2026年W杯は、史上最も予測が難しいバロンドールをもたらすだろう。ロドリとムバッペが、メッシの9度目受賞の壁となる。

最も重要な試合で敗れ、アルゼンチン代表は守りに徹し、メッシの存在感は薄かった。それでもまた彼に栄冠が与えられるのか。2010年もスペインが優勝したが、メッシとアルゼンチンの旅は早くに終わっていた。 当時、イニエスタやシャビ、インテル勢を差し置いて彼に賞を与えた「スキャンダル」は、バルセロナでのそのシーズンの数字で正当化された。その年はモウリーニョが「トリプレット」を達成したものの、CLは制していなかった。 ――今回は、39歳でのW杯（少なくとも決勝までは無意味）が、現役最高選手による9度目のバロンドール受賞を、懐疑的な人々にも受け入れやすくするだろう。