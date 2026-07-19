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Lionel MessiGetty Images

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2026年W杯は、史上最も予測が難しいバロンドールをもたらすだろう。ロドリとムバッペが、メッシの9度目受賞の壁となる。

リオネル・メッシ
ロドリ
キリアン・エンバペ
ワールドカップ
アルゼンチン
スペイン
フランス

このようなワールドカップ決勝戦を経て、フランス・フットボールの賞を勝ち取るのは果たして誰になるのだろうか？

サッカー史とフランス・フットボール』誌が創設したバロンドール賞において、これほど難しく物議を醸す決定は初めてだ。記憶では、ワールドカップ開催年に決勝で圧倒的な主役が生まれ、数か月前から受賞を確実視されるケースがほとんどだった

  • メッシとムバッペの奇妙な事件

    感情に流されず冷静に考えれば、バロンドール選考は容易ではない。 なぜなら、10ゴール1アシストのキリアン・ムバッペと8ゴール4アシストのリオネル・メッシは優勝できず、準決勝（ムバッペ）と決勝（メッシ）という重要な場面で主役級の存在感を示せなかったからだ。 その背後にはデンベレ、オリゼ、ケイン、ハーランドなど多くの名手がいたが、2人の地位を脅かす存在は現れなかった。

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  • なぜヤマルは勝てないのか

    ニューヨークでのスペイン対アルゼンチン決勝は、バロンドール争いの分岐点だった。メッシから後継者ヤマルへバトンタッチとなるか、スペインが勝てばメッシの地位が再確認されるか、という局面だった結局、チームメイトと優勝を祝ったのはバルセロナの若きスターだったが、彼は大会を通じて不安定な状態で、決勝ではほぼ「幽霊」同然だった。大会1ゴールにとどまり、チャンピオンズリーグでの不振も考慮すると、バロンドール（おそらく連覇の始まりとなるはずだった）の受賞は先送りされそうだ。

  • なぜメッシが優勝すべきなのか

    最も重要な試合で敗れ、アルゼンチン代表は守りに徹し、メッシの存在感は薄かった。それでもまた彼に栄冠が与えられるのか。2010年もスペインが優勝したが、メッシとアルゼンチンの旅は早くに終わっていた。 当時、イニエスタやシャビ、インテル勢を差し置いて彼に賞を与えた「スキャンダル」は、バルセロナでのそのシーズンの数字で正当化された。その年はモウリーニョが「トリプレット」を達成したものの、CLは制していなかった。 ――今回は、39歳でのW杯（少なくとも決勝までは無意味）が、現役最高選手による9度目のバロンドール受賞を、懐疑的な人々にも受け入れやすくするだろう。

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  • 苦い結末

    8ゴール4アシスト。 2つはアルゼンチンとの伝説的な準決勝でのもので、2022年カタール大会時よりも技術的リーダーとしてさらに存在感を示した。この日から、この素晴らしいスポーツを愛するすべてのファンの心に懐かしさが広がるだろうなぜなら、劇的な展開がない限り、世界最大の大会であるワールドカップのピッチで、これほど美しいプレーをもう見ることができなくなるからだ。 彼は伝説として引退する。ニューヨークでの決勝が大会の歴史を少し汚す可能性もあるが、通算功労賞としてまたバロンドールを受賞すれば、それは大きな象徴的価値を持つだろう。

  • ロドリ再登場に注意

    もし優勝したのがメッシではなかったら？その手がかりを、スペインへの優勝トロフィー授与に先立ち、個人賞を決定した審査員たちが示してくれた。予想に反して、ワールドカップ最優秀選手賞はロドリに贈られた。彼は、グアルディオラ率いるマンチェスター・シティの「灯台」が取り戻したリズムに合わせて、チームを円滑に機能させ、動きを統率した司令塔であり、チームのメトロノームだった。 2024年の大怪我以前の卓越したレベルを取り戻した。2年前、欧州選手権制覇後にバロンドールを獲得したあの頃の水準だ。

  • 「ムバッペに勝る者はいない」

    数字だけで見れば、現在エルリング・ハーランドと「世界最高のナンバー9」を争う選手の中で2番目はキリアン・ムバッペだ。 リーガで31試合25ゴール、CLで11試合15ゴール、W杯でも10ゴールを決め得点王に。メッシを1ゴール差で抜き、大会記録も更新した。 タイトルは獲得できなかったものの、今回のW杯では3大会連続決勝進出まであと一歩だった。その進撃を止めたのはスペイン代表だけだった。