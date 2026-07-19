サッカー史と『フランス・フットボール』誌が創設したバロンドール賞において、これほど難しく物議を醸す決定は初めてだ。記憶では、ワールドカップ開催年に決勝で圧倒的な主役が生まれ、数か月前から受賞を確実視されるケースがほとんどだった。
翻訳者：
2026年W杯は、史上最も予測が難しいバロンドールをもたらすだろう。ロドリとムバッペが、メッシの9度目受賞の壁となる。
メッシとムバッペの奇妙な事件
感情に流されず冷静に考えれば、バロンドール選考は容易ではない。 なぜなら、10ゴール1アシストのキリアン・ムバッペと8ゴール4アシストのリオネル・メッシは優勝できず、準決勝（ムバッペ）と決勝（メッシ）という重要な場面で主役級の存在感を示せなかったからだ。 その背後にはデンベレ、オリゼ、ケイン、ハーランドなど多くの名手がいたが、2人の地位を脅かす存在は現れなかった。
なぜヤマルは勝てないのか
ニューヨークでのスペイン対アルゼンチン決勝は、バロンドール争いの分岐点だった。メッシから後継者ヤマルへバトンタッチとなるか、スペインが勝てばメッシの地位が再確認されるか、という局面だった。 結局、チームメイトと優勝を祝ったのはバルセロナの若きスターだったが、彼は大会を通じて不安定な状態で、決勝ではほぼ「幽霊」同然だった。大会1ゴールにとどまり、チャンピオンズリーグでの不振も考慮すると、バロンドール（おそらく連覇の始まりとなるはずだった）の受賞は先送りされそうだ。
なぜメッシが優勝すべきなのか
最も重要な試合で敗れ、アルゼンチン代表は守りに徹し、メッシの存在感は薄かった。それでもまた彼に栄冠が与えられるのか。2010年もスペインが優勝したが、メッシとアルゼンチンの旅は早くに終わっていた。 当時、イニエスタやシャビ、インテル勢を差し置いて彼に賞を与えた「スキャンダル」は、バルセロナでのそのシーズンの数字で正当化された。その年はモウリーニョが「トリプレット」を達成したものの、CLは制していなかった。 ――今回は、39歳でのW杯（少なくとも決勝までは無意味）が、現役最高選手による9度目のバロンドール受賞を、懐疑的な人々にも受け入れやすくするだろう。
苦い結末
8ゴール4アシスト。 2つはアルゼンチンとの伝説的な準決勝でのもので、2022年カタール大会時よりも技術的リーダーとしてさらに存在感を示した。この日から、この素晴らしいスポーツを愛するすべてのファンの心に懐かしさが広がるだろう。なぜなら、劇的な展開がない限り、世界最大の大会であるワールドカップのピッチで、これほど美しいプレーをもう見ることができなくなるからだ。 彼は伝説として引退する。ニューヨークでの決勝が大会の歴史を少し汚す可能性もあるが、通算功労賞としてまたバロンドールを受賞すれば、それは大きな象徴的価値を持つだろう。
ロドリ再登場に注意
もし優勝したのがメッシではなかったら？その手がかりを、スペインへの優勝トロフィー授与に先立ち、個人賞を決定した審査員たちが示してくれた。予想に反して、ワールドカップ最優秀選手賞はロドリに贈られた。彼は、グアルディオラ率いるマンチェスター・シティの「灯台」が取り戻したリズムに合わせて、チームを円滑に機能させ、動きを統率した司令塔であり、チームのメトロノームだった。 2024年の大怪我以前の卓越したレベルを取り戻した。2年前、欧州選手権制覇後にバロンドールを獲得したあの頃の水準だ。
「ムバッペに勝る者はいない」
数字だけで見れば、現在エルリング・ハーランドと「世界最高のナンバー9」を争う選手の中で2番目はキリアン・ムバッペだ。 リーガで31試合25ゴール、CLで11試合15ゴール、W杯でも10ゴールを決め得点王に。メッシを1ゴール差で抜き、大会記録も更新した。 タイトルは獲得できなかったものの、今回のW杯では3大会連続決勝進出まであと一歩だった。その進撃を止めたのはスペイン代表だけだった。
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