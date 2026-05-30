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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

翻訳者：

2026年夏の移籍市場：サウジ・ロシュンリーグのメルカートはいつ始まり、いつ終わるのか？

移籍情報
アル・ヒラル
アル・ナスルFC
プレミアリーグ
アルアーリ
アル・イテハド
アル・シャバブ
Al Qadsiah
サウジアラビア

2026年夏の移籍市場のスケジュールをチェック：サウジ・ロシュン・リーグ、一部リーグのイエロー・リーグ、女子リーグ

サッカーサウジアラビアのファンは、2026年夏の移籍市場の開幕が近づく中、ピッチの外で例外的な夏を心待ちにしている。この夏は、サウジ・ロシュン・リーグの各クラブによる主要スターや大型移籍をめぐる激しい争奪戦が予想されている。

サウジアラビアのクラブは近年、世界的な移籍競争における主要なプレーヤーとなっており、公共投資基金による多大な支援を活用して、世界屈指のトップ選手たちを獲得し、国際舞台におけるリーグの地位を高める力を手にしている。

サウジ・ロシュン・リーグは過去数シーズンにわたり、ファンや世界のメディアの注目を集める衝撃的な移籍を経験してきた。各クラブがクリスティアーノ・ロナウド、ネイマール・ダ・シウバ、リヤド・マフレズ、カリム・ベンゼマといった大物、さらに大会の技術的・商業的価値を高めることに貢献した多くのスターの獲得に成功したことによるものだ。

昨シーズン、アル・ナスルがサウジ・ロシュン・リーグの優勝を果たし、アル・アハリがAFCチャンピオンズリーグ・エリートの制覇に成功したことで、来たる移籍市場の様相はかつてないほど過熱しているように見える。サウジサッカーの4強、すなわちアル・ヒラル、アル・ナスル、アル・イテハド、アル・アハリによる、あらゆるレベルで刺激と挑戦に満ちたシーズンになると期待される新シーズンに向けて、最強の補強で陣容を強化するための争いが予想されているためだ。

「Kooora」は以下の記事で、サウジ・ロシュン・プロリーグ、ならびにイエロー・1部リーグおよび女子リーグにおける2026年夏の移籍市場の開始および終了の日程をまとめる。

  • 2026年サウジ・ロシュン・リーグの夏の移籍市場はいつ開幕する？

    サッカーサウジアラビア連盟は、2026年夏の移籍市場を2026年7月22日水曜日に正式に開幕することを決定した。

    ロシュン・リーグの夏の移籍市場の最終日は、2026年9月6日日曜日となる見込みだ。

    大会

    移籍市場の開始

    移籍市場の終了

    サウジ・ロシュン・リーグ

    		2026年7月22日2026年9月6日
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  • サウジ・イエローリーグ2026年夏の移籍市場はいつ開幕する？

    サッカーサウジアラビア連盟はイエローリーグの2026年夏の移籍市場の日程を発表していないが、過去のシーズンの通常の日程に基づくと、第1登録ウィンドウは7月上旬に開き、本年9月中旬まで続くと見られている。

    大会

    移籍市場開始

    移籍市場終了

    イエローリーグ--

  • 2026年サウジ女子リーグの夏の移籍市場はいつ開幕する？

    サウジ女子プレミアリーグと女子1部リーグの登録期間は2026年7月1日に開始され、2026年9月1日に終了する。

    大会

    移籍市場の開始

    移籍市場の終了

    サウジ女子リーグ

    		2026年7月1日2026年9月1日

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  • 2026年夏の移籍市場でサウジ・ロシュン・リーグへの移籍が有力視される選手たち

    2026年夏の移籍市場において、ロシュン・リーグへの移籍が取り沙汰される世界的な有力選手が数多く存在する。サウジアラビアのクラブが世界のトップスターの獲得を続けているためだ。

    サウジアラビア・リーグへの移籍と結び付けられる選手の筆頭に挙げられるのは、エジプト代表のスター、モハメド・サラーだ。特にリバプールを退団してからその傾向が強まっている。また、マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンであるポルトガル代表のブルーノ・フェルナンデスも、サウジアラビアのピッチで新たな挑戦を行う有力候補の一人として注目されている。

    これらの名前は、ロシュン・リーグのクラブが抱く野心の大きさを反映している。大物スターの獲得を続け、世界の主要リーグの中で同大会の地位を高めようとしているのだ。