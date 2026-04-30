2026年FIFA U-17ワールドカップ：カタール開催の日程が発表

FIFAとカタール大会組織委員会は、2026年FIFA U-17ワールドカップの開催日程を発表した。

大会は2026年11月19日から12月13日までカタールで開催される。

カタールは2025～2029年の5大会連続開催のうち2回目となる。

大会は、世界クラスのピッチを複数備えたアスパイア・ゾーンの最先端施設で開催される。



