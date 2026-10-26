アイタナ・ボンマティは直近3回の女子バロンドールをすべて受賞した。しかし、2026年の栄冠は別の選手に渡る。女子サッカー界最高の選手として再び存在感を示すのは、同じバルセロナに所属し、過去に2度受賞したアレクシア・プテジャスだろうか。それとも、月曜日にロンドンでバロンドールが授与される際、受賞者リストに新たな名前が加わるのだろうか。

ボンマティは残念ながら昨年11月に腓骨を骨折。手術を要し、5月に復帰するまで戦列を離れた。バルセロナがチャンピオンズリーグ決勝でリヨンを破って4冠を達成するなか、ボンマティも役割を果たすことはできた。しかし、その貢献は4度目のバロンドールの候補に選ばれるほど大きなものではなかった。

選考をさらに興味深くしているのは、女子サッカーにおいて今年はワールドカップ開催年ではなかったことだ。8月にカメルーンが優勝したアフリカネーションズカップも、2026年の女子バロンドールの投票対象には含まれない。そのため、3月に日本が優勝したアジアカップに出場した選手を除けば、受賞者の順位は主に2025-26シーズンのクラブでの活躍によって決まる。

では、2026年の受賞争いをリードするのは誰か。注目の授賞式を前に、GOALがバロンドール受賞の有力候補を紹介する。