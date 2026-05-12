2026年FIFAワールドカップ日本代表ユニフォーム：ホーム、アウェイ、発売日と価格

日本代表は、アディダスが手掛けた新ユニフォームで2026 FIFAワールドカップに挑む。最新技術と文化の象徴が融合している。
日の丸や日本の自然を抽象的に表現したグラフィックなど、伝統を現代的に解釈したデザインだ。大会が迫る中、世界中のサポーターから大きな期待が寄せられている。
adidas
ホームユニフォームはすでに発表され、アウェイユニフォームも噂が流れるなど、世界での活躍が期待されます。アディダスはスタイルと革新性を融合させ、選手もファンも最高級のウェアを楽しめるよう取り組んでいます。
日本代表は、アディダスが手掛けた新ユニフォームで2026 FIFAワールドカップに挑む。最新技術と文化の象徴が融合している。
日の丸や日本の自然を抽象的に表現したグラフィックなど、伝統を現代的に解釈したデザインだ。大会が迫る中、世界中のサポーターから大きな期待が寄せられている。
adidas
ホームユニフォームはすでに発表され、アウェイユニフォームも噂が流れるなど、世界での活躍が期待されます。アディダスはスタイルと革新性を融合させ、選手もファンも最高級のウェアを楽しめるよう取り組んでいます。
日本代表ホームユニフォームは、伝統のブルーを基調に、アッシュブルーの直線的なグラフィックで霞がかった地平線を表現しています。首後ろには国旗が配され、Climacool+テクノロジーで快適さを維持します。
ホームキットはすでに販売中。日本国内価格はレプリカ版13,200円、オーセンティック版19,800円。英国ではレプリカ版約85ポンド、オーセンティック版約120ポンド。
「Colours Beyond the Horizon（地平線の彼方の色彩）」に着想を得た日本代表アウェイユニフォームは、12色のストライプで国民の団結と絆を表しています。 オフホワイトのベースに雨のように淡い縦線11本が走り、ピッチ上の11選手を象徴。中央の太い赤ストライプは国旗の太陽の色で、ファンたちの熱量を表現します。 首後ろには国旗を配置し、国民の誇りとアイデンティティを示す。
ホームキットは現在販売中で、レプリカ版は日本で13,200円、オーセンティック版は19,800円。英国ではレプリカ版が約85ポンド、オーセンティック版が120ポンドです。