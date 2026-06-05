スペイン代表の2026年ワールドカップユニフォームは、伝統を大切にしつつも斬新なデザインで登場した。アディダスは北米での「ラ・ロハ」の戦いに向け、スペインサッカーのDNAを反映したユニフォームセットを発表。クラシックな色合いとモダンなディテールを融合させている。
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2026年FIFAワールドカップスペイン代表ユニフォーム：ホーム、アウェイ
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スペイン代表 | ホームユニフォーム
2026年ワールドカップのスペイン代表ホームユニフォームは、伝統の赤に現代的なピンストライプを組み合わせた。スペイン国旗とエンブレムに着想を得た細い黄色いストライプが、すっきりとした赤のベースに浮かぶ。首裏には「ESPAÑA」の文字が控えめに配され、試合ごとに国の精神を伝える。
アディダスは、赤と黄色のトリミング入りネイビーのショーツと国旗カラーを反映したネイビーのソックスを組み合わせ、伝統と最新技術を融合させた統一感のあるルックに仕上げた。
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スペイン代表 | アウェイユニフォーム
スペイン代表のアウェイユニフォームは、同国の文学史にインスパイアされたデザイン。 紙のようなオフホワイトをベースに、古典的な書籍や写本にみられる図案を思わせるパイライトカラーの柄が全体に配されている。袖とネックラインにはゴールドとバーガンディのアクセント、首元には「ESPAÑA」の文字が刻まれ、特に「Ñ」がスペイン語と文化の誇りを表現している。