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Spain 2026 World Cup home kit - Merinoadidas
Angelica Daujotas

2026年FIFAワールドカップスペイン代表ユニフォーム：ホーム、アウェイ

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ラ・ロハの斬新な新デザイン：スペイン代表の2026年ワールドカップ用アウェイユニフォームを徹底解説。

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スペイン代表の2026年ワールドカップユニフォームは、伝統を大切にしつつも斬新なデザインで登場した。アディダスは北米での「ラ・ロハ」の戦いに向け、スペインサッカーのDNAを反映したユニフォームセットを発表。クラシックな色合いとモダンなディテールを融合させている。

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    スペイン代表 | ホームユニフォーム

    2026年ワールドカップのスペイン代表ホームユニフォームは、伝統の赤に現代的なピンストライプを組み合わせた。スペイン国旗とエンブレムに着想を得た細い黄色いストライプが、すっきりとした赤のベースに浮かぶ。首裏には「ESPAÑA」の文字が控えめに配され、試合ごとに国の精神を伝える。

    アディダスは、赤と黄色のトリミング入りネイビーのショーツと国旗カラーを反映したネイビーのソックスを組み合わせ、伝統と最新技術を融合させた統一感のあるルックに仕上げた。

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    スペイン代表 | アウェイユニフォーム

    スペイン代表のアウェイユニフォームは、同国の文学史にインスパイアされたデザイン。 紙のようなオフホワイトをベースに、古典的な書籍や写本にみられる図案を思わせるパイライトカラーの柄が全体に配されている。袖とネックラインにはゴールドとバーガンディのアクセント、首元には「ESPAÑA」の文字が刻まれ、特に「Ñ」がスペイン語と文化の誇りを表現している。

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