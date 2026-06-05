2026年ワールドカップのスペイン代表ホームユニフォームは、伝統の赤に現代的なピンストライプを組み合わせた。スペイン国旗とエンブレムに着想を得た細い黄色いストライプが、すっきりとした赤のベースに浮かぶ。首裏には「ESPAÑA」の文字が控えめに配され、試合ごとに国の精神を伝える。

アディダスは、赤と黄色のトリミング入りネイビーのショーツと国旗カラーを反映したネイビーのソックスを組み合わせ、伝統と最新技術を融合させた統一感のあるルックに仕上げた。