2026年女子バロンドール・パワーランキング：アレクシア・プテジャス、アイタナ・ボンマティの3年間にわたる独占に終止符を打つ勢い

アイタナ・ボンマティは過去3回の女子バロンドールをすべて受賞してきた。しかし、2026年の栄冠は別の選手の手に渡る。2度の受賞歴を持つバルセロナのチームメイト、アレクシア・プテジャスが女子サッカー界の最高の選手として再び存在感を示すのか。それとも、月曜日にロンドンでバロンドールが授与される際、受賞者リストに新たな名前が加わるのか。

ボンマティは昨年11月に腓骨を骨折し、手術を受けた。5月に復帰するまで戦列を離れていたが、バルセロナがチャンピオンズリーグ決勝でリヨンを破り、4冠を達成する上で役割を果たした。ただ、その貢献は4度目の女子バロンドールの候補に選ばれるほど大きなものではなかった。

今年は女子サッカーのワールドカップ開催年ではなかったことも、受賞争いの行方を興味深くしている。さらに、8月にカメルーンが優勝したアフリカネイションズカップも、2026年の女子バロンドールの投票対象には含まれない。そのため、3月に日本が優勝したアジアカップに出場した選手を除けば、受賞者の順位を決めるのは主に2025-26シーズンのクラブでの活躍となる。

では、2026年の受賞争いをリードするのは誰か。注目の授賞式を前に、GOALがバロンドール受賞の可能性が高い選手たちを見ていく。