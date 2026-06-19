2026年夏フェイエノールト移籍の6大優先事項

デヴィ・リゴーは6月1日、フェイエノールトでの困難な任務に着手した。クラブ・ブルッヘで安定した地位を捨て、このリスクの高い挑戦を選んだことで、彼の野心は明らかだ。フットボールゾーンは、この多忙な移籍市場でリゴーを支援する。

ロビン・ファン・ペルシーの退団とジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト（シプケ・ハルスホフと共任）の監督就任により、リゴーは選手編成に集中できる環境が整った。

金曜日にはMFシャルル・ヴァンホッテ（OGCニース）の加入が発表され、さらにモロッコの若手イリアン・ハディディ（スタンダール・リエージュ）も獲得。左利きDFミカ・マルモル（ラス・パルマス）の加入も間近だ。

一方、スティーブン・ベンダ、ゲルノット・トラウナー、ラヒーム・スターリングはフリー移籍へ。レンタル中のマルコム・ジェンはスタッド・ランスへ復帰する。ジェイランド・ミッチェルとプラメン・アンドレエフはそれぞれシュトゥルム・グラーツ、デブレツェニVSCへ完全移籍した。

『Voetbalzone』は、PSVとの差を縮め、チャンピオンズリーグで好結果を得るため、ヴァン・ブロンクホルストとリゴーが夏に下すべき重要決断をまとめている。