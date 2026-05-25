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2026年W杯スペイン代表26名が決定。バルセロナから8人選ばれ、ラミネ・ヤマルも選出。レアル・マドリードは史上初めて代表ゼロ。
バルセロナの圧倒的な強さとレアル・マドリードの除外
レアル・マドリードのスペイン人選手が初めてワールドカップ代表から外れた。デ・ラ・フエンテ監督はラ・リーガ王者バルセロナに依存し、26人のうち8人がバルサ所属だ。
アメリカ、メキシコ、カナダへ旅立つバルサ勢は、ジョアン・ガルシア、エリック・ガルシア、パウ・クバルシ、ガビ、ペドリ、ダニ・オルモ、フェラン・トーレス、ヤマルだ。この選出はバルサの国内での成功を反映し、レアル・マドリードのホイセンやカルバハルはメンバーから外れた。
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デ・ラ・フエンテ、「優勝候補」の評価を擁護
デ・ラ・フエンテ監督は、スペイン代表が2010年の成功を再現できると確信している。今月初め、同監督はスペインが優勝候補であり、世界屈指の強豪国と肩を並べる位置にいると語った。
「優勝候補でも慎重でなければならない」と64歳の監督は語り、「地に足をつけて臨むべきだ。 「優勝候補なのは否定しないが、イングランドやフランスも同じ立場だ」と続けた。また、「最も難しいのは、代表に値する選手を外すことだ」と選考の苦悩を明かした。
欠場者と主力選手の負傷による打撃
レアル・マドリードのスターが外れたことだけでなく、戦術やコンディションの問題で他の有名選手も落選した。特にフェルミン・ロペスは、バルセロナがベティスに3-1で勝った直後の試合で右第5中足骨を骨折し、出場が絶たれた。一方、終盤に負傷したニコ・ウィリアムズは代表に選ばれた。
メンバーにはアーセナルのデビッド・ラヤ、マルティン・ズビメンディ、ミケル・メリノ、マンチェスター・シティのロドリなどプレミアリーグ勢も含まれる。
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スペイン代表の全26選手
スペインはグループHでカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと対戦する前に、イラクとメキシコとの親善試合で最終調整を行う。中盤の層は依然として最大の強みで、ペドリ、ロドリ、ファビアン・ルイス、ズビメンディが前線を支える。
代表メンバーは以下の通り：
GK：ウナイ・シモン、ダビド・ラヤ、ジョアン・ガルシア。
DF：マルク・ククレジャ、アレハンドロ・グリマルド、パウ・クバルシ、アイメリック・ラポルテ、マルク・プビル、エリック・ガルシア、マルコス・ジョレンテ、ペドロ・ポロ。
MF：ペドリ、ファビアン・ルイス、マルティン・ズビメンディ、ガビ、ロドリゴ・エルナンデス、アレックス・バエナ、ミケル・メリノ、ミケル・オヤルサバル。
FW：ダニ・オルモ、ニコ・ウィリアムズ、イェレミー・ピノ、フェラン・トーレス、ボルハ・イグレシアス、ビクトル・ムニョス、ラミン・ヤマル。