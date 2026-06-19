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Wessel Antes

翻訳者：

2026年夏フェイエノールト移籍の6大優先事項

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フェイエノールト
エールディビジ
KNVBカップ
チャンピオンズ リーグ

デヴィ・リゴーは6月1日、フェイエノールトでの困難な任務に着手した。クラブ・ブルッヘで安定した地位を捨て、このリスクの高い挑戦を選んだことで、彼の野心は明らかだ。フットボールゾーンは、この多忙な移籍市場でリゴーを支援する。

ロビン・ファン・ペルシーの退団とジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト（シプケ・ハルスホフと共任）の監督就任により、リゴーは選手編成に集中できる環境が整った。

金曜日にはMFシャルル・ヴァンホッテ（OGCニース）の加入が発表され、さらにモロッコの若手イリアン・ハディディ（スタンダール・リエージュ）も獲得。左利きDFミカ・マルモル（ラス・パルマス）の加入も間近だ。

一方、スティーブン・ベンダ、ゲルノット・トラウナー、ラヒーム・スターリングはフリー移籍へ。レンタル中のマルコム・ジェンはスタッド・ランスへ復帰する。ジェイランド・ミッチェルとプラメン・アンドレエフはそれぞれシュトゥルム・グラーツ、デブレツェニVSCへ完全移籍した。

『Voetbalzoneは、PSVとの差を縮め、チャンピオンズリーグで好結果を得るため、ヴァン・ブロンクホルストとリゴーが夏に下すべき重要決断をまとめている。

  • Gjivai ZechielImago

    より良い賃貸方針を確立する

    フェイエノールトは今夏、レンタル移籍組がトレーニング施設「1908」に多数戻ってくる。しかしFCユトレヒトで好シーズンを送ったクラブ育成のギヴァイ・ゼキエル以外は、デ・クープで起用できる選手がほとんどいない。

    リゴー監督は前任者より早く、彼らの去就を判断すべきだ。フェイエノールトは今もラミズ・ゼルキ、カルヴィン・ステングス、ルカ・イヴァヌセックといった高給選手を抱え、彼らにはもうここでの出場機会はないとみなされている。

    買い取りオプションの行使も慎重に判断すべきだ。近年はレンタル選手が期待外れだった場合、有利な契約でもクラブが契約を打ち切る例が多すぎる。

    リゴーは、不要な選手を貸し出すのではなく、有望な若手を他クラブに預けるためにこの仕組みを活用すべきだ。そうすれば、ゼキエルのように将来より成長して戻ってくるだろう。

    左SBルーカス・ガルデニエとMFアユーブ・ウアルギがFCドルドレヒトへ今季最初のレンタル移籍をしたのは、その好例だ。ヤン・プラグ、ジェイデン・スロリー、アイメン・スリティら若手にも、レンタルは成長の近道となるはずだ。

    • 広告
  • Calvin Stengs Luka IvanusecImago

    大掃除をしましょう

    前述のゼルキ、ステングス、イヴァヌセックは、フェイエノールトが今夏抱える大きな問題の氷山の一角に過ぎない。選手層が厚過ぎるのだ。多くの選手を売却する必要があり、場合によってはリゴーがテ・クロースの選択の代償を払うことになる。

    数百万ユーロの移籍金で加入したネライショ・カサンウィルジョやステファノ・カリロも、フォルトゥナ・シッタルトやドルドレヒトへのレンタルで成果を残せず、退団が避けられない。

    リゴーは、多くのサポーターと同様に、バート・ニューコープ、マッツ・デイル、ジョーダン・ロトンバ、ジェレマイア・セント・ジュスト、シロ・ト・ザンド、ガウソウ・ディアラ、ゴンサロ・ボルヘス、カスパー・テンステットらの実力を疑問視している。

    一方、復帰したジオは2017年優勝時のトゥーンストラを思わせるプレーで、ステインにとって好材料となる。

    ただし市場価格に見合う額なら、代表1キャップの彼を1年後に再売却する可能性もある。アルゲメン・ダグブラッド紙は、ヤクブ・モデールやファン・インボムも適切なオファーがあれば移籍すると報じている。

  • Timon WellenreutherImago

    ヴェレンロイターについて、適切な判断をしてください。

    ジャスティン・ビジョウがジェノアと長期契約を結んだため、フェイエノールトはティモン・ヴェレンロイターの去就を判断する必要がある。彼の契約は2027年夏まで残っている。

    ブンデスリーガのクラブからオファーがあれば、4年間チームを率いた主将との別れも自然な流れだ。その場合、フェイエノールトは実力のあるGKを2人確保する必要がある。

    リーズ・ユナイテッドの熱狂的ファンとして、リゴーには少なくともイラン・メスリエに連絡することを勧める。この26歳のフランス人は、イングランドのクラブで彗星のごとく台頭したが、昨季はレギュラーを失った。

    それでも197cmの長身でリーズで215試合に出場した実績があり、まだ26歳と可能性は高い。マルモル獲得でフリー移籍にも注目しているリゴー監督は、メスリエにも興味を示すかもしれない。

  • Givairo ReadImago

    手元に残すか、最高値で売却するか

    複数のメディアは、ギヴァイロ・リードが今夏フェイエノールトの“金の卵”になると報じている。しかし、移籍金なしで加入し、2029年半ばまで契約が残る20歳のサイドバックを、なぜ急いで売却するのか疑問だ。

    本人もバイエルンやシティへの移籍が本当にベストかを考えるべきだ。フェイエノールトは入札合戦を誘発し、最高額を勝ち取るべき。そうでなければ、もう1年チームに残す選択肢もある。

    もう一つの案は、売却してもリードを1年間レンタルで残留させることだ。1年ぶりにCLへ戻るフェイエノールトでプレー続ければ、彼の成長にもプラスになる。

  • Anis Hadj MoussaImago

    チームを去る主力選手の代わりとなる適切な選手を見つけよう

    イゴール・パイシャオの直接の後継者を得られなかったのは、テ・クロースの最大の過ちだ。この失敗はヴァン・ペルシーにも悪影響を及ぼした。

    レオ・ザウアーは昨季その役割を担う準備が整っておらず、アニス・ハジ・ムッサと上田綾瀬が退団すれば危機的状況になる。チャンピオンズリーグを戦う今、フェイエノールトは信頼できるフォワードへの投資が不可欠だ。

    20歳のザウアーをすぐに放出すべきではないが、来季は前線を刷新する可能性もある。彼自身のためにも、経験豊富な選手の下で慎重に育てる方が良いかもしれない。

  • Shaqueel van PersieGetty

    ヴァルケノールトを忘れないでください

    負傷者減を目的に医療スタッフ強化を表明したリゴー氏へは、ひとつだけ助言したい。それは「自分の裏庭を忘れるな」だ。

    ファン・ペルシーは最高責任者だった1年半、多くの失敗をしたが、常にヴァルケノールトに目を向けていた。

    昨季はタイス・クライフェルト、イライ・グルートファーム、トビアス・ファン・デン・エルシャウト、シャキール・ファン・ペルシー、ジヴァイノ・ジンハゲルらをデビューさせた。来季もファン・ブロンクホルスト監督の下、彼らの成長と活躍に期待したい。未来は若手にある。