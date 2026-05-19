2026年ワールドカップ：出場国と初出場国は？出場チーム、日程、抽選、大会方式、グループステージ、ドイツの対戦相手

2026年ワールドカップ予選では、45カ国が出場権を獲得した。開催国のアメリカ、メキシコ、カナダは自動出場。

アジアでは日本が出場権を最初に獲得した。 欧州ではイングランドが6戦全勝で先陣を切った。準優勝のフランス、ドイツも順当に突破。トルコはプレーオフを勝ち上がり、3月末にコソボを下して本大会行きを決めた。

初出場国も生まれた。ウズベキスタンは史上初出場。2025年6月5日にはヨルダンも初出場を決めた。カーボベルデとキュラソーも歓喜。キュラソーはジャマイカと0-0で引き分け、初出場を決めた。

予選突破国一覧