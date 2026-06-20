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Feyenoord 2026Voetbalzone
Wessel Antes

翻訳者：

2026年夏、フェイエノールトが移籍で優先すべき6つのポイント

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フェイエノールト
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チャンピオンズ リーグ

デヴィ・リゴーは6月1日、フェイエノールトでの困難な任務に着手した。クラブ・ブルッヘで安定した立場にあったベルギー人テクニカルディレクターが、このリスクの高い挑戦を選んだことで野心を示している。フットボールゾーンは、慌ただしい移籍市場でリゴーを少しサポートする。

ロビン・ファン・ペルシーの退団とジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト（シプケ・ハルスホフと共任）の監督就任により、リゴーは選手編成に集中できる環境が整った。

金曜日にはMFシャルル・ヴァンホッテ（OGCニース）の加入を発表。さらにモロッコの若手イリアン・ハディディ（スタンダール・リエージュ）も獲得し、左利きのDFミカ・マルモル（ラス・パルマス）の加入も間近だ。

一方、スティーブン・ベンダ、ゲルノット・トラウナー、ラヒーム・スターリングはフリー移籍で新天地へ。レンタル中のマルコム・ジェンはスタッド・ランスへ復帰し、ジェイランド・ミッチェルとプラメン・アンドレエフはそれぞれシュトゥルム・グラーツ、デブレツェニVSCへ完全移籍した。

『Voetbalzoneは、PSVとの差を縮め、チャンピオンズリーグで好結果を得るため、ヴァン・ブロンクホルストとリゴーが夏に下すべき重要決断をまとめた。

  • Gjivai ZechielImago

    より良い賃貸方針を確立する

    フェイエノールトは今夏、レンタル移籍組がトレーニング施設「1908」に多数戻ってくる。しかしFCユトレヒトで好パフォーマンスを示し、デ・クープで即戦力になり得るのはクラブ育成のギヴァイ・ゼキエルだけだ。

    リゴー監督は前任者より早く、彼らの去就を判断すべきだ。フェイエノールトは今もラミズ・ゼルキ、カルヴィン・ステングス、ルカ・イヴァヌセックといった高給選手を抱え、彼らにはもうここでの出場機会はないとみなされている。

    買い取りオプションの行使も慎重に判断すべきだ。近年はレンタル選手が期待外れだった場合、有利な契約でもクラブが契約を打ち切る例が多すぎる。

    リゴーは、不要な選手を貸し出すのではなく、有望な若手を他クラブに預けるためにこの仕組みを活用すべきだ。そうすれば、ゼキエルのように将来より成長して戻ってくるだろう。

    左SBルーカス・ガルデニエとテクニシャンアユーブ・ウアルギがFCドルドレヒトへ今季最初のレンタル移籍をしたのは好材料だ。ヤン・プラグ、ジェイデン・スロリー、アイメン・スリティら若手にもレンタルは有効な選択肢となるだろう。

    • 広告
  • Calvin Stengs Luka IvanusecImago

    大掃除をしましょう

    前述のゼルキ、ステングス、イヴァヌセックは、フェイエノールトが今夏抱える大きな問題の氷山の一角に過ぎない。選手層が厚過ぎるのだ。多くの選手を売却する必要があり、リゴーはテ・クロースの補強判断による損失を受け入れることになるだろう。

    数百万ユーロの移籍金で加入したネライショ・カサンウィルジョやステファノ・カリロも、フォルトゥナ・シッタルトやドルドレヒトへのレンタルで成果を示せず、退団が近づいている。

    リゴーは、多くのサポーターと同様に、バート・ニューコープ、マッツ・デイル、ジョーダン・ロトンバ、ジェレマイア・セント・ジュスト、シロ・ト・ザンド、ガウソウ・ディアラ、ゴンサロ・ボルヘス、カスパー・テンステットらの実力を疑問視している。

    一方、復帰したジオは2017年優勝時のトゥーンストラを思わせるプレーで、ステインにとって好影響となるかもしれない。

    ただし市場価格に見合う額であれば、代表1キャップの彼を1年後に再売却する選択肢もある。アルゲメン・ダグブラッド紙は、ヤクブ・モデールやファン・インボムも適切なオファーがあれば移籍可能と報じている。

  • Timon WellenreutherImago

    ヴェレンロイターについて、正しい決断をしてください。

    ジャスティン・ビジョウがジェノアと長期契約を結んだため、フェイエノールトはティモン・ヴェレンロイターの去就を判断する必要がある。彼の契約は2027年夏まで残っている。

    ブンデスリーガのクラブからオファーがあれば、4年間チームを率いた主将との別れも自然な流れだ。その場合、フェイエノールトは実力のあるGKを2人確保する必要がある。

    リーズ・ユナイテッドの熱狂的ファンとして、リゴーには少なくともイラン・メスリエに連絡することを勧める。26歳のフランス人GKは、昨季レギュラーを失ったものの、イングランドで彗星のごとく頭角を現した。

    それでも197cmの長身でリーズで215試合に出場した実績があり、まだ26歳と可能性は高い。マルモル獲得でフリー移籍にも注目しているリゴー監督なら、メスリエにも興味を示すかもしれない。

  • Givairo ReadImago

    手元に残すか、最高値で売却するか

    複数のメディアは、ギヴァイロ・リードが今夏フェイエノールトの“金の卵”になると報じている。しかし、移籍金なしで加入し、2029年半ばまで契約が残る20歳のサイドバックを、なぜ急いで売却するのか疑問もある。

    本人もバイエルンやシティへの移籍が本当にベストかを考えるべきだ。フェイエノールトとしては入札合戦を誘発し最高移籍金を狙いたいが、叶わないならもう1年残留させる選択肢もある。

    もう一つの案は、売却してもリードがあと1年フェイエノールトでプレーすること。1年ぶりにチャンピオンズリーグへ戻るチームでプレーするのは、彼の成長にもプラスだ。

  • Anis Hadj MoussaImago

    チームを去る主力選手の代わりとなる適切な選手を見つけよう

    イゴール・パイシャオの直接の後継者を得られなかったのは、テ・クロースの最大の過ちだ。この失敗はヴァン・ペルシーにも悪影響を及ぼした。

    レオ・ザウアーは昨季その役割を担う準備が整っておらず、アニス・ハジ・ムッサと上田綾瀬が退団すれば危機的状況になる。チャンピオンズリーグを戦う今、フェイエノールトは信頼できるフォワードへの投資が不可欠だ。

    20歳のザウアーをすぐに放出すべきではないが、来季は前線を刷新する可能性もある。彼自身のためにも、経験豊富な選手の下で慎重に起用される方が良いかもしれない。

  • Shaqueel van PersieGetty

    ヴァルケノールトを忘れないでください

    負傷者減を目的に医療スタッフ強化を表明したリゴー氏へは、ひとつだけ助言したい。それは「自分の裏庭を忘れるな」だ。

    ファン・ペルシーは1年半の在任中、多くの失敗をしたものの、常にヴァルケノールトに目を向けていた。

    昨季はタイス・クライフェルト、イライ・グルートファーム、トビアス・ファン・デン・エルシャウト、シャキール・ファン・ペルシー、ジヴァイノ・ジンハゲルらをデビューさせた。来季もファン・ブロンクホルスト監督の下、彼らの成長と活躍に期待したい。未来は若手にある。