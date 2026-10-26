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ライブ
Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
翻訳者：

2026年女子バロンドール・パワーランキング：アレクシア・プテジャス、アイタナ・ボンマティの3年間にわたる独占に終止符を打つ勢い

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バルセロナのMFボンマティは直近3回の同賞をすべて受賞してきた。しかし、ケガに苦しんだシーズンを経て、月曜日にロンドンで行われる授賞式では2026年の賞を別の選手が手にすることになる。

アイタナ・ボンマティは過去3回の女子バロンドールをすべて受賞してきた。しかし、2026年の栄冠は別の選手の手に渡る。2度の受賞歴を持つバルセロナのチームメイト、アレクシア・プテジャスが女子サッカー界の最高の選手として再び存在感を示すのか。それとも、月曜日にロンドンでバロンドールが授与される際、受賞者リストに新たな名前が加わるのか。

ボンマティは昨年11月に腓骨を骨折し、手術を受けた。5月に復帰するまで戦列を離れていたが、バルセロナがチャンピオンズリーグ決勝でリヨンを破り、4冠を達成する上で役割を果たした。ただ、その貢献は4度目の女子バロンドールの候補に選ばれるほど大きなものではなかった。

今年は女子サッカーのワールドカップ開催年ではなかったことも、受賞争いの行方を興味深くしている。さらに、8月にカメルーンが優勝したアフリカネイションズカップも、2026年の女子バロンドールの投票対象には含まれない。そのため、3月に日本が優勝したアジアカップに出場した選手を除けば、受賞者の順位を決めるのは主に2025-26シーズンのクラブでの活躍となる。

では、2026年の受賞争いをリードするのは誰か。注目の授賞式を前に、GOALがバロンドール受賞の可能性が高い選手たちを見ていく。

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15カタ・コル（バルセロナ）

    2025-26シーズン：クリーンシート23試合。UEFAネーションズリーグ、チャンピオンズリーグ、リーガF、スーペルコパ・デ・エスパナム、コパ・デ・ラ・レイナで優勝。

    圧倒的な強さを誇るバルセロナでGKを務めるカタ・コルには、ほとんど出番のない試合もある。だが、それだけに、対応を迫られた場面でのプレーはいっそう印象的だ。

    今年のチャンピオンズリーグ決勝は、まさにその好例だった。バルセロナが4-0で勝利したという結果だけを見れば、リヨンを難なく破って4度目の欧州制覇を果たしたように思えるかもしれない。しかし、実際は違った。コルはこの一戦で最高のプレーを求められ、見事なセーブを4度披露してチームのリードを守った。その後、終盤にサルマ・パラジュエロが2得点を挙げ、最終スコアを際立たせた。

    これは、コルがバルセロナとスペインで素晴らしい成功を収めた2025-26シーズンに記録した、23試合のクリーンシートのうちの一つだった。彼女の貢献は時に見過ごされるかもしれない。だが、あのチャンピオンズリーグ決勝でのプレーは、その重要性を改めて示し、初めてバロンドール候補に選ばれた彼女への評価を高めるものだったはずだ。

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14マリオナ・カルデンテイ（アーセナル）

    2025-26シーズン：7得点、5アシスト。UEFAネーションズリーグ & FIFA女子チャンピオンズカップで優勝。

    昨年のバロンドール投票で2位だったマリオナ・カルデンテイが、今回その栄冠を手にする可能性はかなり低そうだ。スペイン代表MFは今回もアーセナルで重要な役割を果たし、第1回FIFA女子チャンピオンズカップの優勝に貢献した。しかし、クラブでより継続的に低い位置でのプレーを求められたこともあり、国内大会とチャンピオンズリーグのいずれでも、攻撃面の数字は昨年を下回った。

    それは受賞の可能性に影響しそうだ。さらに、アーセナルの欧州王座防衛がリヨンに準決勝で阻まれるまで、終盤の試合で存在感を示せなかったことも響くだろう。それでも、昨年の2位選手は今回も票を集めるはずだ。

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13フィフィアネ・ミーデマ（マンチェスター・シティ）

    2025-26シーズン：14得点、5アシスト。女子スーパーリーグとFAカップで優勝。

    不運な負傷続きにより、フィフィアネ・ミーデマが最後にバロンドール候補に選ばれてからしばらく経つ。2022年に11位となって以降、最終候補リストから遠ざかっていた。しかし、世界最高の選手の一人と広く評価されるオランダ人選手は昨季、マンチェスター・シティの10年ぶりの女子スーパーリーグ制覇に大きく貢献。2022年より前の2回のバロンドール投票で、連続してトップ5入りを果たした理由を改めて示した。

    昨季のイングランド1部リーグで、ミーデマより多くのゴールを挙げた選手は2人だけだった。アシスト数でも3位、得点とアシストを合わせた数では2位に入った。シティが欧州大会に出場しなかったことは、過去のバロンドールで記録したような上位進出を目指す上で不利に働くだろう。それでも、久々に負傷なくシーズンを過ごしたFWは候補入りを果たし、FAカップ決勝で復帰してゴールを挙げたことも、その可能性を高めている。

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  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12クラウディア・ピナ（バルセロナ）

    2025-26シーズン： 32ゴール、9アシスト。UEFAネーションズリーグ、チャンピオンズリーグ、リーガF、スーペルコパ・デ・エスパーニャ、コパ・デ・ラ・レイナで優勝。

    クラウディア・ピナは2025-26シーズンに素晴らしい活躍を見せた。リーガFで得点王に輝き、シーズンを通じて欧州屈指の得点力を誇るFWの一人だった。その活躍は、ネーションズリーグを制したスペイン代表と、4冠を達成したバルセロナの双方に貢献した。

    しかし、シーズン後半には得点に絡むペースがやや落ち、バルセロナが迎えた大舞台での試合を生かせなかった。チャンピオンズリーグのノックアウトステージでも、リーガFでのレアル・マドリーとのクラシコでも、ゴールやアシスト、注目を集めるような場面を残せなかったことが、このランキングで順位を下げた理由だ。ただし、コパ・デ・ラ・レイナ決勝では得点を挙げている。

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11テムワ・チャウィンガ（カンザスシティ・カレント）

    2025-26： 18得点、4アシスト。NWSLシールドとゴールデンブーツ賞を獲得。

    NWSLの日程は、対象期間や締め切りの点でバロンドールの選考基準と一致しない。そのため、NWSLのスター選手が投票でどう評価されるかは、いつも予測が難しい。昨年、ノミネートされたNWSLの選手はわずか3人だった。マルタとエステル・ゴンサレスが選ばれたのも、主に代表として主要大会で残した実績によるものだった。

    一方、テンワ・チャウィンガのノミネートは、NWSLでの傑出した活躍に基づいていた。バロンドールの選考対象に終盤の数カ月が含まれた2024シーズン、チャウィンガはゴールデンブーツ賞と最優秀選手賞を獲得。2025シーズンにも再び両賞に輝き、カンザスシティ・カレントのNWSLシールド獲得に貢献した。2026シーズンも際立ったプレーを見せている。それだけに、このFWは今回もバロンドールの順位で高く評価されるべきだ。マラウイが初出場した女子アフリカネイションズカップでの目覚ましい活躍が、投票の対象期間に含まれないとしても。

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10長谷川唯（マンチェスター・シティ）

    2025-26シーズン：6ゴール、5アシスト。アジアカップ、ウィメンズ・スーパーリーグ、FAカップで優勝。

    2023年と2024年にもノミネートされた長谷川唯が、2026年も候補者のロングリストに名を連ねた。昨シーズン、ウィメンズ・スーパーリーグで旋風を巻き起こしたマンチェスター・シティの中心を担った。イングランドの若手ローラ・ブリンドキルデ・ブラウン、またはアメリカ代表のサム・コフィーと見事なダブルボランチを組み、より自由に前線へ出られるようになったことで、ゴールに絡む機会が増えた。これは長谷川の受賞を後押しするはずだ。

    日本のアジアカップ制覇でも主力として活躍したことは、長谷川の実績を大きく高めている。シティが比較的余裕を持って獲得したウィメンズ・スーパーリーグのタイトルと、ブライトンに4-0で勝利して手にしたFAカップに加え、新たなタイトルを経歴に刻んだ。

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9クララ・ビュール（バイエルン・ミュンヘン）

    2025-26シーズン： 10得点、22アシスト。ブンデスリーガ、DFBスーパーカップ、DFBポカールで優勝。

    この賞の投票では、ドイツでプレーする選手が見過ごされることもある。しかし、クララ・ビュールの驚異的な数字は2025年に注目を集め、素晴らしいシーズンを再び送った2026年も同様だった。

    スピードに優れるウインガーは、ブンデスリーガでの得点数が2024-25シーズンと並び、アシスト数は上回った。チャンピオンズリーグでも最初の6試合で8アシストを記録し、数字を大きく伸ばした。ビュールは筋肉の負傷で2カ月間欠場しながらも、バイエルンの再びの国内3冠達成に大きく貢献し、バロンドール候補に再び名を連ねた。

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8アレッシア・ルッソ（アーセナル）

    2025-26シーズン：29得点、10アシスト。FIFA女子チャンピオンズカップ優勝。

    昨年、アレッシア・ルッソはバロンドールの投票で3位に入った。2025-26シーズンは個人としてさらに良い成績を残したが、2025年の投票で上位に入った背景には、イングランドの欧州王座防衛とアーセナルのチャンピオンズリーグ制覇に果たした役割もあった。そのため、アーセナルがチャンピオンズリーグで準決勝敗退に終わり、第1回FIFA女子チャンピオンズカップ以外に主要タイトルを獲得できなかったことは、ルッソの2026年バロンドール受賞争いに響くだろう。

    とはいえ、昨シーズンのルッソの数字は見事だった。決勝トーナメントの両対戦で得点を挙げ、アーセナルのチャンピオンズリーグでの好進撃を支えた。ふさわしい票を得るはずだが、その数はおそらく昨年ほど多くはないだろう。

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7カロリーネ・グラハム・ハンセン（バルセロナ）

    2025-26シーズン：18ゴール、16アシスト。チャンピオンズリーグ、リーガF、スーペルコパ・デ・エスパーニャ、コパ・デ・ラ・レイナで優勝。

    女子バロンドールの選考には、いくつもの要素が関わる。もちろん、個々の選手のパフォーマンスや数字、とりわけ大舞台での活躍は重要だ。タイトル獲得も同様である。一方で、選手の知名度もこの賞に影響すると認めざるを得ない。長年にわたり不可解な選考漏れは数多くあったが、バルセロナの司令塔カロリーネ・グラハム・ハンセンほど際立った例は少ない。初めてノミネートされたのは2024年だった。 

    幸いにも、ノルウェー代表のグラハム・ハンセンはついにその壁を越え、2026年も受賞争いに加わっている。昨季のリーガFで、ゴールに直接関与した回数がグラハム・ハンセンを上回った選手は1人だけだった。アシスト数ではリーグトップに立ち、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントでもたびたび期待に応える素晴らしいプレーを見せた。

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6パトリ・ギハーロ（バルセロナ）

    2025-26シーズン：4得点、10アシスト。チャンピオンズリーグ、リーガF、スーペルコパ・デ・エスパーニャ、コパ・デ・ラ・レイナで優勝。

    足の骨折で2カ月以上離脱し、スペインのネーションズリーグ優勝を離れた場所から見守ることになったパトリ・ギハロだが、2026年に鮮烈な復帰を果たした。復帰後すぐにバルセロナでの重要性を示し、チームのレベルも向上。離脱期間がありながら、再びバロンドールのロングリストに名を連ねた。

    過去には同賞の投票で最高6位に入ったギハロ。シーズン終盤の好調を受け、2026年もその順位に迫る可能性がある。チャンピオンズリーグ決勝では素晴らしいパフォーマンスを披露し、エヴァ・パヨルの2点目をアシストした場面は特に印象的だった。

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    5ペルニレ・ハルダー（バイエルン・ミュンヘン）

    2025-26シーズン：34ゴール、14アシスト。ブンデスリーガ、DFBスーパーカップ、DFBポカールで優勝。

    2018年に初めて行われた女子バロンドールの投票で2位に入ったペルニレ・ハルダーは、2026年もなお目覚ましい活躍を続けている。2020年にも同賞が授与されていれば、デンマーク代表のハルダーは自宅の飾り棚にバロンドールのトロフィーを飾っていた可能性が高い。投票者からの評価も依然として高く、デンマーク代表がEURO2025のグループステージで勝ち点を一つも得られずに敗退したにもかかわらず、昨年は20位に入った。

    その前年にはバイエルン・ミュンヘンで見事な3冠を達成。バイエルンは2025-26シーズンも同じ成功を収め、ハルダー自身も前年を上回る数字を残した。さらに、マンチェスター・ユナイテッドを破ったチャンピオンズリーグ準々決勝での中心的な活躍、バルセロナに敗れた準決勝でも見せた印象的なプレー、そして下馬評が高くなかったのも無理はないデンマーク代表を来夏のワールドカップ自動出場に導いたことを踏まえれば、ハルダーはここ数年で最高のバロンドール順位を記録するかもしれない。

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    4カディジャ・ショー（マンチェスター・シティ）

    2025-26シーズン：39得点、9アシスト。女子スーパーリーグとFAカップで優勝。

    欧州の大会に出場していないことがバロンドール受賞の障壁となりそうだが、カディジャ・ショーは今年後半の投票で多くの票を集めるだろう。ゴール前で素晴らしいシーズンを送り、マンチェスター・シティを10年ぶりの女子スーパーリーグ優勝に導いたからだ。ショーは昨季、リーグ戦22試合で21得点を記録。同リーグの他のどの選手よりも8得点多く、さらに4アシストを加え、他を大きく引き離してリーグ最多の得点関与数を記録した。

    ストライカーのショーはFAカップでも、個人としてもチームとしても成功を収めた。準決勝のチェルシー戦では2得点を挙げ、シティをウェンブリーでの決勝に導いた。決勝でも傑出したプレーを見せ、ブライトンに4-0で勝利した試合で1得点1アシストを記録した。 

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3メルシー・デュモルネ（リヨン）

    2025-26シーズン：22ゴール、12アシスト。プルミエール・リーグ、クープ・ドゥ・ラ・リーグ、クープ・ドゥ・フランスで優勝。

    メルシー・デュモルネがいつかバロンドールを受賞しなければ、大きな驚きだろう。それほど優れた選手だ。昨シーズンのリヨンでのプレーは、それを何度も証明した。ピッチ上で最も優れた選手として、たびたび際立っていた。

    2024-25シーズンに驚異的なペースで得点を重ねたデュモルネは、昨季はより頻繁にアシストを記録した。それでも重要な場面ではゴールを決め、しかも見事な形でネットを揺らした。PSGとのクープ・ドゥ・ラ・リーグ決勝では、素晴らしいシュートが試合唯一の得点となった。クープ・ドゥ・フランス決勝でも先制点を挙げ、さらにリーグ優勝を決める一戦ではハットトリックを達成。OLは国内3冠を成し遂げた。

    チャンピオンズリーグでも、デュモルネはチームの決勝進出に向けて決定的な働きを見せた。ヴォルフスブルクに勝利した準々決勝で得点し、OLがアーセナルを退けた準決勝ではプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた。こうした活躍を見れば、上位にランクインするはずだ。

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2エヴァ・パヨル（バルセロナ）

    2025-26シーズン：33得点、7アシスト。チャンピオンズリーグ、リーガF、スーパーコパ・デ・エスパーニャ、コパ・デ・ラ・レイナで優勝。

    2025-26シーズンに4冠を達成したバルセロナでのエヴァ・パヨルの貢献を考えれば、バロンドール投票では首位、少なくともそれに迫る順位に入るはずだ。ポーランド代表のパヨルは2025年、得点面での活躍によりゲルト・ミュラー賞を受賞し、バロンドール投票でも8位に入った。今回は受賞を狙える有力候補として、さらに順位を上げるだろう。

    パヨルは2024-25シーズンに達成した50得点の大台には届かなかったものの、今季も高い得点力を発揮し、大一番でも結果を残した。バルセロナがレアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘンを退け、決勝でリヨンを破るまでのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント全5試合で得点。決勝での2得点が勝敗を決定づけ、6度目の決勝で初優勝を果たした。

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1アレクシア・プテジャス（ロンドン・シティ・ライオネシーズ）

    2025-26シーズン：24ゴール、13アシスト。UEFA女子ネーションズリーグ、女子チャンピオンズリーグ、リーガF、スーペルコパ・デ・エスパーニャ、コパ・デ・ラ・レイナで優勝。

    多くの人にとって、アレクシア・プテジャスが2025年の女子バロンドールを受賞していてもおかしくなかった。バルセロナの象徴的存在であるプテジャスは、2024-25シーズンに負傷に苦しんだ数年間を乗り越え、かつてないほどの輝きを見せたと言える。異次元のパフォーマンスを披露し、バルセロナの国内3冠とチャンピオンズリーグ決勝進出に貢献した。

    プテジャスはその好調を2025-26シーズンにも持ち込んだ。ギハロとボンマティが負傷した中盤では、時にプテジャスへの期待が一段と高まった。バロンドールを2度受賞したプテジャスは、主力の不在を埋める若手選手たちを支えながら、自身もゴールとアシストで非常に印象的な数字を残し、スペインとバルセロナが獲得可能なすべてのタイトルを手にする力となった。

    一貫して世界最高水準のプレーを見せていること、バロンドール投票での実績、バルセロナの4冠達成に果たした役割に加え、チャンピオンズリーグ年間最優秀選手賞など早くも個人賞で評価されていることを踏まえれば、プテジャスは2026年の女子バロンドールの最有力候補だ。