2026年FIFAワールドカップ日本代表ユニフォーム：ホーム、アウェイ、発売日と価格

日本代表は、アディダスが手掛けた新ユニフォームで2026 FIFAワールドカップに挑む。最新技術と文化の象徴が融合している。

日の丸や日本の自然を抽象的に表現したグラフィックなど、伝統を現代的に解釈したデザインだ。大会が迫る中、世界中のサポーターから大きな期待が寄せられている。

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ホームユニフォームはすでに発表され、アウェイユニフォームも噂が流れるなど、世界での活躍が期待されます。アディダスはスタイルと革新性を融合させ、選手もファンも最高級のウェアを楽しめるよう取り組んでいます。

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