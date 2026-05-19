2026年ワールドカップ：出場国と初出場国は？出場チーム、日程、抽選、大会方式、グループステージ、ドイツの対戦相手

2026年夏、FIFAワールドカップがアメリカ・カナダ・メキシコで開催されます。2025年12月のグループ抽選会で、史上初の48チームによる決勝トーナメント出場国が決定しました。
SPOXが予選突破国や初出場国を詳しく紹介する。
2026年夏、FIFAワールドカップがアメリカ・カナダ・メキシコで開催されます。2025年12月のグループ抽選会で、史上初の48チームによる決勝トーナメント出場国が決定しました。
SPOXが予選突破国や初出場国を詳しく紹介する。
2026年ワールドカップ予選では、45カ国が出場権を獲得した。開催国のアメリカ、メキシコ、カナダは自動出場。
アジアでは日本が出場権を最初に獲得した。 欧州ではイングランドが6戦全勝で先陣を切った。準優勝のフランス、ドイツも順当に突破。トルコはプレーオフを勝ち上がり、3月末にコソボを下して本大会行きを決めた。
初出場国も生まれた。ウズベキスタンは史上初出場。2025年6月5日にはヨルダンも初出場を決めた。カーボベルデとキュラソーも歓喜。キュラソーはジャマイカと0-0で引き分け、初出場を決めた。
|協会
|国
|ヨーロッパ
|イングランド、フランス、クロアチア、ポルトガル、ノルウェー、ドイツ、オランダ、スイス、スペイン、ベルギー、オーストリア、スコットランド、トルコ、チェコ、スウェーデン、ボスニア・ヘルツェゴビナ
|アフリカ
|モロッコ、チュニジア、エジプト、アルジェリア、ガーナ、カーボベルデ、南アフリカ、セネガル、コートジボワール、コンゴ民主共和国
|アジア・オセアニア
|日本、イラン、ウズベキスタン、ヨルダン、韓国、オーストラリア、カタール、サウジアラビア、イラク
|南アメリカ
|アルゼンチン、エクアドル、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ、コロンビア
|北米・中米
|アメリカ、メキシコ、カナダ、キュラソー、ハイチ、パナマ
|オセアニア
|ニュージーランド
2026年ワールドカップのグループ抽選会が12月5日にワシントンD.C.のケネディ・センターで行われました。12のグループステージ組み合わせが決定し、概要は以下の通りです：
|グループA
|メキシコ、南アフリカ、韓国、チェコ
|グループB
|ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、カタール、スイス
|グループC
|ブラジル、モロッコ、ハイチ、スコットランド
|グループD
|トルコ、アメリカ、オーストラリア、パラグアイ
|グループE
|ドイツ、キュラソー、コートジボワール、エクアドル
|グループF
|オランダ、日本、スウェーデン、チュニジア
|グループG
|ベルギー、エジプト、イラン、ニュージーランド
|グループH
|スペイン、ウルグアイ、カーボベルデ、サウジアラビア
|グループI
|フランス、ノルウェー、セネガル、イラク
|グループJ
|アルゼンチン、オーストリア、アルジェリア、ヨルダン
|グループK
|ポルトガル、コロンビア、コンゴ民主共和国、ウズベキスタン
|グループL
|イングランド、クロアチア、ガーナ、パナマ
今大会に出場する48チームは最新のFIFA世界ランキングに基づき4つの抽選ポットに分けられた。グループステージ抽選会は12チームずつ入った4つのポットで行われた。
ポット1には開催国のアメリカ、カナダ、メキシコが確定。残る枠は最新FIFAランキングで決定し、首位通過のドイツも含まれたため、グループステージでアルゼンチンやフランスとの対戦を回避できた。
結果としてドイツは厳しい組に入ったが、目標はあくまで決勝トーナメント進出だ。ユリアン・ナーゲルスマン監督率いる代表は6月14日にキュラソーと初戦を戦い、6日後にコートジボワールと対戦。グループ最終戦は6月25日のエクアドル戦となる。