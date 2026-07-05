ヤマルは2026年W杯で好パフォーマンスを発揮し、スペインのベスト16進出に貢献した。しかし、その活躍が注目される一方で、SNSではバルセロナ所属の若手に対する「傲慢だ」という批判も上がっている。

スペインがオーストリアを3－0で下した一戦では、「Ego Yamal」と書かれたヘッドバンドを着用し、さらに注目を集めた。このアクセサリーは試合中ずっと目立ち、隠されたメッセージがあるのか、単なるファッションなのかと話題になった。