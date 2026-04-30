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2026年FIFA U-17ワールドカップ：カタール開催の日程が発表
2026 FIFA U-17ワールドカップは11月19日に開幕する
FIFAとカタール大会組織委員会は、2026年FIFA U-17ワールドカップの開催日程を発表した。
大会は2026年11月19日から12月13日までカタールで開催される。
カタールは2025～2029年の5大会連続開催のうち2回目となる。
大会は、世界クラスのピッチを複数備えたアスパイア・ゾーンの最先端施設で開催される。
2025年の大会の成功を受け、48チームが参加する予定だ
2026年の大会は昨年と同様、48チームが参加する。2026 FIFA U-17ワールドカップの最終抽選会は5月21日にチューリッヒで行われる。
大会では計104試合を行い、アスパイア・ゾーン・コンプレックスでは毎日複数の試合が開催される。
この一極集中開催は2025年大会の成功を支え、15日間で104試合を開催し延べ19万7,460人以上の観客を集めた。
世界有数のクラブから130名以上のスカウトが訪れ、未来のスターを発掘した。
2026年も同様の盛況が見込まれる。
次世代のスターに注目が集まっている。
カタールは次世代スターの舞台を整えた。昨年はマテウス・ミデ（ポルトガル）、ヨハネス・モーザー（オーストリア）、サミュエレ・イナシオ（イタリア）、ハムザ・アブデルカリム（エジプト）、ジェシー・ビシウとネイサン・デ・カット（ベルギー）らが注目された。
昨年はオーストリアとの接戦を制したポルトガルが優勝、アニシオ・カブラルが得点王に輝いた。
今年はカタールのアスパイア・ゾーンで新たな才能が輝くだろう。
決勝戦はハリファ・インターナショナル・スタジアムで開催される。FIFA
今大会の決勝は2025年大会と同様、ハリファ・インターナショナル・スタジアムで開催された。3万8901人の観客が詰めかけ、ポルトガルが優勝した。
同スタジアムは1976年の開業から50周年を迎える。2022年FIFAワールドカップなど、多くの国際大会が開催されてきた。