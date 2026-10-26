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ライブ
Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
翻訳者：

2026年女子バロンドール・パワーランキング：アレクシア・プテジャス、アイタナ・ボンマティの3年間にわたる同賞支配に終止符を打つ勢い

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バルセロナのMFボンマティは直近3回の同賞をすべて受賞してきたが、負傷に苦しんだシーズンを経て、2026年の賞は月曜日にロンドンで行われる授賞式で別の選手に贈られる。

アイタナ・ボンマティは直近3回の女子バロンドールをすべて受賞した。しかし、2026年の栄冠は別の選手に渡る。女子サッカー界最高の選手として再び存在感を示すのは、同じバルセロナに所属し、過去に2度受賞したアレクシア・プテジャスだろうか。それとも、月曜日にロンドンでバロンドールが授与される際、受賞者リストに新たな名前が加わるのだろうか。

ボンマティは残念ながら昨年11月に腓骨を骨折。手術を要し、5月に復帰するまで戦列を離れた。バルセロナがチャンピオンズリーグ決勝でリヨンを破って4冠を達成するなか、ボンマティも役割を果たすことはできた。しかし、その貢献は4度目のバロンドールの候補に選ばれるほど大きなものではなかった。

選考をさらに興味深くしているのは、女子サッカーにおいて今年はワールドカップ開催年ではなかったことだ。8月にカメルーンが優勝したアフリカネーションズカップも、2026年の女子バロンドールの投票対象には含まれない。そのため、3月に日本が優勝したアジアカップに出場した選手を除けば、受賞者の順位は主に2025-26シーズンのクラブでの活躍によって決まる。

では、2026年の受賞争いをリードするのは誰か。注目の授賞式を前に、GOALがバロンドール受賞の有力候補を紹介する。

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15カタ・コル（バルセロナ）

    2025-26シーズン：23試合でクリーンシート。UEFAネーションズリーグ、チャンピオンズリーグ、リーガF、スーペルコパ・デ・エスパナム、コパ・デ・ラ・レイナで優勝。

    圧倒的な強さを誇るバルセロナでGKを務めるカタ・コルには、あまり出番のない試合もある。だからこそ、対応を迫られた際のプレーは一層印象的だ。

    今年のチャンピオンズリーグ決勝は、その好例だった。バルセロナがリヨンに4-0で勝利し、4度目の欧州制覇を果たしたというスコアだけを見れば、楽勝だったと思うかもしれない。しかし、実際は違った。コルはこの一戦で持てる力を存分に発揮し、見事なセーブを4度披露。終盤にサルマ・パラジュエロが2得点を挙げて勝利を決定づけるまで、チームのリードを守った。

    この試合は、コルがバルセロナとスペインで目覚ましい成功を収めた2025-26シーズンに記録した、23試合のクリーンシートの一つだった。彼女の貢献は時に見過ごされがちだが、あの決勝でのプレーはその重要性を改めて示し、初めてバロンドール候補に選ばれたコルに、しかるべき敬意をもたらすものだったはずだ。

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14マリオナ・カルデンテイ（アーセナル）

    2025-26シーズン：7ゴール、5アシスト。UEFAネーションズリーグとFIFA女子チャンピオンズカップで優勝。

    昨年のバロンドール投票で2位に入ったマリオナ・カルデンテイだが、今回は受賞の可能性がかなり低くなっている。スペイン代表MFはアーセナルでも再び重要な役割を果たし、第1回FIFA女子チャンピオンズカップ制覇に貢献した。ただ、クラブではより後方の役割を継続的に求められたため、国内戦でもチャンピオンズリーグでも、攻撃面の数字は昨年を下回った。

    これは受賞の可能性に影響しそうだ。アーセナルの欧州タイトル防衛がリヨンに準決勝で阻まれるまで、カルデンテイが大会終盤で存在感を示すのに苦しんだことも響くだろう。それでも、昨年2位のカルデンテイは今回も票を集めるとみられる。

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13ヴィヴィアンヌ・ミーデマ（マンチェスター・シティ）

    2025-26シーズン：14ゴール、5アシスト。女子スーパーリーグとFAカップで優勝。

    相次ぐ負傷に見舞われたヴィヴィアンヌ・ミーデマが、最後にバロンドール候補に選ばれてからしばらくたつ。2022年に11位となって以降、最終候補のリストに名を連ねていない。それでも、オランダ人FWは世界最高峰の選手の一人と広く評価されている。昨季はマンチェスター・シティの10年ぶりとなる女子スーパーリーグ優勝に重要な役割を果たし、2022年に先立つ2度のバロンドール投票で連続してトップ5に入った理由を改めて示した。

    昨季のイングランド1部リーグでミーデマより多くのゴールを決めた選手は、わずか2人だった。アシスト数では3位、ゴールとアシストを合わせた得点への直接関与数では2位につけた。シティが欧州の大会に出場していなかったことは、過去のバロンドールで記録した上位入賞に肩を並べるうえで不利に働くだろう。それでも、久しぶりに負傷なくシーズンを過ごしたミーデマは候補入りを果たし、FAカップ決勝で復帰してゴールを挙げたことも、その可能性をさらに高めた。

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  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12クラウディア・ピナ（バルセロナ）

    2025-26シーズン：32ゴール、9アシスト。UEFAネーションズリーグ、チャンピオンズリーグ、リーガF、スーペルコパ・デ・エスパーニャ&コパ・デ・ラ・レイナで優勝。

    クラウディア・ピナは2025-26シーズンに素晴らしい活躍を見せた。リーガFで得点王に輝き、シーズンを通じて欧州屈指の得点力を誇るFWの一人だった。その活躍は、ネーションズリーグ制覇に貢献したスペイン代表と、4冠を達成したバルセロナの双方を支えた。

    しかし、シーズン後半には得点への関与がやや減り、バルセロナが迎えた大舞台での試合でも結果を残せなかった。チャンピオンズリーグの決勝トーナメントでも、レアル・マドリーとのリーガFのクラシコでも、ゴールもアシストも、見出しを飾るような場面もなかった。このため、コパ・デ・ラ・レイナ決勝では得点したものの、このランキングでは順位を下げている。

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11テムワ・チャウィンガ（カンザスシティ・カレント）

    2025-26シーズン：18得点、4アシスト。NWSLシールドとゴールデンブーツ賞を獲得。

    NWSLのスター選手がバロンドールの投票でどう評価されるかは、常に予測が難しい。リーグの日程が、賞の対象期間や締め切りと一致しないためだ。昨年、候補に名を連ねたNWSLの選手はわずか3人。マルタとエステル・ゴンサレスが選ばれたのも、主に代表として主要大会で見せた活躍によるものだった。

    一方、テンワ・チャウィンガの候補入りは、NWSLでの傑出したパフォーマンスによるものだった。バロンドールの対象期間に終盤の数カ月が含まれた2024シーズン、チャウィンガはゴールデンブーツ賞と最優秀選手賞を獲得。2025シーズンにも両賞を再び手にし、カンザスシティ・カレントのNWSLシールド獲得にも貢献した。2026シーズンも鮮烈なプレーを見せている。そのため、マラウイにとって初出場となった女子アフリカネイションズカップでの目覚ましい活躍が投票対象期間に含まれなくても、このFWは今回もバロンドールのランキングで高く評価されるべきだ。

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10長谷川唯（マンチェスター・シティ）

    2025-26シーズン：6ゴール、5アシスト。アジアカップ、ウィメンズ・スーパーリーグ、FAカップで優勝。

    2023年と2024年に候補入りした長谷川唯が、2026年も再びロングリストに名を連ねた。昨季のウィメンズ・スーパーリーグを席巻したマンチェスター・シティで、チームの中心として活躍した。イングランドの若手ローラ・ブラインドキルデ・ブラウン、またはアメリカ代表のサム・コフィーとともに見事なダブルボランチを形成。より前に出る自由を与えられたことでゴールへの関与が増え、それが長谷川の選出に向けた追い風となるだろう。

    長谷川が日本のアジアカップ制覇で中心的な役割を果たしたことも、評価を大きく高める。シティが比較的余裕を持って獲得したウィメンズ・スーパーリーグのタイトル、ブライトンを4-0で破って手にしたFAカップに加え、新たなタイトルを実績に刻んだ。

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9クララ・ビュール（バイエルン・ミュンヘン）

    2025-26シーズン：10ゴール、22アシスト。ブンデスリーガ、DFBスーパーカップ、DFBポカールで優勝。

    ドイツでプレーする選手は、この賞の投票で見過ごされることがある。しかし、クララ・ビュールの驚異的な数字は2025年に注目を集め、素晴らしいシーズンを再び送った2026年も同様だった。

    快足のウィンガーは、ブンデスリーガでの得点数が2024-25シーズンと並び、アシスト数はそれを上回った。チャンピオンズリーグでも最初の6試合で8アシストを記録し、その数字を大きく伸ばした。ビュールは筋肉の負傷で2カ月間離脱しながらも、バイエルンの再度の国内3冠達成に大きく貢献し、再びバロンドール候補に名を連ねた。

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8アレッシア・ルッソ（アーセナル）

    2025-26シーズン：29得点、10アシスト。FIFA女子チャンピオンズカップ優勝。

    昨年、アレッシア・ルッソはバロンドール投票で3位に入った。2025-26シーズンは個人としてさらに優れた成績を残したが、2025年の投票で上位に入った背景には、イングランドの欧州王座防衛とアーセナルのチャンピオンズリーグ制覇に果たした役割もあった。そのため、アーセナルが今季のチャンピオンズリーグで準決勝敗退に終わり、初開催のFIFA女子チャンピオンズカップを除いて他の主要タイトルを獲得できなかったことは、ルッソの2026年バロンドール受賞への足かせとなるだろう。

    とはいえ、ルッソが昨季残した数字は素晴らしく、決勝トーナメントの両対戦で得点を挙げるなど、アーセナルがチャンピオンズリーグで好成績を収める力となった。相応の票を得るだろうが、おそらく昨年ほど多くはない。

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7カロリーネ・グラハム・ハンセン（バルセロナ）

    2025-26シーズン：18得点、16アシスト。チャンピオンズリーグ、リーガF、スーペルコパ・デ・エスパーニャ&コパ・デ・ラ・レイナで優勝。

    女子バロンドールには、さまざまな要素が影響する。もちろん、個々の選手のパフォーマンスや成績、とりわけ大舞台での活躍は重要で、タイトル獲得も同様だ。しかし、この賞では知名度も重要だという点を見過ごすわけにはいかない。長年にわたり不可解な候補漏れは数多くあったが、バルセロナの司令塔カロリーネ・グラハム・ハンセンほど顕著な例は少ない。初めて候補入りしたのは2024年になってからだった。 

    幸い、ノルウェー代表のグラハム・ハンセンはようやくその壁を破り、2026年も受賞争いに加わっている。昨シーズンのリーガFで、得点に直接関与した回数がグラハム・ハンセンを上回った選手はわずか1人。アシスト数ではリーグ最多を記録した。さらにバルセロナのスター選手は、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントで素晴らしいプレーを見せるなど、大一番でもたびたび力を発揮した。

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6パトリ・ギハロ（バルセロナ）

    2025-26シーズン：4得点10アシスト。チャンピオンズリーグ、リーガF、スーペルコパ・デ・エスパーニャ、コパ・デ・ラ・レイナで優勝。

    足の骨折で2カ月以上離脱し、スペインのネーションズリーグ優勝を離れた場所から見守ることになったパトリ・ギハロは、2026年に鮮烈な復帰を果たした。復帰するとすぐにバルセロナにとっての重要性を示し、チームのレベルも向上。離脱期間がありながら、再びバロンドールの候補者ロングリストに名を連ねた。

    この賞の投票で過去に最高6位に入ったギハロは、好調なシーズン終盤を経て、2026年にもその順位に迫る可能性がある。チャンピオンズリーグ決勝での素晴らしいパフォーマンスもその一つで、エヴァ・パヨルの2点目をアシストした場面は特に際立っていた。

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    5ペルニレ・ハルダー（バイエルン・ミュンヘン）

    2025-26シーズン：34ゴール、14アシスト。ブンデスリーガ、DFBスーパーカップ、DFBポカールを制覇。

    2018年に初めて行われた女子バロンドールの投票で2位に入ったペルニレ・ハーダーは、2026年も驚異的な活躍を続けている。2020年に同賞が授与されていれば、デンマーク代表FWはバロンドールのトロフィーを手にしていた可能性が高い。投票者からの評価は今も高く、デンマークがユーロ2025で勝ち点を1つも得られずグループステージ敗退に終わったにもかかわらず、昨年は20位に入った。

    その前年、ハーダーはバイエルン・ミュンヘンの見事な3冠達成に貢献。バイエルンは2025-26シーズンにも同じ成功を収め、ハーダー自身も前年を上回る数字を残した。さらに、チャンピオンズリーグ準々決勝でマンチェスター・ユナイテッドを破った際の主役としての活躍、バルセロナに敗れた準決勝でも見せた印象的なパフォーマンス、そして下馬評では有力視されていなかったデンマークを来夏のワールドカップ自動出場に導いたことを考えれば、ハーダーはここ数年で最高のバロンドール順位を記録するかもしれない。

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    4カディジャ・ショー（マンチェスター・シティ）

    2025-26シーズン： 39ゴール、9アシスト。ウィメンズ・スーパーリーグとFAカップで優勝。

    欧州大会に出場していないことがバロンドール受賞の妨げになる可能性は高い。それでも、ハディジャ・ショーは今年後半の投票で多くの票を集めるはずだ。圧巻の得点力でマンチェスター・シティを10年ぶりのウィメンズ・スーパーリーグ優勝に導いたからだ。ショーは昨季、リーグ戦22試合で21ゴールを記録。他のどの選手よりも8ゴール多く、さらに4アシストを加え、同リーグで群を抜く得点関与数を残した。

    ショーはFAカップでも、個人として、そしてチームとともにさらなる成功を収めた。準決勝のチェルシー戦では2ゴールを挙げてシティをウェンブリーでの決勝へ導き、決勝でもブライトンを4-0で下した一戦で1ゴール1アシストと際立つ活躍を見せた。 

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3メルシー・デュモルネ（リヨン）

    2025-26シーズン：22得点、12アシスト。プルミエール・リーグ、クープ・ドゥ・ラ・リーグ、クープ・ドゥ・フランスで優勝。

    メルシー・デュモルネがいつかバロンドールを受賞しなければ、大きな驚きだろう。それほどの実力の持ち主だ。昨季のリヨンでのプレーはそれを何度も証明した。ピッチ上で最も優れた選手として、たびたび際立つ存在だった。

    2024-25シーズンには驚異的なペースで得点を重ねたデュモルネだが、昨季はより頻繁にアシストを記録。それでも重要な場面では、鮮やかな形でゴールも決めた。クープ・ドゥ・ラ・リーグ決勝のパリ・サンジェルマン戦では、見事な一撃が試合唯一の得点となった。クープ・ドゥ・フランス決勝でも先制点を挙げ、リーグ優勝を決める一戦ではハットトリックを達成。リヨンは国内3冠を成し遂げた。

    チャンピオンズリーグでも、デュモルネはチームの決勝進出に決定的な役割を果たした。準々決勝のヴォルフスブルク戦で得点し、準決勝でリヨンがアーセナルを退けた際にはプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた。こうした活躍は、高い順位に入るにふさわしいものだ。

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2エヴァ・パヨル（バルセロナ）

    2025-26シーズン：33得点、7アシスト。チャンピオンズリーグ、リーガF、スーペルコパ・デ・エスパーニャ、コパ・デ・ラ・レイナを制覇。

    バルセロナが4冠を達成した2025-26シーズンにおけるエヴァ・パヨルの貢献を考えれば、バロンドール投票では首位、少なくともそれに近い順位に入るはずだ。ポーランド代表のパヨルは2025年、得点面での活躍が評価されてゲルト・ミュラー賞を受賞し、バロンドール投票でも8位に入った。今回はバロンドール受賞を十分に狙える候補として、さらに上位に入るだろう。

    パヨルは2024-25シーズンに達成した50得点の大台には届かなかったかもしれない。それでも抜群の得点力を発揮し、大一番でも結果を残した。バルセロナがレアル・マドリーとバイエルン・ミュンヘンを退け、決勝でリヨンを破るまで、チャンピオンズリーグの決勝トーナメント全5試合で得点。決勝で挙げた2得点が勝利を決定づけ、6度目の決勝で初めてタイトルを手にした。

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1アレクシア・プテジャス（ロンドン・シティ・ライオネス）

    2025-26シーズン：24得点、13アシスト。UEFA女子ネーションズリーグ、女子チャンピオンズリーグ、リーガF、スーペルコパ・デ・エスパーニャ、コパ・デ・ラ・レイナで優勝。

    アレクシア・プテジャスが2025年の女子バロンドールにふさわしいと考えた人は多かっただろう。バルセロナの象徴的存在であるプテジャスは、2024-25シーズンに過去最高とも言えるパフォーマンスを見せた。負傷に苦しんだ数年間を乗り越えて異次元のプレーを披露し、バルセロナの国内3冠とチャンピオンズリーグ決勝進出に貢献した。

    プテジャスはその好調を2025-26シーズンにも持ち込んだ。中盤のギハーロとボンマティが負傷したことで、ときには彼女にかかる期待がさらに大きくなった。バロンドールを2度受賞したプテジャスは、主力の不在を埋めるべく周囲の若手選手が成長するのを見事に支えた。同時に自身も得点とアシストで目覚ましい数字を残し、スペイン代表とバルセロナが獲得可能なすべてのタイトルを手にする助けとなった。

    安定して世界最高水準のプレーを続けていること、バロンドール投票での実績、バルセロナの4冠達成で果たした役割。さらに、チャンピオンズリーグのシーズン最優秀選手賞をはじめ、すでに個人賞でも評価されていることを踏まえると、プテジャスは2026年女子バロンドールの最有力候補だ。