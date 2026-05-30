サッカーサウジアラビアのファンは、2026年夏の移籍市場の開幕が近づく中、ピッチの外で例外的な夏を心待ちにしている。この夏は、サウジ・ロシュン・リーグの各クラブによる主要スターや大型移籍をめぐる激しい争奪戦が予想されている。

サウジアラビアのクラブは近年、世界的な移籍競争における主要なプレーヤーとなっており、公共投資基金による多大な支援を活用して、世界屈指のトップ選手たちを獲得し、国際舞台におけるリーグの地位を高める力を手にしている。

サウジ・ロシュン・リーグは過去数シーズンにわたり、ファンや世界のメディアの注目を集める衝撃的な移籍を経験してきた。各クラブがクリスティアーノ・ロナウド、ネイマール・ダ・シウバ、リヤド・マフレズ、カリム・ベンゼマといった大物、さらに大会の技術的・商業的価値を高めることに貢献した多くのスターの獲得に成功したことによるものだ。

昨シーズン、アル・ナスルがサウジ・ロシュン・リーグの優勝を果たし、アル・アハリがAFCチャンピオンズリーグ・エリートの制覇に成功したことで、来たる移籍市場の様相はかつてないほど過熱しているように見える。サウジサッカーの4強、すなわちアル・ヒラル、アル・ナスル、アル・イテハド、アル・アハリによる、あらゆるレベルで刺激と挑戦に満ちたシーズンになると期待される新シーズンに向けて、最強の補強で陣容を強化するための争いが予想されているためだ。

「Kooora」は以下の記事で、サウジ・ロシュン・プロリーグ、ならびにイエロー・1部リーグおよび女子リーグにおける2026年夏の移籍市場の開始および終了の日程をまとめる。