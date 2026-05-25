デ・ラ・フエンテ監督は、スペイン代表が2010年の成功を再現できると確信している。今月初め、同監督はスペインが優勝候補であり、世界屈指の強豪国と肩を並べる位置にいると語った。

「優勝候補でも慎重でなければならない」と64歳の監督は語り、「地に足をつけて臨むべきだ。 「優勝候補なのは否定しないが、イングランドやフランスも同じ立場だ」と続けた。また、「最も難しいのは、代表に値する選手を外すことだ」と選考の苦悩を明かした。



