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2026年ワールドカップ：出場国と初出場国は？出場チーム、日程、抽選、大会方式、グループステージ、ドイツの対戦相手

ワールドカップ

2026年、米国・カナダ・メキシコで開催されるワールドカップは初めて48チーム制となります。では、どの国が予選を突破したのでしょうか？SPOXがご紹介します！

2026年夏、FIFAワールドカップがアメリカ・カナダ・メキシコで開催されます。2025年12月のグループ抽選会で、史上初の48チームによる決勝トーナメント出場国が決定しました。

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SPOXが予選突破国や初出場国を詳しく紹介する。

  • 2026年ワールドカップ：出場国は？初出場国は？

    2026年ワールドカップ予選では、45カ国が出場権を獲得した。開催国のアメリカ、メキシコ、カナダは自動出場。

    アジアでは日本が出場権を最初に獲得した。 欧州ではイングランドが6戦全勝で先陣を切った。準優勝のフランス、ドイツも順当に突破。トルコはプレーオフを勝ち上がり、3月末にコソボを下して本大会行きを決めた。

    初出場国も生まれた。ウズベキスタンは史上初出場。2025年6月5日にはヨルダンも初出場を決めた。カーボベルデとキュラソーも歓喜。キュラソーはジャマイカと0-0で引き分け、初出場を決めた。

    • 予選突破国一覧
    協会
    ヨーロッパ イングランド、フランス、クロアチア、ポルトガル、ノルウェー、ドイツ、オランダ、スイス、スペイン、ベルギー、オーストリア、スコットランド、トルコ、チェコ、スウェーデン、ボスニア・ヘルツェゴビナ
    アフリカ モロッコ、チュニジア、エジプト、アルジェリア、ガーナ、カーボベルデ、南アフリカ、セネガル、コートジボワール、コンゴ民主共和国
    アジア・オセアニア 日本、イラン、ウズベキスタン、ヨルダン、韓国、オーストラリア、カタール、サウジアラビア、イラク
    南アメリカ アルゼンチン、エクアドル、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ、コロンビア
    北米・中米 アメリカ、メキシコ、カナダ、キュラソー、ハイチ、パナマ
    オセアニア ニュージーランド
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  • 2026年ワールドカップ：出場国は？初出場国は？ - 抽選会

    2026年ワールドカップのグループ抽選会が12月5日にワシントンD.C.のケネディ・センターで行われました。12のグループステージ組み合わせが決定し、概要は以下の通りです：

    グループAメキシコ、南アフリカ、韓国、チェコ
    グループBボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、カタール、スイス
    グループCブラジル、モロッコ、ハイチ、スコットランド
    グループDトルコ、アメリカ、オーストラリア、パラグアイ
    グループEドイツ、キュラソー、コートジボワール、エクアドル
    グループFオランダ、日本、スウェーデン、チュニジア
    グループGベルギー、エジプト、イラン、ニュージーランド
    グループHスペイン、ウルグアイ、カーボベルデ、サウジアラビア
    グループIフランス、ノルウェー、セネガル、イラク
    グループJアルゼンチン、オーストリア、アルジェリア、ヨルダン
    グループKポルトガル、コロンビア、コンゴ民主共和国、ウズベキスタン
    グループLイングランド、クロアチア、ガーナ、パナマ
  • deutschland-luxemburg-1200Getty Images

    2026年ワールドカップ：出場国は？初出場国は？－ 大会形式、グループステージ、ドイツの対戦相手

    今大会に出場する48チームは最新のFIFA世界ランキングに基づき4つの抽選ポットに分けられた。グループステージ抽選会は12チームずつ入った4つのポットで行われた。

    ポット1には開催国のアメリカ、カナダ、メキシコが確定。残る枠は最新FIFAランキングで決定し、首位通過のドイツも含まれたため、グループステージでアルゼンチンやフランスとの対戦を回避できた。

    結果としてドイツは厳しい組に入ったが、目標はあくまで決勝トーナメント進出だ。ユリアン・ナーゲルスマン監督率いる代表は6月14日にキュラソーと初戦を戦い、6日後にコートジボワールと対戦。グループ最終戦は6月25日のエクアドル戦となる。

  • 2026年ワールドカップ：日程

    • 予選：6月11日～6月27日 
    • ラウンド32：6月28日～7月3日 
    • ラウンド16：7月4日～7日 
    • 準々決勝：7月9日～11日 
    • 準決勝：7月14日・15日 
    • 決勝：7月19日