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2026年W杯でラミネ・ヤマルが「EGO」ヘッドバンドを着用し、ファッションかメッセージか議論を呼んでいる。
物議を醸したヘッドバンド
ヤマルは2026年W杯で好パフォーマンスを発揮し、スペインのベスト16進出に貢献した。しかし、その活躍が注目される一方で、SNSではバルセロナ所属の若手に対する「傲慢だ」という批判も上がっている。
スペインがオーストリアを3－0で下した一戦では、「Ego Yamal」と書かれたヘッドバンドを着用。このアクセサリーは試合中ずっと目立ち、ネットでは「メッセージなのか、単なるファッションなのか」と話題になった。
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その背後にある意味
スペインのラジオ局COPEによると、この服装は偶然ではなく、TikTokでヤマルが受けた批判への回答だった。一部のユーザーは彼を「エゴ・ラミネ」とからかい、過剰な自尊心があると主張していた。このあだ名は数週間さまざまなコメント欄で広がり、ピッチでの威張った態度を揶揄していた。
ヤマルはこの愛称を受け入れた
ヤマルは批判を無視せず、受け入れる道を選んだ。COPEによると、バルセロナのスターはあだ名をユーモアで自分らしく解釈し、代表の重要な試合で誇らしげに披露した。この行動は瞬く間にSNSで話題となり、多くのファンがあだ名から逃げず自分らしく受け入れた10代選手を称えた。
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ポルトガルとの大一番
スペインの次戦はポルトガルとのベスト16。準々決勝進出をかけ、ヤマルに再び注目が集まる。
そのプレーと「エゴ・ヤマル」と書かれたヘッドバンドで注目されてきた10代の彼は、今大会の優勝候補相手に再び脚光を浴びるチャンスを得た。
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