を示していると伝えている。

クロップがリヴァプールを去った後、ライランダースはRBザルツブルクの監督に就任したが、12月には28試合中15試合で勝利を挙げられず解任された。その後、マンチェスター・シティでペップ・グアルディオラのアシスタントコーチを務めたが、グアルディオラがシティを去ったため再び無所属となった。

さらに、クロップはピーター・クラヴィッツとの再タッグも検討している。クラヴィッツはドルトムントとリヴァプールでアシスタントコーチを務め、レッドブル移籍にも同行した側近だ。